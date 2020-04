LIVEBLOG CORONAVIRUS ZONDAG: buitenbingo, beboete crossers, 750 mensen in het ziekenhuis

De voornaamste feiten op een rij:

Er kwamen in Brabant afgelopen dag 120 nieuwe patiënten in het ziekenhuis terecht die het virus (waarschijnlijk) hebben. Dat zijn er zo'n 40 minder dan een dag eerder.

In totaal liggen er in Brabant op dit moment zo'n 750 mensen in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Dat aantal is de afgelopen dagen stabiel.

Het coronavirus heeft in ons land aan zeker 1766 mensen het leven gekost. Dat zijn er 115 mensen meer dan de dag ervoor.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.



21.30

Dit blog is afgesloten. Maandagochtend houden we het nieuws weer voor je bij.

21.00

Als het coronavirus voor iemand in Brabant verschrikkelijke gevolgen heeft, dan is het wel Wim Rovers uit Uden. Hij verloor 30 bekenden.

19.05

Burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur dat er in haar gemeente 82 mensen het coronavirus hebben opgelopen en 17 inwoners zijn overleden. 'Blijf thuis!'.

19.00

Rustig op de weg? Reken maar. Check deze prachtige foto van Remko, die een nagenoeg lege snelweg A50 vastlegde bij knooppunt Batadorp.

Het is rustig op de weg...

17.55

"Dus hou nog even vol en dan staan we zo weer buiten. Dat is tenminste beter dan staren door de ruiten." Twee regels uit de meer dan geslaagde video van Tilburger Juan Pedro Villalon Montaño. "Ik ben een Spaanse jongen die uit Calella komt (in de buurt van Barcelona) en ongeveer 12 jaar in Tilburg woont. Dit zijn voor veel mensen moeilijke tijden en ik dacht dat Tilburgers (zoals iedereen) een klein steun nodig hebben. Daarom heb ik deze kleine video gemaakt."

Oordeel zelf:

17.20

Opnieuw is een grote groep crossers in de fout gegaan. Ze verzamelden zich, net als een dag eerder, vlakbij het treinstation van Lage Zwaluwe om tegen elkaar te racen. Hoewel het om een andere groep dan zaterdag ging, kende de politie dit keer geen pardon. Er werd direct bekeurd.

16.30

Niets nieuws maar nog steeds een mooi initiatief: in Helmond werden bewoners van de appartementen van Ameidewal op een concert getrakteerd.

Foto: Harrie Grijseels, SQ Vision.

16.20

Ook in Geldrop werd vandaag een 'buitenbingo' georganiseerd. "Helemaal top", melden Mary en Arnold Teunissen.

'Nummerrrrrrrr 44!'

15.47

In navolging van vele andere evenementen is nu ook de ELE Rally afgelast vanwege de coronacrisis. Het tweedaagse autosportevenement in Zuidoost-Brabant stond gepland op 5 en 6 juni.

15.45

Ieder huishouden met een eigen bingokaart, stoelen in de voortuin (op gepaste afstand) en spelen maar. De buurtbewoners van de Duivenlaar in Bavel genieten zondagmiddag van een heuse 'buitenbingo'. Elk huishouden kan vanaf de oprit of voortuin meedoen. "De winnaar mag een liedje aanvragen en de verliezer moet een liedje zingen voor de hele straat!"

15.36

Niet schrikken als je morgen de sirene hoort, zegt burgemeester Jorritsma van Eindhoven.

15.22

Nick Reniers is een actie gestart om mensen die alleen binnen zitten in de regio Eindhoven, van een potjes zelfgemaakte jam te voorzien. "Gisteren heb ik 65 kilo fruit schoongemaakt", vertelt hij. En nu heeft hij zo'n 160 potjes bosvruchten-, aardbeien-, blauwe bessen- en bramenjam. Het enige dat hij nu nog zoekt? Een bakfiets, om al die potjes te kunnen bezorgen.

Nick Reniers kookt liters jam (foto: Nick Reniers)

15.10

Het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen in Brabant is nu ook bekend. Met 179 ligt dat iets hoger dan afgelopen dagen. Het totaal in Brabant staat nu op 4.263. Voor de tweede dag op rij stijgt het aantal nieuwe geregistreerde coronapatiënten in twee andere provincies harder dan in Brabant. In Zuid-Holland en Noord-Holland zijn dat er respectievelijk 298 en 230.

15.09

Hockeyclub Tilburg stopt met het betalen van de salarissen van trainers en staf, als gevolg van de coronacrisis. Dat meldt de club in een nieuwsbrief.

15.04

14.56

Heel wat ‘coronafeestjes’ dit weekend in Brabant. Op verschillende plaatsen werden boetes uitgedeeld. Zoals in Breda waar een groot feest werd gehouden. Politiechef Hanneke Ekelmans van Midden-West-Brabant heeft er geen goed woord voor over. “Dan heb je er echt helemaal niets van begrepen.”

14.52

Een mooie boodschap op het plein in Winkelcentrum Meerhoven, in Eindhoven.

Een boodschap op het plein in Winkelcentrum Meerhoven (foto: Johan Wassink)

14.38

In Erp is een lichtshow gehouden om alle inwoners van het dorp een hart onder de riem te steken. Het dorp wordt hard getroffen door de coronacrisis. Op het nummer '17 miljoen mensen' van Davina Michelle en Snelle was er in de verlichting een groot hart te zien, gemaakt door onder meer Johan van de Leijgraaf. Hij maakte er een video van.

14.27

Het jongste slachtoffer van het coronavirus in Nederland is nu iemand van tussen de 25 en 29 jaar oud. Eerder was de jongste een man van tussen de 35 en 39 jaar. Bij beide was er sprake van onderliggend lijden, meldt het RIVM.

14.18

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is stabiel. In de afgelopen 24 uur werden opnieuw minder nieuwe coronapatiënten opgenomen dan in de dagen ervoor. Daarmee lijkt de afvlakking in onze provincie verder door te zetten. De druk op de Brabantse intensives cares neemt wel verder toe. Er zijn nog ongeveer tien ic-plekken over.

14.16

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 1766. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 115 sterfgevallen doorgekregen.

14.09

"De huisarts zou in het geval van corona eerder een deel van de ziekenhuiszorg op zich moeten nemen." Dat zei voormalig huisarts Alfons Olde Loohuis uit Herpen zondag in het tv-programma KRAAK. Olde Loohuis was huisarts in Herpen toen daar in 2009 in Herpen de Q-koorts uitbrak. Hij sloeg destijds als eerste alarm.

13.49

Jara en Fiene uit Oss schreven deze boodschap op de stoep (foto: Tina van Doorn).

13.41

In een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek in Rome heeft paus Franciscus de mis voor Palmpasen opgedragen. Er waren geen gelovigen aanwezig, behalve wat paters en nonnen die vanwege de coronavoorschriften ver uit elkaar zaten.



13.34

“Terwijl wij ons best doen om binnen te blijven, vieren ze daar gewoon feest!” Een man in de Curaçaostraat in Breda heeft geen goed woord voor over voor het feest dat zaterdagavond in een appartementencomplex werd georganiseerd. Maar volgens de feestgangers zelf, is het verhaal helemaal uit zijn verband getrokken. “We wilden juist iets positiefs doen. Iedereen hield zich aan de RIVM richtlijnen”, aldus een van de feestgangers.

13.17

Een spandoek hoog in de lucht boven het Bravis Ziekenhuis: 'Breda Airport dankt de zorg'

13.13

Duitsland ziet minder nieuwe coronabesmettingen. Voor de derde dag op rij is er een lichte daling bij het aantal geregistreerde gevallen. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van de jongste cijfers vande Duitse gezondheidswaakhond Robert Koch-Institut.

13.05

De toegangsweg naar het Drielandenpunt in Vaals is zondag afgesloten. De gemeente meldt dat er in de ochtend al een toeloop richting het gebied ontstond. "Om te voorkomen dat te veel mensen het mooie weer aangrijpen om een wandeling te maken rond het Drielandenpunt is besloten de weg ernaartoe per direct te sluiten. Deze drukte kan er namelijk voor zorgen dat er geen veilige afstand van elkaar gehouden wordt", zegt de gemeente.

12.44

Het Supporterscollectief Nederland houdt een enquête onder voetbalfans, om hun mening te peilen over de voortgang van de eredivisie en eerste divisie. Het betaalde voetbal in Nederland ligt als gevolg van de coronacrisis stil. In de eredivisie wil een aantal clubs dat het seizoen per direct wordt beëindigd.

Het Supporterscollectief, waarbij supportersverenigingen en -groepen van vrijwel alle Nederlandse profclubs zijn aangesloten, heeft al een onderzoek gehouden onder de eigen leden. De overkoepelende organisatie zette de vragenlijst zondag online.

12.28

In de regio Midden- en West-Brabant heeft de politie de afgelopen 24 uur 115 meldingen binnengekregen van feestjes en samenscholingen ondanks het coronavirus. Toch spreekt een politiewoordvoerder niet van een trend.

12.24

Blijf jij thuis deze mooie lentedag? Laat weten hoe je thuis geniet van het mooie weer.

12.20

Ook in Zevenbergschenhoek is het zaterdagavond misgegaan, meldt de politie. Er zijn ongeveer dertig mensen bekeurd, bij het crossterrein bij treinstation Lage Zwaluwe. Eerder was de groep al met een waarschuwing weggestuurd bij het vliegveld in Bosschenhoofd.

12.17

In Spanje worden sinds enkele dagen steeds minder nieuwe coronadoden geregistreerd. Ook het afgelopen etmaal bezweken er weer minder mensen aan het coronavirus dan de dag ervoor.

De autoriteiten melden zondag 674 sterfgevallen, zaterdag waren het er nog 809. In totaal komt het aantal coronadoden in Spanje daarmee op ruim 12.400.

12.12

Karin van der Staak (33) vertelt op verzoek van Omroep Brabant over haar werk bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze is verpleegkundige op de intensive care (ic), waar de meest zieke coronapatiënten belanden. Nog geen patiënt zag Karin tijdens haar diensten zelfstandig de ic verlaten. Iets waar ze wel reikhalzend naar uitkijkt.

12.03

Ondernemers in Nederland moeten er rekening mee houden dat ze tot en met de meivakantie nog te maken hebben met de huidige maatregelen rond het nieuwe coronavirus. "Je moet eerlijkheid betrachten en zeggen dat we dan weer rustig aan de gang gaan. Dan gaan we gas bijgeven", zei Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zondag in het televisieprogramma WNL Op Zondag op NPO 1.

11.29

In België hebben de ziekenhuizen voor het eerst in de coronacrisis in 24 uur tijd meer patiënten ontslagen dan dat er nieuwe patiënten zijn opgenomen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

11.22

Huisartsen in Valkenswaard hebben een speciale isolatiepost ingericht, voor patiënten met symptomen van het coronavirus.

11.02

150 miljoen euro schade voor de sport in Brabant. Dat becijfert BrabantSport als consequentie van de coronacrisis. De gevolgen kunnen op termijn nog groter worden. Daarnaast is het verenigingsleven stilgevallen wat leidt tot het gemis van een stuk sociale samenhang. Juist in onze provincie, waar het sociale leven in het DNA van iedere Brabander zit, komt de coronacrisis met de bijbehorende maatregelen extra hard aan.

10.47

De populariteit van jeugdboeken en fictie is opvallend toegenomen sinds de zogenoemde intelligente lockdown vanwege de coronacrisis van kracht is. Dat meldt directeur Eveline Aendekerk van koepelorganisatie CPNB. De sector lanceerde drie weken geleden de campagne #Ikleesthuis, om als sector het het hoofd boven water te houden.

10.34

Vanaf Vliegbasis Eindhoven is vanochtend een C-17 transportvliegtuig vertrokken naar Sint-Maarten met medische apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen om corona patiënten te behandelen. Het gaat deels om een mobiel ziekenhuis, een zogenaamde Hospitainer, waarmee 6 zelfstandige Intensive Care plekken worden gerealiseerd. Daarnaast wordt apparatuur meegenomen waarmee 6 extra IC-plekken in het ziekenhuis van Sint-Maarten gerealiseerd kunnen worden. Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

9.49

Een intiem mini-concert van Han Kooreneef en zijn dochter in Theater aan de Parade. Een optreden in een helemaal lege grote zaal. De bekende liedjesschrijver uit Rosmalen en dochter Bée zingen onder meer 'Lied van Hoop'.

9.26

Gisteravond zijn op verschillende plaatsen boetes uitgedeeld aan mensen die het verbod op samenscholing negeerden. In Breda, Middelbeers en ook in Klundert.

9.14

De gemeente Geldrop-Mierlo deelt een 'corona-kleurplaat' voor kinderen.

9.03

8.37

De Britse zangeres Marianne Faithfull is in het ziekenhuis in Londen opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus. Dat heeft haar manager zondag meegedeeld. De toestand van de 73-jarige ex van The Rolling Stones-zanger Mick Jagger is stabiel.

8.21

Het dringende advies om zaterdag ondanks het mooie lenteweer thuis te blijven werd gisteren op de meeste plekken goed opgevolgd. Maar ook voor zondag geldt het advies dat mensen vooral thuis moeten blijven.

In natuurgebieden, stranden, de treinen en op straat was het zaterdag erg rustig. Op plekken waar het drukker was, hielden mensen meestal voldoende afstand. Volgens Staatsbosbeheer was het op de meeste plekken 'relatief rustig. De organisatie hoopt dat mensen er ook zondag vanaf zien om naar de gebieden toe te gaan.

8.00

Het had een mooie reis van zes weken door Nieuw-Zeeland moeten worden. En dat werd het ook, maar wel een met een vervelend staartje waar geen einde aan lijkt te komen. Hans en Lenie Siebers (beiden 61) uit Helmond zouden eigenlijk 25 maart hun vakantie in Nieuw-Zeeland afsluiten. Maar ze zitten er nog altijd vanwege de lockdown in het land.

05.00

"Bizar en heel erg dom." Zo noemt de politie het feest dat zaterdagavond ondanks de coronacrisis werd gehouden aan de Curacaostraat in Breda. Inclusief deejay, geluidsinstallatie en lichtshow. "Er waren tientallen mensen aanwezig die dicht op elkaar stonden te dansen en te feesten. Ongelooflijk dat dit in deze tijd nog steeds gebeurt!', verzucht een agent.

04.00

De politie heeft een feestje van meer dan tien jongeren in een huis in Middelbeers zaterdagnacht beëindigd. "Dit is strafbaar, zelfs op privéterrein", laat woordvoerster Carolien Abrahams weten. Ze wijst hierbij op de coronavoorschriften.

03.30

KLM begint zondag met de repatriëring van een groep van tweeduizend Nederlanders vanuit Australië en Nieuw-Zeeland. Om halfacht 's ochtends Nederlandse tijd vloog een groep van bijna driehonderd Nederlanders via Kuala Lumpur terug naar Schiphol met een speciale KLM-vlucht. Het is namelijk voor het eerst in twintig jaar dat er weer een KLM-vliegtuig vanaf Sydney Airport opstijgt.

03.30

00.00

Nederlanders in Argentinië die zich hebben geregistreerd als reizigers die vanwege het coronavirus naar huis willen, kunnen mee op een vlucht van KLM op 7 april. In een bericht van de Nederlandse ambassade in Buenos Aires staat dat mensen een bevestigingsmail krijgen dat voor hen een plek is gereserveerd.