LIVEBLOG CORONA: 24 nieuwe patiënten op ic's, 'maar piek is nog niet bereikt'

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldt maandagmiddag 193 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 4456 komt.

Landelijk zijn er 18807 positief geteste patiënten, een toename van 952 ten opzichte van zondag.

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 1867, 101 meer dan zondag gemeld.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.



17.31

De afgelopen 24 uur zijn er 105 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 1772 patiënten met het coronavirus in de ziekenhuizen in onze provincie. Op Brabantse ic's liggen nu 176 coronapatiënten. Dat blijkt maandagmiddag uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie.

17.30

Medewerkers van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg kregen vandaag allemaal een bloemetje. Een Tilburgs bloempottenbedrijf stak alle medewerkers zo een hart onder de riem.

Foto: Elho





17.22

17.00

Gerard van de Wiel Derks (71) uit Helmond is in de coronacrisis aan het breien geslagen. Hij breit sjaals voor ouderen in verzorgingshuizen. Deze gaat hij eind dit jaar uitdelen. Inmiddels heeft hij elf sjaals af. Maar er moeten er nog vele bijkomen, geeft Gerard aan. Om dit voor elkaar te krijgen is Gerard op zoek naar bolletjes wol.

6.32

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt maandag dat het aantal patiënten op de ic's van ziekenhuizen met 24 is gestegen en nu uitkomt op 1409. Daaronder is ook een groep Nederlanders die is opgenomen op ic's in Duitsland. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is 'optimistischer dan vorige week', zei hij.

'We zijn in control', aldus Kuipers. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor al te veel optimisme. "De piek is nog niet bereikt." Het is dan ook te vroeg om maatregelen te versoepelen, oordeelt hij. De stijging van 24 patiënten op de ic's is het laagste aantal van de afgelopen week. Het aantal ic-bedden is vooralsnog voldoende: dat zijn er in totaal nu 2400. De zorgen over de vraag of de ic's de piek zullen aankunnen, zijn niet helemaal weg. Maar met het huidige tempo is het vooruitzicht gunstiger dan vorige week, maakte Kuipers duidelijk.

16.02

Er liggen momenteel 101 patiënten met het coronavirus in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Van deze patiënten liggen er 27 op de intensive care. In de afgelopen 24 uur zijn er in het ziekenhuis 3 corona-patiënten overleden, ook werden er vier patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. In totaal zijn er in het ziekenhuis in Eindhoven nu 63 patiënten overleden. Het aantal patiënten dat nu uit het ziekenhuis is ontslagen staat nu op 79. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk aan die van gisteren, de cijfers zijn dus stabiel.

15.40

Voor alle leerlingen van het Jan Tinbergen College in Roosendaal hebben de docenten van de school een videoclip gemaakt. Ze willen de leerlingen daarmee een hart onder de riem steken.

15.15

Een meerderheid van de voetbalsupporters is van mening dat de Nederlandse voetbalcompetities dit seizoen niet meer uitgespeeld moeten worden als er geen publiek welkom is in de stadions. Dat concludeert het Supporterscollectief Nederland op basis van een enquête. Voor zo'n zestig procent van de ruim 12.600 respondenten is het uitspelen van de competitie zonder publiek geen optie.

15.08

Veel Nederlanders werken thuis, door alle maatregelen tegen corona is het aanzienlijk rustiger op de wegen, sommige bedrijven liggen stil, en dat is tot in de bodem te voelen. Al onze activiteiten zorgen namelijk voor trillingen en in de afgelopen weken zijn er aanzienlijk minder trillingen gemeten. Het gevolg is dat het KNMI nu ook heel lichte aardbevingen oppikt, die tot nu toe wegvielen in de ruis. Dat meldt het ANP.

15.02

Vanwege de corona-epidemie kunnen veel kleinkinderen niet op bezoek bij hun opa's en oma's komen met Pasen. Om dit leed wat te verzachten, brengt de supportersvereniging van NAC maandag paaseitjes naar verpleeghuis Westerwiek in Breda.

14.57

Het ziekteverzuim is de laatste twee weken van maart fors toegenomen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt Zorg van de Zaak, dat bestaat uit bedrijven in de arbo- en de zorgsector. Het aantal ziekmeldingen nam met ruim een kwart toe ten opzichte van een maand eerder.

14.47

Het UWV had om maandagmiddag om halfeen al 18.000 aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten in behandeling genomen. Bedrijven die omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis kunnen een aanvraag doen voor de zogenoemde noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. Het loket daarvoor ging om negen uur maandagochtend open.

14.44

Voor iedereen die onderwijs geeft, moet donderdag de vlag uit. Dat vindt de organisatie Jantje Beton, die inmiddels al verscheidene andere clubs achter de oproep heeft gekregen. "Door de sluiting van alle scholen hebben leraren, onderwijsprofessionals, maar ook ouders in zeer korte tijd moeten schakelen naar afstandsonderwijs, om alle kinderen zo goed mogelijk van onderwijs te blijven voorzien", zeggen de initiatiefnemers. En dat mag allemaal weleens worden beloond door de vlag voor hen uit te steken, vinden ze.

14.28

De Britse premier Boris Johnson blijft nog even in het ziekenhuis. Hij moet steeds hoesten en heeft koorts, zei de woordvoerder van de premier maandagmiddag. Johnson maakte eind vorige maand bekend dat hij positief had getest op het coronavirus. Hij ging aanvankelijk in thuisisolatie, maar moest zondag alsnog worden opgenomen in het ziekenhuis.

14.15

In Breda is achter het NAC-stadion een corona-teststraat ingericht. Hierin kan al het zorgpersoneel uit West-Brabant zich - op afspraak - laten testen op het coronavirus.

14.09

De KNVB gaat de donaties voor het amateurvoetbal evenredig verdelen over de clubs. De internationals van Oranje en sponsor ING hebben zo'n elf miljoen gedoneerd om de ongeveer drieduizend amateurclubs in Nederland door deze coronacrisis heen te helpen. Er komt een verdeelsleutel, die gebaseerd is op onder meer het aantal leden dat de clubs hebben.

14.04

De virtuele Ronde van Vlaanderen heeft voor Belgische begrippen veel kijkers getrokken. De live-uitzending op zondagmiddag op het televisiekanaal Een trok 613.486 mensen. Dat was een marktaandeel van 56 procent, meldt Sporza. "Dat zijn zeer mooie cijfers voor deze primeur in wielerland." De 'echte' Ronde van Vlaanderen werd gecanceld vanwege de coronacrisis.

14.00

Een collectief van museumexperts en verhalenvertellers lanceert maandag de website coronacollectie.nl. Hier kan iedereen een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving van de coronacrisis. Zo krijgen de Nederlandse musea en archieven straks, als de crisis voorbij is, zo veel mogelijk persoonlijke verhalen en herinneringen aangeleverd om dit belangrijke moment in onze geschiedenis te ontsluiten vanuit het gezichtspunt van de gewone Nederlander.

13.58

Autofabriek VDL NedCar in Born bekijkt of het langer dan 20 april zijn deuren gesloten moet houden. De aanleiding daarvoor zou zijn dat BMW, de enige klant, zijn productiestaking tot eind deze maand heeft verlengd.

13.42

Het RIVM meldt maandagmiddag 193 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 4456 komt. Landelijk zijn er 18807 positief geteste patiënten, een toename van 952 ten opzichte van zondag. Het sterftecijfer ligt in Nederland op 1867, 101 meer dan zondag gemeld. In de Nederlandse ziekenhuizen zijn 7135 coronapatiënten opgenomen (geweest), een stijging van 260.

De RIVM-cijfers geven geen volledig beeld. Lang niet iedereen met corona-symptomen wordt getest. Dat heeft ook invloed op het sterftecijfer. In werkelijkheid zijn veel meer mensen overleden aan het coronavirus. Deze worden echter niet in de RIVM-statistieken meegenomen, omdat zij niet getest zijn.

13.38

Meer dan 70.000 mensen zijn wereldwijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt volgens persbureau AFP uit cijfers van overheden en de Wereldgezondheidsorganisatie.

13.04

Het aantal coronapatiënten dat in Brabantse ziekenhuizen op de intensive care (ic) ligt, is licht gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie. Maar het is volgens een woordvoerder te vroeg om te spreken van een structurele afname.

13.01

De internationals van het Nederlands elftal, de 'Leeuwinnen' en Jong Oranje doen in deze moeilijke periode iets terug voor de clubs waar het ook voor hen allemaal begon. Ze stellen samen met de KNVB en sponsor ING elf miljoen beschikbaar voor de ongeveer drieduizend amateurclubs in Nederland. "Je vergeet nooit waar je bent begonnen", legt Bredanaar Virgil van Dijk - wiens roots liggen bij WDS '19 - uit.

12.56

De drukte in de winkelstraten is na een paar weken van stilte vanwege het nieuwe coronavirus weer wat toegenomen. Vorige week waren er vier procent meer mensen ten opzichte van de week ervoor. In de twee voorgaande weken was juist een aanhoudende daling van drukte te zien, meldde onderzoeksbureau RMC op basis van tellingen van shoppers via speciale sensoren.

12.55

Inwoners van de Bondsrepubliek Duitsland die na meerdere dagen in het buitenland terugkeren naar Duitsland, moeten daar twee weken in quarantaine. Met die aanbeveling komt het coronacrisiskabinet van de Duitse regering volgens bronnen van het Duitse persbureau DPA.

12.40

De FIOD heeft maandag een 51-jarige man uit Oldenzaal en een 61-jarige man uit Amersfoort aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting bij de verkoop van mondkapjes. De mannen hebben zich vermoedelijk voorgedaan als leverancier van deze beschermingsmiddelen. Twee kopers die een bestelling hadden geplaatst voor elf miljoen mondkapjes zijn hierbij opgelicht voor bijna 900.000 euro.

12.39

De crisissituatie in België in het gevecht tegen de verspreiding van het coronavirus is op dit moment onder controle. "Dit is grotendeels te danken aan solidaire inzet", meent woordvoerder Yves Stevens. "Het overgrote deel van de Belgen volgt de maatregelen die zijn ingevoerd goed op."

12.30

Vanwege het coronavirus zijn in Tilburg tot 1 juni alle evenementen afgelast. Een aantal organisatoren stelt hun evenement uit, maar er zijn ook evenementen die dit jaar niet door kunnen gaan. De gemeente komt de organisatoren van evenementen in Tilburg tegemoet en neemt maatregelen.

12.27

Vier op de tien werkenden waren al gewend om vanuit huis te werken, voordat dit vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus gemeengoed werd. Vooral overheidsbestuurders, ICT-managers en beleidsadviseurs deden dit vaak. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

12.20

De Japanse premier Shinzo Abe wil vanwege de coronacrisis de noodtoestand uitroepen in Tokio en andere delen van het land. Ook komt de regering met een omvangrijk economisch steunpakket.

12.15

In Spanje zijn het afgelopen etmaal 637 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is opnieuw minder dan in de afgelopen dagen. De autoriteiten melden zondag 674 sterfgevallen, zaterdag waren het er nog 809.

12.08

GGD Hart voor Brabant richt een teststraat in bij de voormalige gemeentewerf aan de Vliertwijksestraat in de gemeente Den Bosch. Vanaf maandag worden hier zorgprofessionals getest op het coronavirus. In elke veiligheidsregio in Nederland worden op dit moment zulke teststraten ingericht in het kader van het gewijzigde testbeleid voor zorgpersoneel.

11.55

Het Veiligheidsberaad van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's bespreekt maandagavond of in het paasweekend extra maatregelen genomen moeten worden tegen groepen motorrijders. Afgelopen weekend klaagden veel mensen hierover. De motorrijders zouden zich niet aan de geldende regels tegen het verspreiden van het coronavirus houden. Ze reden in te grote groepen en verzamelden met meer dan drie mensen voor een tochtje.

11.47

Oostenrijk wil de drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus direct na Pasen langzaam versoepelen. Bondskanselier Sebastian Kurz kondigde maandag als doel aan dat kleine winkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra onder strikte voorwaarden vanaf 14 april weer open kunnen. Vanaf 1 mei zouden alle winkels en winkelcentra weer open moeten gaan.

11.45

De regeling overbrugging werkbehoud (NOW) moet worden aangepast zodat ook tuinders er gebruik van kunnen maken. Met name bedrijven met een seizoensgebonden productie dreigen door de huidige regels achter het net te vissen, stelt branchevereniging LTO Nederland.

11.44

De Nederlandse voetbalsters onder 20 jaar zouden na de zomer meedoen aan het WK in Panama en Costa Rica, maar de mondiale federatie FIFA heeft dat toernooi tot nader order uitgesteld vanwege de coronacrisis.

11.42

Een boks geven met je elleboog, hoesten in de binnenkant van datzelfde lichaamsdeel en samen de curve laten afvlakken, het is allemaal onderdeel van het dagelijks leven in coronatijd. Hoogste tijd dus voor bijpassende emoji's om te gebruiken in al je Whatsapp-gesprekken. Dat vond tenminste Esther van Brakel uit Uden. Ze liet er gras over groeien en binnen een paar uur had ze 26 emoji’s klaar.

11.40

De grote Brabantse theaters komen volgende maand niet met de jaarlijkse brochure voor het komend theaterseizoen. Het programma voor het nieuwe seizoen is vanwege de coronacrisis nog te onzeker. Afgelaste voorstellingen moeten worden verplaatst, maar nieuwe voorstellingen zijn ook nog niet zeker. “De kans is groot dat de brochure al achterhaald zou zijn als hij op de deurmat valt”, zegt directeur Rob van Steen van Theaters Tilburg. De meeste theaters komen met een online-variant van de brochure of hopen later alsnog een boekje te drukken. De jaarlijkse brochure is van groot belang voor de voorverkoop van de schouwburgen.

11.33

Het afgelopen etmaal zijn in België 185 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. Volgens viroloog Steven Van Gucht is een 'weekendeffect' echter niet uit te sluiten. In de afgelopen weken werden op dinsdag vaak nog sterfgevallen gemeld van het weekend ervoor.

11.24

Voor wie in deze coronatijd thuis sportief bezig wil zijn, heeft zwemster Ranomi Kromowidjojo een leuke oefening. "Let wel even op de overstrekte ellebogen. Ik kan ze mega overstrekken, maar dat is niet de bedoeling."

11.15

Nederlanders lijken de coronacrisis aan te grijpen om de eigen hypotheken eens goed tegen het licht te houden. Volgens hypotheekdienstverlener De Hypotheekshop werden er bij verschillende geldverstrekkers vorige week een recordaantal van bijna 20.000 hypotheekaanvragen ingediend, voornamelijk door oversluiters.

11.05

Ook de Volksbank gaat zijn winstuitkering tot in ieder geval oktober uitstellen vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. Daarmee geeft de bank, net als ING, ABN AMRO en Rabobank gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) om gedurende de pandemie geen dividendbetalingen te doen.

11.04

Juist in deze coronatijd is het superbelangrijk om leerlingen te blijven prikkelen met online materiaal, benadrukt ASML. Daarom biedt het Veldhovense bedrijf de gastles 'Bouw je eigen app' aan op de site van Brainport Eindhoven. Deze gastles is speciaal bedoeld voor tweede- en derdejaars havo en vwo-leerlingen.

10.56

Het Koninklijk Concertgebouworkest gaat vanaf maandag drie keer per week online concerten streamen. De optredens zijn op maandag, woensdag en vrijdag om vier uur 's middags te zien op YouTube, Facebook en op de website van het orkest. De concerten zijn al voor de coronacrisis opgenomen. Het orkest begon al met het streamen van concerten in de eerste week nadat de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus waren ingegaan. De frequentie wordt nu opgevoerd.

10.27

Corine Toirkens (61) uit Geldrop zat zondag te popelen om haar motor uit de schuur te halen. Maar de rij-instructrice, die in 2012 de verkiezing Motorvrouw van het Jaar won, deed het niet. Bewust niet. Ze wil daarmee een voorbeeld zijn voor andere motorrijders. “De zorg heeft het al druk genoeg, dus wees verstandig en blijf binnen”, waarschuwt ze.

Corine Toirkens.

10.26

Steeds meer onderzoek laat zien dat de kans aannemelijk dat de snelheid van de verspreiding van het coronavirus, net als het griepvirus, seizoensafhankelijk is. Toch waarschuwen wetenschappers: het weer alleen gaat het virus niet verslaan, meldt Weer.nl.

10.20

De Nationale Museumweek 2020, die gepland staat van 20 tot en met 26 april, gaat door, maar vanwege het coronavirus wel volledig digitaal. Speciale aandacht is er voor 75 jaar culturele vrijheid, waarmee wordt herdacht dat er in 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam.

10.10

De belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) besluit om vanwege het coronavirus soepel om te gaan met het betalen van belastingen. Dat betekent dat BSOB de komende tijd geen aanslagen, aanmaningen en dwangbevelen oplegt. Voor alle openstaande bedragen die nog betaald moeten worden, geeft BSOB uitstel tot 1 juni 2020. Dit geldt voor alle inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen in de gemeente Oss.

10.04

De Britse premier Boris Johnson, die zondag met aanhoudende symptomen van het coronavirus in een ziekenhuis is opgenomen, blijft het land besturen. Dat zei minister van Huisvesting Robert Jenrick maandag nadat de Britse leider de nacht in het ziekenhuis had doorgebracht voor tests.

9.31

Ook mensen met een visuele beperking willen zich aan de anderhalve meter afstandsregel houden, maar dit valt in de praktijk niet mee. Blinden en slechtzienden kunnen niet inschatten op welke afstand iemand hen passeert. De Oogvereniging vraagt daarom iedereen extra ruim baan te maken als ze iemand met een witte stok zien lopen.

9.26

Tot nader order vertrekken er vanaf Eindhoven Airport geen vliegtuigen naar Roemenië. Ook komen er geen vliegtuigen uit Roemenië aan. Vanwege de coronapandemie handelt Eindhoven Airport momenteel een zeer beperkt aantal passagiersvluchten af naar slechts enkele bestemmingen. Het gaat daarbij onder meer om repatriëring.

9.17

De overheid is coulant voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld een openstaande boete niet kunnen betalen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vraagt deurwaarders terughoudend te zijn met inbeslagnames, en zo veel mogelijk aan te sturen op betalingsregelingen.

9.05

De gemeente Uden heeft een noodfonds opgericht voor ondernemers in Uden die in acute financiële problemen verkeren. Als zij een aanvraag hebben gedaan voor een of meer Rijksregelingen, kan het fonds hen snel een renteloos voorschot ter beschikking stellen om de periode te overbruggen tot de Rijksregeling wordt uitgekeerd.

9.01

Op Schiphol is maandagochtend de eerste van twee repatriëringsvluchten van KLM uit Australië aangekomen. Vlucht KL828 vertrok vanaf de internationale luchthaven in Sydney. Aan boord van het toestel, dat een tussenstop maakte in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, zaten driehonderd Nederlanders. Het was tevens de eerste vlucht van KLM vanuit Australië in bijna twintig jaar.

9.00

Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierijstad geeft een pluim aan de inwoners van zijn gemeente. "Afgelopen weekend zijn de maatregelen opgelegd in verband met het coronavirus in Meierijstad goed opgevolgd. Volhouden!"

8.59

Nederlanders hebben veel waardering voor de aanpak van de coronacrisis door de overheid. Van de mensen beoordeelt 89 procent de maatregelen die zijn genomen als goed. Dat meldt onderzoeksbureau Citisens.

8.34

Vier patiënten bij wie het coronavirus was vastgesteld, zijn de afgelopen 24 uur ontslagen uit het Amphia Ziekenhuis in Breda. Het totale aantal komt hiermee uit op 147. In het Bredase ziekenhuis zijn tot nu toe 54 mensen overleden aan het coronavirus. Er worden nu negentig patiënten met een coronabesmetting verzorgd in Amphia, 29 van hen bevinden zich op de intensive care.

De intensive care van het Amphia heeft een standaardcapaciteit van dertig bedden. Er is extra IC-capaciteit gerealiseerd bij de IC. Het Amphia kan door deze maatregel een maximale IC-capaciteit van 56 bedden realiseren. Deze 56 IC-bedden zijn er zowel voor coronapatiënten als voor niet-coronapatiënten.

8.12

Giovanni van Bronckhorst hervat maandag de training met zijn nieuwe club Guangzhou. De oud-RKC'er spreek in De Telegraaf zijn respect uit voor de quarantaineperiode die hij in China achter de rug heeft. Er was volgens hem voortdurend controle. Hij spreekt over mannen met pakken voor de deur en de verplichting een app op je telefoon te installeren en daarmee elke dag je temperatuur door te geven.

7.40

De transfersommen in het betaald voetbal zullen door de coronacrisis fors dalen. Dat verwacht Bayern München-voorzitter Herbert Hainer. "Het spreekt voor zich dat wanneer de inkomsten afnemen bij de clubs, er minder geld beschikbaar is en de transferbedragen lager zullen uitvallen", zegt hij in ledenblad '51'.

7.39

Bij PostNL is het deze dagen aanzienlijk drukker dan voor de coronacrisis. "Door de coronacrisis beseffen mensen ineens dat onze bezorgers belangrijk werk doen. Ze zien: wat bijzonder dat een bedrijf zeven dagen per week bij mij in de straat komt om dingen te bezorgen of af te halen", zegt PostNL-topvrouw Herna Verhagen in het AD.

7.03

Het Duitse kabinet vergadert over extra coronamaatregelen. Het gaat onder meer om mogelijk strengere voorwaarden waaronder Nederlanders de grens mogen passeren. Duitsland voerde eerder strenge beperkingen in voor het reizen vanuit andere buurlanden zoals Oostenrijk en Zwitserland.

6.58

Draai zoveel mogelijk muziek van eigen bodem. Met die noodoproep richt Buma Cultuur zich maandagochtend tot alle Nederlandse radiostations. Volgens de auteursrechtenorganisatie is dit een eenvoudige manier om Nederlandse artiesten bij te staan in de huidige coronacrisis.

6.44

Opnieuw is een grote groep crossers in de fout gegaan. Ze verzamelden zich, net als een dag eerder, vlakbij het treinstation van Lage Zwaluwe om tegen elkaar te racen.

6.25

De Tilburgse filmmaker Joan Villalon roept zijn stadsgenoten op om nog even vol te houden en alle coronamaatregelen in acht te nemen. Hij maakte een mooie video van zijn stad, met indrukwekkende beelden.

5.00

De paasvieringen die veel scholen gewoonlijk organiseren kunnen vanwege het coronavirus niet doorgaan. Om leerlingen in deze tijd toch te inspireren met het paasverhaal kunnen zij donderdag een online paasviering volgen. De vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Verus en uitgeverij Kwintessens maken deze landelijk beschikbaar.

4.04

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 1200 mensen overleden aan het coronavirus. Het Amerikaanse dodental bedraagt nu 9633. Bij minstens 337.072 inwoners is besmetting met het coronavirus vastgesteld.

3.33

De overheid pakt mensen met schulden minder hard aan in deze coronacrisis, meldt het AD. Wie financieel is getroffen, kan uitstel van betaling krijgen. Deurwaarders zijn gevraagd terughoudend om te gaan met beslagleggingen.

2.31

Een tijger in de Bronx Zoo in New York is positief getest op het coronavirus. Voor zover bekend is het voor het eerst dat het longvirus is vastgesteld bij een tijger. Het is de eerste keer dat bij een dier in de VS het coronavirus is aangetroffen. Zowel in België als in Hongkong is eerder bij een kat het virus vastgesteld.