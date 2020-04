Frank Lammers steekt Helmondse leerlingen een hart onder de riem: 'Je gaat echt wel over'

HELMOND -

Acteur Frank Lammers had maandag een opbeurende boodschap voor de leerlingen van het Carolus Borromeus College in Helmond. In een opgenomen video op Facebook geeft hij aan dat zij zich absoluut geen zorgen hoeven te maken over dit schooljaar. '' Je kunt straks altijd zeggen: Ik had geen les en ik vond het moeilijk. Dan gaan ze je echt wel matsen.''