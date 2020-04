Automobilist wil hoge boete voorkomen, scheurt weg voor politiecontrole en stapelt fout op fout

Een 36-jarige man uit Tilburg is zondagnacht na een politieachtervolging aangehouden op de Kreitenmolenstraat in Udenhout.

Agenten zagen de man in de Koningsoordlaan in Berkel-Enschot rijden in een Dodge. Toen ze het kenteken van de auto controleerden, zagen ze dat de auto niet verzekerd was. Ook bleek de APK-keuring al weken verlopen en zagen ze dat het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd was.

Zo'n 120 kilometer per uur

Toen ze hem wilden laten stoppen, gaf de bestuurder juist gas. Hij raasde met een snelheid van zo'n honderd kilometer per uur door de bebouwde kom. Hij trok zich niets aan van het stopteken dat hij kreeg en ook niet van het zwaailicht op de politieauto en de sirene.

De automobilist verhoogde zijn snelheid tot 120 kilometer per uur. Uiteindelijk staakte hij zijn vlucht op de Kreitenmolenstraat, maar hij verzette zich wel toen hij werd aangehouden. In de auto lag veel lege drugsgripzakjes, lege blikken bier en een gebruikershoeveelheid hennep.

'Wilde hogere boete voorkomen'

Twee weken geleden werd de Tilburger ook al betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Hij vertelde dat hij zich aan de politiecontrole wilde onttrekken om te voorkomen dat hij een hogere boete zou krijgen. Een arts heeft bloed afgenomen om vast te stellen of de man onder invloed van alcohol of drugs reed. Hij had naar eigen zeggen vier biertjes gedronken en wat ‘gerookt’ .