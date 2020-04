Christel de Laat zit op jouw telefoontje te wachten in 'Praat met De Laat'

Wil je even een praatje maken, je zorgen delen of je mooie initiatief promoten? Bel dan met de radiostudio want daar zit vanaf 18.00 uur Christel de Laat op jouw telefoontje te wachten!

Elke woensdagavond verandert het radioprogramma Afslag Zuid in Praat met De Laat. Daarin kun je met Christel de Laat even je dag doornemen, praten over deze gekke tijd of mooie initiatieven delen.

Bel!

Wil jij ook even kletsen met Christel de Laat? Bel dan tussen 18.00 en 19.00 uur naar de radiostudio op telefoonnummer 0909-123-0909!