Harde knal en sterke chemische lucht in Raamsdonk blijkt te komen door siervuurwerk

Woensdagavond 23.00 uur hebben we meerdere meldingen gekregen van een harde knal omgeving/ ten oosten van #Raamsdonksveer en #Raamsdonk #A27. Daarna een sterke chemische lucht. We hebben niet kunnen vinden wat het is geweest. Weet u het? Bel dan 0900-8844 of App naar +31612207006