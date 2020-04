LIVEBLOG CORONAVIRUS ZATERDAG: Sportveld Den Bosch leeggemaakt, paasvuur brandt als teken van hoop

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldde zaterdagmiddag 189 nieuwe ziekenhuisopnames in Nederland in de afgelopen 24 uur

In Brabant zijn er op zaterdag 203 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 5467 geregistreerde coronapatiënten in onze provincie.

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2643, 132 meer dan vrijdag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

22.05

In Den Bosch werden vandaag meerdere bekeuringen uitgeschreven.

21.53

In Boxtel-Oost zijn in de omgeving van de Maastrichtsestraat en de Doctor de Brouwerlaan de skatebaan, de JOP en de voetbalkooi gesloten in verband met de openbare veiligheid, zo meldt de gemeente. Er kwamen te veel mensen samen.

21.45

21.40





21.23

Prive-sauna Intense moest onverwacht de deuren sluiten. De bezoekers zaten vrijdagavond nog te relaxen in hun privéverblijf, toen de politie langskwam en de boel op slot gooide. De eigenaar snapt daar niks van, want volgens hem worden alle coronamaatregelen van het RIVM netjes nageleefd.

20.26

Ook Vincent van Gogh in Nuenen leeft mee met de zorgmedewerkers.

Foto: Hans Janssen.

19.56

110 coronapatiënten zijn de afgelopen weken vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch naar ziekenhuizen buiten Brabant overgeplaatst. De verplaatsing gebeurde om voldoende ruimte voor nieuwe patiënten op de ic te houden. Onder normale omstandigheden telt het ziekenhuis 12 ic-plekken. Dat aantal is verdubbeld. 20 daarvan zijn bestemd voor mensen met het coronavirus.

19.20

Op sommige plekken in Brabant komen mensen toch samen. Zo heeft wijkagent Marc de Wit een lokaal Johan Cruijffveld leeggemaakt nadat er 22 mensen op een half veldje rond liepen.

19.10

Clown Milko vrolijkt met zijn mini-orgel de bewoners van een zorgcentrum in Helmond op.

18.55

De veiligheidsregio's zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop de maatregelen tegen het coronavirus zaterdag zijn nageleefd. "Ja, het was wat drukker bij een aantal woonboulevards en tuincentra, maar dat is niet raar met het paasweekend voor de boeg", stelt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad waar alle veiligheidsregio's onder vallen.

Bruls laat weten dat als de winkels zich aan de maatregelen houden, zoals een maximaal aantal klanten, het geen probleem is dat het iets drukker is.

"Waar nog wel een zorg zit, is bij de jongeren: die komen toch nog regelmatig bijeen in een groep en dat is echt niet de bedoeling", aldus Bruls. "Een samenkomst is verboden en ook voor de jeugd geldt, net als voor iedereen: blijf zoveel mogelijk thuis en als je al naar buiten gaat, denk dan aan die anderhalve meter afstand."

18.45

Een nieuw verdeelmodel moet ervoor zorgen dat mondkapjes en later ook andere beschermingsmiddelen daar terecht komen waar ze het meest nodig zijn. Het nieuwe model dat maandag ingaat houdt minder rekening met sectoren, en kijkt vooral naar de besmettingsrisico's.

Het kabinet beloofde een nieuw model nadat de Tweede Kamer kritiek had geuit dat er te weinig beschermingsmiddelen waren voor de verpleeg- en thuiszorg. Het kabinet geeft aan dat de focus op acute zorg niet past "bij de huidige situatie waar sommige verpleeghuizen en GGZ-instellingen speciale afdelingen vrij moesten maken omdat personeel niet goed was beschermd".

18.32

Het in brand steken van zendmasten is een "aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving", zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie. "Het is levensgevaarlijk."

Hij roept mensen op zich bij de politie te melden als ze iets weten over de daders. De afgelopen dagen zijn op verschillende plekken in Brabant zendmasten in brand gestoken.

Complotdenkers een verband tussen het razendsnelle internet van 5G en het coronavirus. Daar moet de bewindsman niets van weten. "Er is geen enkele aanleiding om die zendmasten verdacht te maken."

18.15

Door de coronacrisis wordt er minder thuiszorg verleend en ook mantelzorgers haken noodgedwongen af. Andere mantelzorgers doen juist extra werk, omdat thuiszorg of wijkverpleging zijn weggevallen. Dat meldt de Patiëntenfederatie Nederland, die onderzoek deed naar de gevolgen van de coronacrisis. Ruim 8300 mensen deden mee aan de peiling.

18.00

Streekomroep Ons West Brabant is zaterdagmorgen getroffen door twee branden. Eén in een zendmast naast het pand van de radiozender en één in een mast waar antennes van de omroep in hingen.

Op het moment worden overal in Nederland zendmasten in brand gestoken, omdat sommige mensen denken dat de antennes die erin hangen het coronavirus verspreiden. Wuhan, de eerste stad die getroffen werd door het virus, was namelijk ook de eerste stad in China waar het 5G-netwerk werd ingezet.

17.55

In de kerktoren van de kerk aan de Goirkestraat in Tilburg is deze week een lichtgroen 'licht van hoop' geplaatst door vrijwilligers van de parochie Peerke Donders. Het is niet alleen geplaatst voor de Pasen, maar ook om verzorgers en verpleegpersoneel een hart onder de riem te steken. Het licht blijft ook na de feestdagen nog branden.

17.46

Bij de grens in Limburg meldden zich zaterdag nog minder Duitsers dan vrijdag, en nog meer van hen keerden op verzoek van de marechaussee om. "Het is nog nooit zo rustig geweest met Pasen in Noord- en Midden-Limburg", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg Noord. Tijdens de grenscontroles in Noord- en Midden-Limburg zijn in totaal 26 mensen bekeurd omdat ze met te veel mensen in een auto zaten en niet tot hetzelfde gezin behoorden.

17.31

Het idee was eigenlijk om een liedje te maken voor de vriendengroep. Maar de ‘corona-versie’die de familie Janssen uit Oss maakte van het nummer Dag Spin van Herry Jekkers, is inmiddels bijna 30.000 keer bekeken. Het gezin is verbluft.

17.21

De NS heeft op het traject tussen Amsterdam en Rotterdam bij Gouda twee treinen uit de dienstregeling gehaald omdat de reizigers niet voldoende afstand van elkaar konden houden. Dat zei een woordvoerder van het vervoersbedrijf. Toen de conducteur in beide gevallen constateerde dat er teveel mensen waren waardoor ze niet voldoende afstand van elkaar konden houden, vroeg hij of een aantal reizigers vrijwillig de trein wilde verlaten. Toen bleek dat mensen hieraan geen gehoor gaven, besloot hij de trein helemaal uit de dienstregeling te halen en liet hij de reizigers op station Gouda uitstappen.

17.06

De politie heeft zaterdag samen met BOA's voor duizenden euro's boetes uitgeschreven aan mensen die zich niet aan coronamaatregelen hielden. Volgens Koen Simmers, hoofd van de Nederlandse Politiebond, gaven mensen in de aangesproken groepen vaak een grote mond en werden agenten uitgescholden.

16.57

In de gebieden van Staatsbosbeheer is het zaterdag relatief rustig. Dat meldt een woordvoerder op basis van een belronde langs boswachters. De extra genomen maatregelen, zoals het afsluiten van wegen en parkeerplaatsen, blijken te werken. Zo zijn er op de Veluwe minder wandelaars, maar wel overal veel fietsers. "Soms gaan mensen nog te dicht op elkaar zitten, zoals bij strandjes. We hebben links en rechts waarschuwingen uitgedeeld."

16.52

Bedrijven en deskundigen kunnen tot dinsdag 14 april hun voorstellen indienen over de apps die er mogelijk komen in de strijd tegen het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bedrijven en experts daarvoor uitgenodigd. Eerder deze week kondigde zorgminister Hugo de Jonge al aan dat het kabinet de inzet van deze technologie verkent. Applicaties kunnen mensen zelf meer verantwoordelijkheid geven bij het traceren van besmettingen.

16.44

Afscheid nemen van een goede vriend of familielid is anders dan anders. Zo namen zaterdagmiddag ongeveer 40 motorrijders onder wie leden van motorclub Magdat op een bijzondere manier afscheid van een overleden kameraad. Ze parkeerden hun motor in een erehaag bij begraafplaats Zuylen in Breda, met op alle motoren een rood lintje aan het stuur. Onder luid applaus werd de witte kist die op een pick-up langs de erehaag gereden. Alleen de familie mocht mee de begraafplaats op.

Onder luid applaus werd de witte kist die op een pick-up langs de erehaag gereden

16.35

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen naar 1391. Vrijdag waren het er 1384, een stijging dus van 7. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag bekend. Het totaal aantal coronapatiënten dat op de ic is overleden, bedraagt 387. Er zijn 178 mensen hersteld van de ic.

16.23

De gemeente Drimmelen heeft in overleg met de politie besloten om een sauna in het dorp te sluiten. De wijkagent benadrukt ondernemers om de richtlijnen van het RIVM te volgen.

16.11

Brabantse supermarktketen Jumbo schenkt ruim duizend paasontbijtjes aan het zorgpersoneel van het Maxima Medisch Centrum en het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. Tientallen vrijwilligers waren zaterdag in de weer met het samenstellen en bezorgen van de pakketjes.

16.05

Nederlandse tennisster Kiki Bertens gaat virtueel tennissen nu het Madrid Open niet door kan gaan. De organisatie van het Spaanse graveltoernooi organiseert een wedstrijd tussen profspelers die tegen elkaar gaan strijden in het computerspel Tennis World Tour. Er wordt ook prijzengeld van 150.000 weggegeven, dat naar goede doelen zal gaan. Andere topspelers die meedoen zijn onder anderen Rafael Nadal, Andy Murray, Angelique Kerber en John Isner.

15.50

In Groot-Brittannië zijn in 24 uur tijd 917 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het aantal sterfgevallen in het land door het virus op 9875, melden de gezondheidsautoriteiten. Het gaat bij de nieuwste sterfgevallen om mensen van tussen de 11 en 102 jaar oud. Van de overledenen hadden er meer dan dertig geen gezondheidsproblemen voor ze het virus opliepen. De stijging was lager dan vrijdag.

15.10

Kunstliefhebbers kunnen dit paasweekend bij Omroep Brabant genieten van een virtuele rondleiding langs de vele kunstwerken in Het Noordbrabants Museum. Of, zoals rondleider Lucas de Man het noemt, 'de grootste trots van Brabant'.

15.00

Het zijn eenzame tijden voor ouderen die geen bezoek kunnen ontvangen. Op reclameborden in Breda wordt men er daarom aan herinnerd dat oma nog prima bereikbaar is.

Op reclameborden in Breda wordt men er aan herinnerd dat oma nog prima bereikbaar is

14.51

Volgens een woordvoerder van de gemeente Helmond is de toegang tot de markt in het centrum om kwart over twaalf afgezet. Er waren zoveel bezoekers aanwezig dat er geen anderhalve meter afstand meer van elkaar kon worden gehouden. De weekmarkt is voor deze zaterdag volledig afgelast. In de loop van de komende week wordt beslist of de markt volgend weekend weer open kan of niet.

14.35

Op een parkeerterrein aan de Drunenseweg in Waalwijk zijn vrijdagavond negen personen op de bon geslingerd. De groep was, onder het genot van drank en chips, aan het feestvieren. Ook voldeed de onderlinge afstand niet aan de anderhalvemeternorm. De samenscholers komen uit Waalwijk, Heusden en Wijk en Aalburg. Hun leeftijden variëren van 24 tot 37 jaar. De politie zegt dat er dit weekeinde streng gecontroleerd gaat worden en dat ‘de tijd van waarschuwen’ voorbij is.

14.21

De markt in Helmond is zaterdagmiddag afgesloten omdat er teveel bezoekers op af kwamen. De gemeente roept op om niet meer naar de markt te komen en ook andere drukke plekken in de stad te vermijden. Voor de toegang van de markt stond nog een bord waarmee werd opgeroepen om afstand van elkaar te houden en geen eten en drinken te nuttigen op de markt.

14.13

De Brabantse Veiligheidsregio's waarschuwen om paaszoektochten alleen met het gezin in de eigen tuin te houden. ''Bij overtredingen van de maatregelen, zeker op hotspots waar het te druk is, handhaven we direct en delen we boetes uit'', wordt gewaarschuwd.

13.57

Het RIVM meldt zaterdagmiddag dat er in de afgelopen 24 uur 189 patiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest in Nederland. Er zijn 132 personen overleden sinds vrijdagmiddag. Het totale dodental door het virus in Nederland ligt daarmee nu op 2643. Dat zijn er 1316 meer dan vrijdag.

Zuid-Holland telde 411 nieuwe gevallen, Brabant 203. Het aantal mensen dat het virus daadwerkelijk (gehad) heeft, ligt veel hoger dan de gemelde statistieken. Doordat de testcapaciteit is en nog wordt vergroot, onderwerpt men meer mensen met symptomen aan een test . Hierdoor kan het dagelijkse besmettingscijfer oplopen.

13.15

Zwemscholen verenigd in de Eerste Nederlandse Vakopleidingen voor Zwemonderwijzers (ENVOZ) vragen in een brief aan het ministerie van VWS om financiële ondersteuning vanwege de coronacrisis. Alleen al voor de bij haar aangesloten organisaties berekent het opleidingsinstituut een inkomstenverlies van zes miljoen euro per maand.

13.06

Een 36-jarige man is vrijdag aangehouden nadat hij een agent in zijn gezicht spuugde in Eindhoven. Agenten hadden hem aangesproken omdat hij in een auto zat die half op de Bellinistraat geparkeerd stond. Ze vroegen of alles in orde was. Daarop ging de man door het lint.

12.30

Negen gedetineerden en tbs'ers zijn positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij zeven anderen is het aannemelijk dat zij het coronavirus hebben. Zij zijn binnen de instellingen in isolatie geplaatst, meldt RTL Boulevard.

12.16

"Bij een aanhouding kun je de gevraagde anderhalve meter niet meer hanteren en zul je moeten handelen", benadrukt Frans Wagemakers. Hij is wijkagent in het centrum van Helmond. Voor hem en zijn collega's is het erg lastig om tijdens deze coronatijd hun werk goed te doen en tegelijkertijd de richtlijnen van het RIVM aan te houden. Omroep Brabant ging een middag op pad met Wagemakers en zijn collega Arthur van der Heijden.

12.02

Drie Bredanaars introduceren een armbandje om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen het coronavirus. Het blauwe armbandje bevat de tekst ‘#StayStrong’ en draagt hiermee een belangrijke boodschap uit: “De strijd tegen corona winnen we alleen als we het samen doen.” Het armbandje is te koop via de website Westaystrong en kost vijf euro per stuk. Hiervan gaat 3,50 euro direct naar het Rode Kruis, de rest wordt gebruikt voor productie en verzending van de armbandjes.

12.00

In de afgelopen 24 uur hebben meer coronapatiënten de Brabantse intensive cares verlaten, waardoor meer ruimte ontstaat op deze ziekenhuisafdelingen. De dalende trend, waarop het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) hoopte, is volgens een woordvoerder ingezet.

11.48

Om tijdens de Paasdagen asperges te smullen, staan de mensen in Waalre in de rij. Keurig op anderhalve meter afstand van elkaar, zoals het hoort in deze coronatijd.

Keurig in de rij voor asperges in Waalre (foto: Petra Booms).

11.23

Het vertrouwen van particuliere beleggers heeft een flinke knauw gekregen door de coronacrisis. Maar ondanks alle onzekerheid blijven beleggers per saldo licht positief gestemd over de financiële markten. Dat meldde onlinebroker BinckBank in de beleggersbarometer van april, waarin beleggende klanten hun oordeel over het beursklimaat geven.

11.17

De fotostickers waarmee het verplegend personeel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch sinds kort rondloopt zodat de patiënten kunnen zien wie zich achter de beschermende kleding bevindt, slaan aan. “We merken dat mensen het echt fijn vinden om te zien welk gezicht er achter het masker schuilgaat. Zo proberen we toch op een persoonlijke manier zorg te bieden aan onze patiënten.”

10.55

Een 21-jarige man uit Breda is vrijdagavond aangehouden nadat hij mensen in Etten-Leur bespuugde. Die wilden hem helpen nadat hij met zijn scooter een vrouw had aangereden. Op spugen naar mensen staat, zeker in deze coronatijden, flinke straffen.

10.26

Van de zzp'ers in de bouw heeft tot dusver maar een beperkt deel last van de coronacrisis. Bijna de helft heeft nu nog net zo veel werk en inkomen als voor de crisis. Slechts een op de vijf heeft ondersteuning gevraagd omdat zijn inkomen tot onder het bijstandsniveau is gedaald. Een op de drie vreest dat te moeten doen. Dat komt naar voren uit een enquête van Zelfstandigen Bouw onder haar leden.

10.00

Zorgverleners die werken in de gemeente Tilburg krijgen tijdelijk een gratis parkeervergunning om hun werk ongestoord te kunnen doen. Deze vergunningen zijn geldig zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Hulpverleners die al een parkeervergunning hebben, krijgen de kosten hiervan teruggestort zodra de maatregelen voorbij zijn, omdat dan duidelijk is om hoeveel restitutie het gaat.

09.57

Vier Tilburgse vrienden hebben onder het om Keep the Distance een actie opgezet waarbij mensen een sticker kunnen bestellen tegen kostprijsvergoeding: vijf cent en een postzegel. Die sticker kunnen mensen op deuren, auto's of winkelruiten plakken om zo mensen eraan te herinneren anderhalve meter afstand van elkaar te houden in verband met de coronauitbraak.

09.51

Op het marktplein in Lith is een spandoek opgehangen voor alle inwoners, met de oproep vol te houden en goed voor elkaar te zorgen.

Een spandoek voor alle inwoners van Lith (foto: Bettie van Os).

09.20

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is de afgelopen 24 uur een coronapatiënt overleden. In totaal worden er nu 54 coronapatiënten in dit ziekenhuis verzorgd. Dit zijn er negen minder dan een dag daarvoor. Van hen bevinden zich er 26 op de intensive care, twee minder dan een dag eerder.

Sinds het uitbreken van het coronavirus zijn er in het Amphia 66 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De afgelopen 24 uur mochten elf patiënten bij wie een coronabesmetting was vastgesteld het ziekenhuis verlaten. In totaal komt het aantal ontslagen coronapatiënten bij het Amphia nu uit op 199 patiënten.

09.14

Zo'n zeventig procent van alle intensivecarepatiënten houdt langdurige fysieke, mentale of cognitieve klachten over aan het verblijf op de IC. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de grote studie die sinds vorig jaar in zeven ziekenhuizen loopt, meldt de NOS. Het onderzoek heeft dus niet alleen betrekking op coronapatiënten.

08.19

De politie in in West-Brabant vraagt mensen via social media nadrukkelijk ook tijdens dit paasweekend de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. "Geniet van elkaar als gezin, maar blijf ondanks het mooie weer zoveel mogelijk in en om het huis. Laat je niet verleiden tot het opzoeken van de doorgaans drukbezochte plekken zoals bijvoorbeeld de woonboulevard of de Galderse Meren."

=68.ARAoDfz_hquI2bAGlGm-Gavmztj23X__l6FM3f07I2G6Zehx9b0PfCXq7dcvjZ-Ir-pZOBp-SMUVlrWADroWxyv9Du5jKQxSBnAlQzlf4h6CzmD-EnOGxQV4V4j6SA1RJGx38lOgY7Js6WLpzzzlAG-4Y8FqGrGtJrCJqfWtM2T992Hy8mNTdRSXFhtS6Pjavn4IPhXFsrSLVp65_S95ia2IA4wzpau3Al_bsDIZrOj0fafX-Lqkaq58Ub7FFpJ_FtRByYXV0quH_1HpHIPqlq4rYTs-hKIm0M7_RIJsbyVnWpCfiSgLvJ_gR59-JFYnDi_xaVa-vxzQwGdUgdRbpDKj6xNvLxrNYU31RWwQ&__tn__=-R]

08.03

Om de coronacrisis goed te kunnen bestrijden, moet de regie daarover centraal worden geregeld. "Wat we nu nodig hebben is een nationale regie, bijvoorbeeld een Regeringscommissaris infectieziekten", zo bepleit voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken in het FD.

07.00

In afwachting van een mogelijke versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus overleggen sportbonden met NOC*NSF hoe hun leden weer voorzichtig in actie kunnen komen in een 'anderhalve meter-sportsamenleving'. "We zijn met elkaar aan het kijken of we, binnen de grenzen van wat mag, in verschillende sporten weer gefaseerd open kunnen gaan", zegt KNLTB-directeur Erik Poel. "Uiteraard na goedkeuring van de overheid en het RIVM."

06.00

Dit weekend is er extra toezicht in de Biesbosch en in de jachthavens van Drimmelen. Bootverhuurders kregen vrijdagmiddag van de gemeente een brief waarin werd opgeroepen de regels van de Veiligheidsregio en het RIVM over het coronavirus extra te bewaken. Er is extra toezicht in de Biesbosch van de politie, Staatsbosbeheer en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De gemeente houdt extra toezicht op de naleving van de noodverordening in onder meer de havengebieden.

5.57

Ronnie van Diemen-Steenvorde, inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, heeft haar zorgen over de veiligheid van de medewerkers in zorgsector uitgesproken. Volgens Van Diemen-Steenvorde moeten de criteria van het testbeleid verbreed worden. Als zorgmedewerkers zich niet veilig voelen, moeten ze zich kunnen laten testen, benadrukt ze in het NRC.

03.34

Nu de samenleving is ontwricht door het coronavirus is er de mogelijkheid het roer radicaal om te gooien. Duurzamer en eerlijker, wel te verstaan. Daarvoor pleit een groep van 170 wetenschappers, die een manifest heeft opgesteld dat in Trouw is verschenen. Daarin wordt een aantal voorstellen gedaan 'voor Nederland na corona'.

02.54

Laat mensen tussen de 20 en de 50 jaar oud weer aan het werk gaan, na eerst de groepen die het meest kwetsbaar zijn voor het coronavirus te hebben geïsoleerd." De gerenommeerde Duitse viroloog Alexander Kekulé (61) zet in De Telegraaf een strategie uiteen om uit de coronalockdown te komen. "Het alternatief is wachten op een vaccin, wat ten minste een jaar gaat duren. Dat houdt niemand vol."