LIVEBLOG CORONAVIRUS: 139 nieuwe patiënten in Brabant, minder mensen op intensive care in Nederland

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn zondag 139 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 5860 geregistreerde coronapatiënten in onze provincie.

Landelijk is het dodental door coronavirus gestegen met 86 naar 2823.

17.10

Dit paasweekend heeft de Nederlandse politie ongeveer 1800 boetes uitgedeeld aan mensen die met drie of meer personen te dicht bij elkaar waren. Veel van die boetes gingen naar jongeren.

Ook in de andere politiecijfers blijft te zien dat mensen veel thuis zijn. Er zijn nog steeds veel minder meldingen van diefstallen en inbraken. De meldingen over geluidsoverlast en burenoverlast blijven hoger dan normaal.

17.08

Grote drukte is maandag, tweede paasdag, uitgebleven in de grote Nederlandse meubelboulevards, klusbedrijven. Dat blijkt uit een rondgang lanngs bouwmarkten ent tuincentra. Bij de Hornbach stonden wel rijen, maar ook daar verliep alles ordentelijk.

Een beperkt aantal mensen mocht naar binnen. Pas als iemand de zaak verliet, mocht weer iemand anders naar binnen.

16.53

Het is maandag "rustig tot zeer rustig" geweest in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Volgens een boswachter leek het op tweede paasdag wel "een gewone maandag." Waarschijnlijk kwamen er minder bezoekers omdat het maandag een stuk kouder was dan de dagen ervoor, in combinatie met een stevige wind, aldus een woordvoerder. Ook waren veel parkeerplaatsen en wegen naar populaire natuurgebieden zijn gesloten door burgemeesters.

16.37

Boerderijwinkels doen goede zaken door de coronacrisis. Veel mensen gaan op dit moment liever naar een kleinschalige winkel dan naar een drukke grote supermarkt. Veel mensen zien het bezoek aan de boerderijwinkel op dit moment ook een beetje als een uitje.

16.30

"Het beeld van een geleidelijke daling lijkt stabiel. Dat is hoopgevend", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van van het Landelijk Netwerk Acute Zorg over het aantal patiënten dat op de ic ligt "Er zijn vandaag twee patiënten teruggeplaatst uit Duitsland. We krijgen meer verzoeken om terugplaatsingen, ook binnen Nederland. Meestal betreft het regio's die nog altijd overbelast zijn. Daarom kunnen we aan die verzoeken nog niet zo vaak gehoor geven. Wanneer de bezetting van ic-bedden verder afneemt, kunnen we proberen die verzoeken te honoreren."

16.23

De milieustraat in Helmond kun je vanaf dinsdag alleen nog bezoeken op afspraak, meldt de gemeente.

16.15

Door de coronacrisis zijn er afgelopen maand veel minder cao's afgesproken dan gebruikelijk. Volgens werkgeversorganisatie AWVN zijn er slechts zeven cao's tot stand gekomen, allemaal in de weken voordat de virusuitbraak het arbeidsvoorwaardenoverleg serieus begon te verstoren. Normaal gaat het in maart om zon twintig nieuwe cao's.

16.14

Huisartsen komen met een landelijk systeem om 'verborgen' coronadoden te registreren. Het RIVM meldt alleen het overlijden van mensen die op corona getest zijn. De huisartsenregistratie moet deze cijfers aanvullen, ook met terugwerkende kracht, meldt de NOS.

15.58

Het aantal patiënten op de intensive care daalt in Nederland met met 20 naar 1338 patiënten, met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De afgelopen 24 uur zijn er elf verplaatsingen geweest tussen de regio's, waarvan zeven naar een ic.

15.41

Hoe vervoer je in coronatijd mensen op een veilige manier en volgens alle regels? Veel vervoersbedrijven worstelen met die vraag. Touringcarbedrijf Van Gompel uit Veldhoven heeft een oplossing. Het bedrijf heeft twee bussen omgebouwd, helemaal coronaproof.

15.23

15.12

Dan kijken we even ver over de Brabantse grens. Rusland heeft melding gemaakt van ruim 2550 nieuwe coronagevallen. Het gaat om het grootste aantal nieuwe besmettingen dat in een etmaal is gemeld door de Russische autoriteiten.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Rusland bijna 150 patiënten met het virus overleden. Bij ruim 18.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt.

14.55

Landelijke én Brabantse besmettingen in één grafiek.

14.41

In Duitsland moeten passagiers in het openbaar vervoer mondkapjes gaan dragen. En eigenlijk het liefst overal waar mensen niet voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Dat adviseert een groep deskundigen. Regeringsleider Angela Merkel had al gezegd de adviezen van deze academie mee te nemen als ze dinsdag en woensdag gaat kijken hoe het verder moet met de huidige coronamaatregelen.

14.38

Het landelijke dodental in een grafiek.

14.25

Mensen die zich in Tilburg niet aan de 'coronaregels' houden worden niet meer gewaarschuwd, maar krijgen meteen een bekeuring. Dit laat het politieteam Tilburg centrum maandag weten. Mensen die daarna nog steeds niet voldoen aan een bevel of vordering worden aangehouden en ingesloten in het cellencomplex, zo luidt het bericht.

14.00

Er zijn 139 nieuwe patiënten bijgekomen in Brabant, meldt het RIVM. In totaal zijn er in Brabant nu 5860 mensen die het virus hebben opgelopen. In de praktijk zijn dat er meer omdat niet iedereen met klachten getest word, en dus niet iedere coronapatiënt wordt meegenomen in de telling van de GGD.

13.55

Landelijk is het dodental door coronavirus gestegen met 86 naar 2823. In totaal zijn er in het land 147 nieuwe ziekenhuisopnames bijgekomen, meldt het RIVM. Dat zijn minder doden en minder opnamen dan een week eerder, opnieuw.

13.34

Grote drukte lijkt maandag uit te blijven in de grote Nederlandse meubelboulevards, klusbedrijven en tuincentra. "Normaal gesproken hebben we op tweede paasdag een hele grote piek, nu is het in onze winkels gemoedelijk", zegt een woordvoerder van tuincentrum Ranzijn. Ook bij de vestigingen van Karwei, Hornbach en Gamma loopt het maandag niet storm.

13.12

12.44

Toeristen die zich in India niet aan de coronaregels houden, moeten strafregels schrijven. Zo kregen tien vakantiegangers de opdracht vijfhonderd keer een zin neer te pennen waarin ze spijt betuigen dat ze het uitgaansverbod overtraden. De groep was in de Noord-Indiase yogastad Rishikesh gaan wandelen zonder dringende reden.

12.28

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma doet krankzinnige en gevaarlijke uitspraken, als hij zegt dat de eredivisie niet door mag gaan. Dat stelde Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS, zondagavond bij NOS Studio Sport.

Op social media is commotie ontstaan over de uitspraken. 'Vermeulen' en 'Eindhoven' zijn sinds gisteravond trending topics op Twitter.

Lars Duursma @LarsDuursma Dit hele fragment is bizar NOS-uithangbord noemt burgemeester "demagoog" "Hij is de baas van Eindhoven, en dat is al erg genoeg. Maar hij is natuurlijk niet de baas van de hele Eredivisie." "Je hebt het idee dat hij zich enorm wil profileren. Ik had nog nooit van hem gehoord." 19:58 - 12 apr. 2020 Andere Tweets van Lars Duursma bekijken

12.05

In Spanje zijn de strenge lockdown-maatregelen maandag een beetje versoepeld. De politie deelde op stations mondkapjes uit aan mensen die weer naar hun werk gaan. In het Zuid-Europese land gaan sommige fabrieken weer open. Daar kunnen medewerkers niet vanuit huis werken. Voor de meeste Spanjaarden is het einde van de lockdown nog niet in zicht. Zij moeten verplicht thuisblijven om verspreiding van het virus te voorkomen.

11.50

11.30

Vijf intensive care-coronapatiënten zijn in de afgelopen 24 uur vanuit Brabant overgebracht naar ziekenhuizen buiten onze provincie om zo de druk op de ic's te verlagen. Dat verklaart de daling van het aantal patiënten dat in Brabantse ziekenhuizen op deze afdelingen ligt. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

11.14

Tweede Paasdag is traditiegetrouw óók de 'Dag van het Landschap'. Op deze dag worden er allerlei wandelexcursies door Brabantse natuurgebieden georganiseerd. Vanwege de coronacrisis gaat de Dag van het Landschap echter niet door, melden organisatoren Brabants Landschap en IVN.

10.51

Op Sint Maarten is de verkoop van alcohol tijdelijk stilgelegd om te voorkomen dat er meer huiselijk geweld plaatsvindt. Volgens minister-president Silveria Jacobs is er tijdens de lockdown de afgelopen dagen sprake van een flinke toename van meldingen van huiselijk geweld op het eiland en daarbij is vaak alcohol in het spel.

10.22

Het coronavirus overviel Brabant anderhalve maand geleden en sindsdien houdt het ons stevig in zijn greep. Zo ook directeur Piet-Hein Buiting van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, die de crisis in goede banen probeert te leiden. Dit is deel twee van het interview met een ziekenhuisbestuurder in crisistijd. “Corona raakt de kern van het zorgverlenershart."

10.01

Reminder van de gemeente Vught.

09.44

De Nederlandse curlingbond rouwt om het overlijden van Christian Leibbrandt, de man van bondscoach Shari Leibbrandt-Demmon. Hij overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Leibbrandt werkte in diverse rollen bij Oranje en de Nederlandse curlingbond. Hij was ook functionaris bij de mondiale federatie.

09.19

Het Oorlogsmuseum in Overloon gaat er alles aan doen om 'anderhalvemeter-proof' te zijn zodat het open kan als de coronamaatregelen versoepeld worden. "We hebben gelukkig veel ruimte en brede gangen", zegt directeur Erik van den Dungen.

08.31

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn afgelopen weekend vijf coronapatiënten overleden. Hiermee komt het totaal aantal coronapatiënten dat in het Bredase ziekenhuis is overleden uit op 71. Er worden nu 39 patiënten met een coronabesmetting verzorgd in het Amphia. Dat zijn er vijftien minder dan voor het weekend. Van hen bevinden zich er 25 op de intensive care. Voor het weekend bevinden zich daar nog 26 coronapatiënten.

Afgelopen weekend zijn veertien mensen bij wie een coronabesmetting was vastgesteld uit het Bredase ziekenhuis ontslagen. Het totale aantal ontslagen coronapatiënten komt hiermee uit op 213.

07.24

Op NPO 3FM is maandag de speciale corona-editie van Serious Request begonnen. Dj's draaien onder meer tot en met zaterdag verzoekplaten die luisteraars tegen betaling hebben aangevraagd. Alle opbrengsten gaan naar het Rode Kruis voor steun tijdens de coronapandemie.

03.30

Tweede paasdag is voor velen traditioneel een dag voor een bezoek aan een meubelboulevard. Deze maandag belooft een stuk frisser te worden dan zondag, met een stevige noordenwind. Prima omstandigheden voor een rondje bouwmarkt of woonboulevard, maar het advies is en blijft: niet doen, blijf thuis, zoek de drukte niet op.

03.30

De Franse president Emmanuel Macron spreekt maandagavond de bevolking toe over de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Hij biedt volgens Franse media geen verlichting aan de bevolking, maar zou juist met meer maatregelen komen en de lockdown fors gaan verlengen.