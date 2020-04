LIVEBLOG CORONAVIRUS: bierverkoop daalt, kritiek op testbeleid in wijkverpleging en verpleeghuizen

De belangrijkste feiten:

In onze provincie zijn dinsdag 173 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 6033 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk is het dodental door coronavirus gestegen met 122 naar 2945.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

20.45

Een café-restaurant in Drimmelen moet een boete van tienduizend euro betalen wanneer opnieuw wordt geconstateerd dat er klanten op het terras worden toegelaten. Afgelopen weekend werd de uitbater dit te verstaan gegeven. Er stonden toen tien klanten op zijn terras en dat is tegen alle coronamaatregelen. Zestien andere mensen werden de voorbije paasdagen door wetshandhavers van onder meer de gemeente Drimmelen wel beboet, onder meer wegens samenscholing in de Biesbosch. Tientallen keren bleef het bij een waarschuwing.

19.45

In Zuidoost-Brabant zijn tijdens het paasweekend 91 boetes uitgedeeld wegens het niet naleven van coronamaatregelen. Voor personen ging het om boetes van 95 euro (voor minderjarigen) of van 390 euro (voor meerderjarigen). Ook is opgetreden tegen acht bedrijven, zij kregen een zogeheten last onder dwangsom ter hoogte van 4350 euro. De cijfers zijn bekend gemaakt door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. John Jorritsma, voorzitter van deze organisatie, vindt het zorgelijk dat ‘de jeugd zich op sommige plaatsen niets aantrekt van de maatregelen.” Elders in de provincie werden de afgelopen dagen ook tientallen processen verbaal uitgeschreven.

19.15

Er zijn te weinig tests, het duurt lang voor een aanvraag daadwerkelijk tot een test leidt en het kost personeel grote moeite en soms overredingskracht om zich te kunnen laten testen. Ook blijven er tekorten aan mondmaskers, schorten en andere beschermende middelen. Personeel in de wijkverpleging en in de verpleeghuizen is niet blij met het testbeleid, zo meldt beroepsgroep V&VN (105.000 leden). Veel zorgmedewerkers voelen zich hierdoor een potentiële superverspreider van het virus, onder hun patiënten, collega's én familieleden.

19.00

De jongeren van het CDA in Brabant (CDJA) willen dat studenten die bij elkaar in een studentenhuis wonen, op dezelfde manier behandeld worden als leden van een gezin. Vorige week hebben verschillende studenten in ons land een boete van 390 euro gekregen, omdat ze buiten het studentenhuis met meer dan drie personen te dicht bij elkaar stonden. In een open brief aan de studentensteden in onze provincie vraagt het CDJA om duidelijkheid over de definitie van het woord huishouden. De jongerenafdeling van de christen-democraten pleit ervoor geen boetes meer uit te schrijven voor jongeren die kunnen aantonen gezamenlijk te wonen en eerdere uitgeschreven boetes in te trekken.

18.30

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft nu 65 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, van wie er achttien op de intensive care (ic) liggen. De afgelopen 24 uur zijn er drie patiënten overleden (totaal nu op tachtig). Ook zijn er drie ontslagen (waarmee het totaal op 137 wordt gebracht). Goede Vrijdag lagen er nog negentig mensen in het 'Catharina' van wie 27 op de ic. Tot dan toe waren er in totaal 72 overleden en 112 waren er ontslagen. Dit betekent dat er tijdens het paasweekend 25 mensen zijn ontslagen uit het ziekenhuis en acht overleden.

17.20

De maatregelen rondom COVID-19 hebben geleid tot een daling van de bierverkoop van 36 procent, zo meldt Nederlandse Brouwers. De afname is gemeten vanaf 15 maart, toen de sluiting van de horeca inging in Nederland. Sommige kleinere brouwers hebben momenteel zelfs te maken met een daling van de bierverkoop van meer dan negentig procent. Directeur Lucie Wigboldus zegt graag mee te denken om zaken op een verantwoorde manier van het slot te halen. Een voorbeeld is gefaseerd openen.

17.15

In Nederland zijn twee mensen gearresteerd wegens een oplichtingszaak met mondmaskers. Dit is bekend gemaakt door de internationale politieorganisatie Interpol en de Europese versie Europol die de zaak in onderzoek hebben. De mannen zouden Duitse gezondheidsautoriteiten 2,3 miljoen euro hebben laten overmaken zonder de bestelde gezichtsmaskers te leveren. Een deel van de transactie (bijna een half miljoen) kon niet meer worden teruggedraaid.

17.00

Het ov-abonnement voor studenten wordt met drie maanden verlengd vanwege het coronavirus. Door de maatregelen op hogescholen en universiteiten hebben studenten er geen gebruik van kunnen maken. De drie extra maanden gaan automatisch in nadat het recht op gratis reizen verloopt. Omdat onderwijsinstellingen nu online of minder onderwijs bieden, reizen de studenten niet met hun abonnement.

16.40

De KNVB hoopt wat voor de jeugd te kunnen betekenen mochten na de meivakantie de scholen weer opengaan. “Misschien kunnen wij scholen helpen door kinderen de mogelijkheid te geven weer te gaan bewegen”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. Het moet dan wel gezond en veilig gebeuren. Volgens Van der Zee is sinds het stilleggen van sportactiviteiten niet of nauwelijks voorgevallen dat mensen hun lidmaatschap opzeggen of hun contributie opeisen.

16.30

Burgemeester Wim Wouters van de gemeente Eersel heeft in een brief aan de inwoners vooral de jeugd een hart onder de riem gestoken. De echt kleine kinderen kunnen het moeilijk begrijpen dat verjaardagen niet gevierd kunnen worden. Voor de leerlingen in groep 8 dreigt het afscheid van de basisschool in het water te vallen en ook voor de jongeren die naar het middelbaar onderwijs gaan, valt het niet mee. Wouters leeft met hen mee en is er trots op dat ze zich serieus aan de noodzakelijke afspraken houden.

16.15

Alle niet-professionele, gesubsidieerde organisaties in de gemeente Bernheze krijgen het subsidiebedrag van de rest van het jaar nu zo snel mogelijk in één keer uitbetaald. Voor professionele gesubsidieerde instellingen geldt maatwerk. Dit heeft de gemeente bekend gemaakt. Met de handreiking worden de financiële problemen van onder meer gemeenschapshuizen verlicht.

15.30

De Brabantse economie krimpt dit jaar met zes procent, dat is meer dan wat de andere provincies in ons land te vrezen hebben van het coronavirus. De Rabobank schrijft dat in een studie. Het is de eerste studie waarin de gevolgen van de coronacrisis per provincie zijn uitgesplitst. Hieruit blijkt dat vooral de Brainportregio, in en om Eindhoven, het zwaar te verduren zal krijgen. Mochten de vergaande maatregelen nog langer duren, dan houdt de bank rekening met een teruggang van vijftien procent.

14.45

Een 47-jarige man uit Breda krijgt twee weken celstraf, omdat hij vorige week vrijdag twee agenten bespuugde. De man was aangehouden nadat hij drank uit een supermarkt in de binnenstad van Breda had gestolen. Een van de agenten werd ook beledigd. Beide agenten krijgen 350 euro schadevergoeding. De Bredanaar kreeg ook drie weken voorwaardelijk. Er was net andersom geëist én de schadevergoedingen.

14.40

Philips gaat wekelijks ongeveer 15.000 beademingsapparaten produceren. Het gaat om een versimpelde versie ventilatoren waarvoor het bedrijf vorige week tijdelijk goedkeuring kreeg in de Verenigde Staten. In andere landen wordt momenteel over toelatingen gesproken. Deze Philips Respironics E30-apparaten zijn sneller te maken dan de traditionele beademingsapparatuur. Na de goedkeuring door de Amerikaanse marktwaakhond FDA is Philips de apparaten direct op grote schaal gaan produceren. De E30-apparatuur is te gebruiken in ziekenhuizen.

14.01

De nieuwe dagcijfers van het RIVM zijn binnen. Dinsdag worden 173 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Brabant. Dat zijn er 34 meer dan een dag eerder. In totaal zijn er nu 6033 geregistreerde coronabesmettingen in onze provincie.

Landelijk zijn er 868 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 96 minder minder dan op paasmaandag. Er zijn 122 mensen overleden aan het coronavirus, een stijging van 36 ten opzichte van een dag eerder. Het aantal ziekenhuisopnames is met 210 gestegen. In totaal liggen er nu 8939 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis.

De grafiek hieronder geeft het aantal nieuwe besmettingen weer:

De grafiek hieronder geeft het aantal doden in Nederland weer:

13.40

Zorgverleners zijn de grootste besmettingshaard van het coronavirus geworden. Door hen onbeschermd te laten werken, raken er onnodig veel mensen besmet. Dat zegt Jos de Blok, oprichter en directeur van Buurtzorg, met zorginstellingen in onder andere Valkenswaard, Sint-Oedenrode, Helmond en Bergeijk.

13.11

Scholen kunnen niet zomaar worden heropend, waarschuwt onderwijsbond AOb. Zo is het heel moeilijk om 1,5 meter afstand te houden op basisscholen, middelbare scholen en roc's. Misschien moeten klassen worden opgedeeld, maar volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk 'kan een opdeling van één klas naar drie of vier groepen fysiek bijna niet'. De bond wil dat scholen pas opengaan als alle risico's zijn onderzocht.

12.54

De politie moet nadenken hoe ze omgaat met hardleerse corona-overtreders. Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van Politievakbond ACP in het radioprogramma 1op1. Het opleggen van huisarrest aan mensen die al eens een boete hebben gekregen, zou een optie kunnen zijn.

12.31

Flexotels in Best is enorm druk met alle aanvragen van zorginstellingen voor de speciale bezoekcabines. Normaal gesproken levert het bedrijf 'hotels' voor festivalcampings. Nu de festivals niet doorgaan, bouwt het bedrijf deze units om tot bezoekcabines. Inmiddels zijn er al ruim vijftig aanvragen gedaan door zorginstellingen uit het hele land én België.

11.08

Jumbo doneert honderdduizenden producten aan de Nederlandse voedselbanken. Ook krijgen de 12.000 vrijwilligers een cadeautje van de supermarktketen uit Veghel.

11.03

Opnieuw zijn coronapatiënten vanaf de Brabantse intensive cares overgebracht naar ziekenhuizen buiten de provincie. Het gaat om acht patiënten in de afgelopen 24 uur, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het verplaatsen blijft nodig omdat de druk op de ic’s in Brabant nog altijd hoog is.

10.56

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is maandag één coronapatiënt overleden. Het totaalaantal overleden patiënten in het ziekenhuis, komt uit op 72. Er worden nu 37 coronapatiënten verzorgd in het Amphia, van wie er 23 op de intensive care liggen. Maandag zijn er zes patiënten die het coronavirus hadden, uit het ziekenhuis ontslagen. Het totale aantal ontslagen coronapatiënten komt uit op 214.

10.17

Over het coronavirus doen verschillende complottheorieën de rondte. Maar waarom geloven sommige mensen hier zo makkelijk in? "Omdat we zingeving zoeken", stelt socioloog Peter Achterberg in Wakker! op Omroep Brabant radio. Hij bedoelt daarmee dat mensen op zoek gaan naar een diepere betekenis om dingen een plaats te geven.

9.40

Breda hangt sinds vrijdag vol met posters als reactie op de coronacrisis. De posters zijn gemaakt door verschillende ontwerpers en opgehangen door cultuurorganisatie Graphic Matters. Met de posters worden zorgmedewerkers, vakkenvullers, pakketbezorgers, vuilnismannen en inwoners een hart onder de riem gestoken.

Deze kleurrijke posters hangen in Breda (foto: Graphic Matters).

9.08

Het Stadsarchief Breda vraagt inwoners foto's, filmpjes of documenten te sturen die iets zeggen over de invloed van het coronavirus op het leven in de stad en de omliggende dorpen. Zo hoopt het stadsarchief verder te bouwen aan een erfgoedcollectie over het coronavirus.

8.56

De Ronde van Spanje, die dit jaar in Utrecht begint en ook door Brabant rijdt, wordt mogelijk verschoven naar september. Dat schrijft de Spaanse sportkrant Marca. De Vuelta zou opschuiven omdat de Tour de France mogelijk ook op een later tijdstip wordt verreden. "Sport heeft nu uiteraard geen prioriteit, maar ik hoop van harte dat we de mensen nog kunnen vermaken dit jaar", schrijft Steven Kruijswijk uit Nuenen op Twitter.

8.52

Goed nieuws voor dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. In korte tijd is ruim 33.000 euro gedoneerd om het park van de ondergang te redden, nu de deuren gesloten zijn vanwege het coronavirus. Er is nog 2000 euro nodig om het streefbedrag te halen.

7.50

Vakbond CNV pleit voor een tijdelijk calamiteitenfonds om werkend Nederland door de coronacrisis te helpen. Volgens de bond zetten alle coronamaatregelen nu honderdduizenden Nederlandse werknemers 'klem'.

7.26

PostNL bezorgt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus meer wenskaarten dan normaal. Ook de pakketbezorgingdraait overuren doordat veel winkels gesloten zijn. Het bezorgbedrijf ziet dan ook geen aanleiding te snijden in de winstverwachting voor 2020, al kan het door alle overheidsmaatregelen wel minder efficiënt werken.

6.32

GroenLinks, SP en PvdA roepen het kabinet op om alle huren in Nederland tijdens de coronacrisis te bevriezen. Ook willen de drie oppositiepartijen dat het kabinet meer uit de kast trekt om te voorkomen dat huurders in geldnood uit huis worden gezet.

23.09

Gaan de scholen na de meivakantie weer open of blijven ze langer dicht? Over een week komt het RIVM met een advies. In NPO-programma Nieuwsuur bleek maandagavond dat betrokkenen nog behoorlijk wat obstakels zien, zolang het corona-onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen nog niet is afgerond. Zo zouden sommige ouders huiverig zijn, net als (oudere) leraren en zou 1,5 meter afstand houden op een school praktisch onmogelijk zijn.

23.04

Ongeveer zestig wetenschappers hebben op Tweede Paasdag een brief gepubliceerd die ze aan het kabinet hebben gestuurd. De wetenschappers waarvan er ook werken aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, waarschuwen daarin voor de komst van corona-apps. "De inzet van tracking- en tracingapps en gezondheidsapps is zeer ingrijpend. Belangrijk is daarom dat kritisch gekeken wordt naar nut, noodzaak en de effectiviteit", schrijven de wetenschappers.

22.02

De Nederlandse boa-bond heeft opgeroepen tot actie na afloop van een druk paasweekend met betrekking tot het handhaven van de coronamaatregelen. Volgens de vakbond voor buitengewoon opsporingsambtenaren neemt het asociaal gedrag landelijk toe. De bond pleit al langere tijd voor verdedigingsmiddelen.

