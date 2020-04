De meeste verkeersdoden vallen nog steeds in Brabant en niemand weet hoe dat komt

Het aantal schommelde jaren rond de 100 doden, maar in 2018 schoot het ineens omhoog naar 150. Nu waren het er in 2019 acht minder, maar dat is nog steeds historisch hoog. Alleen op de vraag hoe dit komt, is nog geen goed antwoord.

“We weten het niet”, zegt provinciebestuurder Van der Maat. “Ook als je het bekijkt per gereden kilometer dan staat Brabant bovenaan. Daarom hebben we het SWOV gevraagd daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen. De resultaten verwachten we dit najaar.”

Aantal verkeersdoden in 2019 per provincie.

Blackspots

Terwijl het niet duidelijk is waar de hoge getallen vandaan komen, wordt er toch beleid gemaakt en geprobeerd het aantal verkeersdoden terug te dringen. “De zogenoemde blackspots die er waren, dat zijn plekken in Brabant waar meerdere verkeersslachtoffers zijn gevallen, die bestaan niet meer. Daar hebben we maatregelen genomen en die problemen zijn opgelost. Het probleem is nu veel verder verspreid door Brabant.”

Een groot deel van de ongelukken komt volgens de gedeputeerde doordat mensen zijn afgeleid in het verkeer en gewoonweg niet opletten. Bijvoorbeeld door het gebruik van een telefoon of door het gebruik van drugs.

“We zien steeds vaker dat er lachgas wordt gebruikt in het verkeer. De meeste mensen denken: hoe haal je het in je harses, maar het gebeurt nog steeds. Ik kan er totaal niet bij dat mensen dat doen. Hoe kan dat nou? Tegen dit soort mensen is geen beleid opgewassen. Dan kun je nog meer asfalt maken of bomen kappen, maar je moet gewoon niet met lachgas achter het stuur gaan zitten.”

Impact

Voor Van der Maat zijn de getallen niet zomaar abstracte cijfers. “Ik schrik van ieder verhaal dat ik bij Omroep Brabant zie of in de krant lees. Bij een dodelijk ongeluk op de provinciale weg krijg ik een persoonlijk bericht van de medewerker die daar gaat kijken. Ik spreek ook met nabestaanden. Dat zijn echt heel vervelende verhalen. Dat getal 142 is echt 142 keer 1. Ieder verhaal heeft opnieuw impact.”

Landelijk zijn er in vorig jaar 661 mensen omgekomen door een verkeersongeval. Dat zijn er 17 minder dan 2018. Opvallend is het het aantal verkeersdoden onder twintigers en dertigers steeg met 24 procent, van 147 naar 183.