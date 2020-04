Stichting Stop5GNL keurt brandstichtingen zendmasten af

Stichting Stop 5GNL heeft openlijk afstand genomen van de reeks brandstichtingen in zendmasten. In korte tijd gingen er dertien zendmasten in brand op, waaronder in Nuenen, Oudenbosch, Tilburg, Veldhoven en Liessel.

De stichting uit Knegsel keurt geweld en vernieling af, staat in een verklaring. Stop 5GNL herkent zich niet in het activisme van de brandstichters. "We proberen via een legale weg ons doel te bereiken", zegt medeoprichter Martine Vriens. "Ik weet hoe je je recht kunt halen en dat doe je niet op deze manier."

Complottheorie over 5G en coronavirus

Sommige mensen lijken te geloven in een verband tussen 5G-netwerken en de verspreiding van het coronavirus. In de buurt van de branden in Liessel en Nuenen zijn leuzen gevonden tegen het uitrollen van 5G-netwerken.

Stop 5GNL werd vorig jaar opgericht. Onlangs werd een kort geding aangespannen tegen de Staat om de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk 5G te verhinderen. De rechtszaak was al aangekondigd voordat Nederland de eerste zendmasten doelwit werden van brandstichters.

'Wij zijn geen complotdenkers'

"Wij zijn absoluut geen complotdenkers", aldus Vriens. "Wij voeren een kort geding tegen de uitrol van 5G, omdat we vinden dat er te veel potentiële risico's aan zitten en er te veel risico is om de komst van 5G te rechtvaardigen."

Vriens zegt geen idee te hebben wie er achter de branden zit. "Als zij zich bij ons zouden melden, dan bellen wij meteen de politie." Ze benadrukt dat het nog helemaal niet vaststaat dat het de daders te doen is om 5G.

