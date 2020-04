Vuurwapengevaarlijk duo uit auto gehaald door agenten met getrokken wapens

De 24-jarige verdachte liet rond halfvier het wapen zien aan een bekende. Vervolgens vertrok hij. Die bekende seinde de politie in. Enkele uren later, rond zeven uur, vonden de agenten de verdachte in een auto op de Oude Rielsebaan in Tilburg.

Illegaal vuurwerk en drugs

In de auto zat ook een 23-jarige man. Beide verdachten zijn door agenten met getrokken wapens uit de auto gehaald. Deze procedure gebruikt de politie bij de aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten.

Dinsdagavond is de woning van de 24-jarige man nog doorzocht. Daar vond de politie illegaal vuurwerk, drugs en pepperspray. Ook lag er een politiejas. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.