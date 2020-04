Staakt het vuren: Seyss-Inquart en de geallieerden gooiden het op een akkoordje

De laatste gevechten in het zuiden van ons land zijn voorbij. Ook bij Hedel zwijgen de wapens. In de maand april zijn grote delen van Oost- en Noord-Nederland bevrijd.

De geallieerde, onder wie ook de Polen, komen vanuit Duitsland terug ons land binnen. De Canadezen staan aan de Afsluitdijk en de frontlijn kronkelt via de Veluwe naar het zuiden, waar de grote rivieren de grens zijn.

Fragment uit de krant van 27 april 1945 (Foto: Jan de Wit).

Voedseltekort

De provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zijn grotendeels nog steeds in Duitse handen. Honderdtwintigduizend Duitse soldaten wachten de situatie af. Het gebied is omsingeld door de geallieerde legers. Een paar miljoen Nederlanders kunnen geen kant op. Het voedsel is nu echt op aan het raken.

De hoogste Duitser in ons land, rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, voert sinds half april in het geheim gesprekken met de geallieerden. Buiten Berlijn om wil hij een deal sluiten. Ook de Russen mogen er niks van weten. Die willen al helemaal geen afspraken met de Duitsers.

Seyss-Inquart (links) naast Hitler (foto: Deutsches Bundesarchiv)

Seyss-Inquart is al snel bereid om voedsel door te laten. In ruil daarvoor wil hij dat vernielingen en executies stoppen in bezet gebied.

'Foute Nederlanders'

Seyss-Inquart (1892-1946) heeft twee belangrijke eisen. Het verzet rekende in die periode af met 'Foute Nederlanders'. De ene na de andere wordt geliquideerd. Seyss-Inquart eist onmiddellijke stopzetting daarvan.

Bovendien wil hij dat de geallieerden nergens meer aanvallen in Nederland. Dat verklaart waarom in de voorbije dagen de strijd bij Hedel moest stoppen. Gevechten verstoorden de contacten tussen beide partijen. De geallieerden en Duitse bezetters hadden het op een akkoord gegooid.

'Akkoord van Achterveld'

De overeenkomst krijgt de komende dagen meer vorm. Tussen de strijdende partijen wordt nog volop onderhandeld. Morgen – 28 april- is er een belangrijke ontmoeting op de frontlijn, bij de Utrechtse plaats Achterveld. Daar wordt 'Het Akkoord van Achterveld' gesloten.

Beide partijen besluiten dat er voedselhulp voor het bezette Nederland beschikbaar komt. Vanuit de lucht en over land. Ook vanuit het bevrijde Brabant mag over de weg voedsel naar bezet Holland.

De krant van 27 april 1945 (Foto: Jan de Wit).

Kranten

In de laatste weken van de oorlog werd er op verschillende fronten gevochten om de nazi's te verslaan. In de verzetskranten werden de Nederlanders, voor zover het mogelijk was, op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Een aantal van deze kranten uit het archief van Jan de Wit uit Rosmalen is hier te lezen.

