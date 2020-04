Bedrijf van Richard gaat failliet door coronacrisis en persoonlijk drama: 'Hoofd niet laten hangen'

Dat bedrijf kreeg in onze provincie grote bekendheid door de ‘Nie fokke mee Brabant T-shirts.’

En vorig jaar nog haalde de onderneming de landelijke media door een scholekster die iedere dag de stoep van het bedrijf onderpoepte. De ‘schijftvogel’ leek gefascineerd door zijn eigen spiegelbeeld in de ramen van het pand. En passant scheet hij alles onder dus moest iedere dag de stoep worden geschrobd. Eigenaar Richard gaf de vogels zelfs de naam Cor en maakte er een feuilleton van op Twitter.

Nu is Merchandise omgevallen. En het verhaal achter dat faillissement is aangrijpend. “Het is niet alleen de coronacrisis, maar ook de ongeneeslijke ziekte van mijn vrouw die me heeft doen besluiten de stekker eruit te trekken”, zegt de ondernemer.

Beperkte tijd

“In januari begonnen we al de gevolgen van de coronacrisis te merken. Veel van onze producten komen uit China en die levering stokte. En toen vorige maand heel Nederland op slot ging daalde onze omzet met 90 procent.“ Merchandise levert niet alleen bedrukte T-shirts, maar ook caps, hoodies en mokken. En daarnaast hebben ze bedrijfskleding, bedrijfslogo’s en relatiegeschenken in het assortiment. “Wij leveren aan festivals, beurzen en andere evenementen en dat viel helemaal stil."

Maar tegelijkertijd speelde zich in het gezin van Theuws dus een ander drama af. Zijn vrouw Sharon werd vorig jaar ernstig ziek. “Ik besloot al mijn tijd in mijn gezin te steken. We hebben nog maar een beperkte tijd. Het kan drie weken zijn, drie maanden, en heel misschien drie jaar. Daar willen we nu nog alles uit halen wat erin zit.”

Vervelend voor medewerkers

Vorig jaar toen Sharon kanker kreeg, had Theuws minder aandacht en tijd voor zijn bedrijf. “Mijn medewerkers werkten keihard door, maar het binnenhalen van nieuwe klanten en het netwerken op festivals was mijn taak en dat schoot erbij in. Dus ging het vorig jaar al wat minder met de zaak.”

En toen kwam die coronacrisis. “Natuurlijk kun je dan op zoek gaan naar steun van de overheid, maar dat moet je doen als je er van overtuigd bent dat je bedrijf nog toekomst heeft. Dat was bij ons onzeker door onze privésituatie." Dus vroeg Theuws zelf het faillissement aan. Dat is heel vervelend voor zijn zes medewerkers, die straks misschien hun baan verliezen. Hij hoopt op een overname zodat Merchandise toch nog een doorstart maakt.

Een gek idee

In 2003 begonnen Richard en Sharon samen met hun bedrijf. “Het was zomaar een gek idee. We kunnen wel iets met T-shirts gaan doen.” Het groeide uit tot een mooi bedrijf waar Richard trots op is. ”We hadden geweldige klanten, van de provincie Brabant tot Mercedes Benz.” Na 17 jaar hebben ze er nu een punt achter gezet. “Ik ben blij dat ik dat samen met mijn vrouw hebben kunnen doen. Ik had er niet aan moeten denken dat ik dat later als zij er niet meer is alleen had meegemaakt.”

Op 1 april is het faillissement uitgesproken door de rechtbank in Den Bosch. “We hebben er een dagje uit van gemaakt. Voor ons was dit een heel waardevol moment. Samen ooit begonnen en samen gestopt.”

Janken en lachen

Richard heeft besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Je moet je hoofd niet laten hangen, is zijn motto. “Ik kan er niks aan veranderen wat ons overkomt. Ik moet er proberen het beste van te maken. In 2008 verloor ik een hele goede vriend. Vanaf toen heb ik besloten dat mijn vrouw en de drie kinderen boven alles gaan.” En soms is dat moeilijk geeft Richard toe. “Er wordt bij ons in huis iedere dag gejankt, maar ook iedere dag gelachen.”

En dan herhaalt de Brabantse ondernemer zijn motto nog eens: “Ge moet oew hoofd nie late hangen.” “Iets voor op een T-shirt?”, vraagt de verslaggever. Een bulderende lach aan de andere kant van de lijn. “Dat had ik een paar maanden geleden een prima idee gevonden. Ha ha."