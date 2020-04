LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'liefdesbrief' van popsterren, compliment voor bezorgde buurman

Eind februari werd bij een man uit Loon op Zand als eerste in ons land het coronavirus aangetroffen. Maandag is het de vijftigste dag van het coronatijdperk in ons land. Elke dag volgt Omroep Brabant de ontwikkelingen op de voet. Ook deze zondag wordt in dit liveblog het belangrijkste nieuws binnen en buiten de provincie gebracht.

De voornaamste feiten op een rij:

In onze provincie zijn zaterdag 197 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er twintig meer dan vrijdag.

Landelijk ligt het dodenaantal op 3601 mensen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

07.45

Wellicht meer nog dan op die regenachtige zaterdag heb je deze zondag tijd en zin om ...bijen te tellen. Dit weekend wordt namelijk de Nationale Bijentelling gehouden. Er zijn meer dan vijfhonderd verschillende bijensoorten: ze zijn niet te missen dus. Hoe zou de respons zijn uit Moerdijk? Deze gemeente heeft namelijk een reputatie hoog te houden, want ze werd vorig jaar uitgeroepen tot bijvriendelijkste gemeente van ons land.

07.20

De directeur van een laboratorium in Wuhan ontkent dat het virus uit zijn onderzoeksinstituut afkomstig is. Dat doet hij in een interview met staatsmedia. Wuhan is de Chinese miljoenstad waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak en vervolgens dodelijk toesloeg. Enkele Amerikaanse media citeerden de afgelopen week anonieme bronnen, die bezorgd waren dat het virus mogelijk per ongeluk uit de faciliteit afkomstig zou zijn. Chinese wetenschappers hebben steeds gezegd dat het virus waarschijnlijk van een dier op mensen is overgebracht op een markt waar wilde dieren werden verkocht.

07.00

Het was normaal gesproken de dag van de Amstel Gold Race. Toch kunnen wielerliefhebbers - thuis - toch de finale rijden. De organisatie van de Nederlandse klassieker heeft een digitale versie van de Gold Race laten maken. Via het platform Bkool kunnen zowel profs als recreanten op een interactieve hometrainer een toertocht rijden over een afstand van 26 kilometer. Profs als Niki Terpstra, Wout Poels en Greg Van Avermaet doen mee. Er zijn drie starttijden: 11.00, 12.00 en 13.00 uur.

06.30

De dronken pastoor, Fred en Ria en de weersvoorspellingen van The Againman. Ze zijn vanaf zondagavond weer te zien in Draadstaal, het humoristische tv-programma van Jeroen van Koningsbrugge uit Roosendaal en Dennis van de Ven uit Weert. De opnamen vielen niet mee, want ook deze grappenmakers moesten minstens anderhalve meter van elkaar verwijderd blijven. Het nieuwe seizoen van Draadstaal is zondag vanaf 21.55 uur te zien op NPO3.

06.00

Amateurvoetbalclub Beerse Boys had het zo mooi voor elkaar. Het hele weekend zou in het teken hebben gestaan van haar 75-jarig bestaan. De vereniging werd namelijk op 18 april 1945 opgericht. Voor zondagmiddag stonden onder meer een ‘heerlijke lunch’ en een zogeheten ‘elftalblijvenzittenmiddag xxl’ op het programma. Het coronavirus is echter ook in Middelbeers de spelbreker. Toch kreeg het jubilerende Beerse Boys de felicitaties van burgemeester Judith Keijzers, via Twitter.

05.00

Tijdens een surveillance in het gebied van het wijkagententeam Dongemond in de gemeente Drimmelen kwam er een melding binnen van een bezorgde buurman. Hij hoorde al enige tijd het water in het huis van zijn bejaarde buurvrouw lopen. Wijkagenten hebben een kijkje genomen. “Gelukkig werd mevrouw door ons in goede gezondheid aangetroffen. Iedereen wil toch zo’n buurman”, laat het team dankbaar weten. “Blijf gezond en let op elkaar.”

04.00

Een breed scala aan internationale artiesten heeft vanuit huis een gezamenlijk optreden gegeven dat online was te volgen. Het thuisconcert ‘One World: Together At Home’ begon zaterdagavond en duurde tot vier uur zondagochtend. Initiatiefneemster Lady Gaga noemde het ‘een liefdesbrief’ aan de mensen in de frontlinie ofwel het personeel in de zorg. De opbrengst - omgerekend zeker 118 miljoen euro- komt ten goede aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Er was medewerking van onder anderen de Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon en Stephen Colbert en artiesten als Paul McCartney, Billie Eilish. Celine Dion en The Rolling Stones.

3.30

Nationaal Monument Kamp Amersfoort zendt zondagmiddag een 'rechtstreeks' verslag uit van de herdenking van de overdracht van het kamp aan het Rode Kruis op 19 april 1945. Het is volgens het kamp een wereldprimeur dat zo'n herdenking plaatsheeft zonder een fysieke samenkomst. De reden? Het coronavirus. De ceremonie is te volgen via RTV Utrecht en via internet onder meer bij de EO en bij www.herdenken.tv. De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei in het Nationaal Monument Kamp Vught wordt op een vergelijkbare wijze door Omroep Brabant uitgezonden.

02.00

Helaas worden onze bossen en heidegebieden niet altijd even natuurvriendelijk bezocht. Het kan echter ook goed gaan. In de natuurgebieden Herperduin en de Maashorst in en om Oss is zaterdag toezicht gehouden. “Goed om te zien dat de bezoekers van deze gebieden zich houden aan de RIVM-richtlijnen!”, zo laat de politie vanuit Oss weten. Dat wil niet zeggen dat natuurliefhebbers deze zondag vrij spel hebben: ook deze dag houdt onder meer de bereden politie een oogje in het zeil. De verspreiding van het coronavirus moet zoveel mogelijk worden beteugeld.

politieoss View Profile View More on Instagram politieoss



- Toezicht buitengebieden

•

Vandaag is er door ons in samenwerking met de Landelijke Eenheid toezicht gehouden in de buitengebieden Herperduin en de Maashorst. Hierbij zijn ook de collega's van de bereden politie ingezet.

•

Goed om te zien dat de bezoekers van deze gebieden zich houden aan de RIVM richtlijnen! Ook morgen zal toezicht gehouden worden in deze gebieden.

#Samentegencorona #Herperduin #Maashorst #RIVM #LandelijkeEenheid #BeredenPolitie #Samenwerking #Maasland - Toezicht buitengebiedenVandaag is er door ons in samenwerking met de Landelijke Eenheid toezicht gehouden in de buitengebieden Herperduin en de Maashorst. Hierbij zijn ook de collega's van de bereden politie ingezet.Goed om te zien dat de bezoekers van deze gebieden zich houden aan de RIVM richtlijnen! Ook morgen zal toezicht gehouden worden in deze gebieden.#Samentegencorona #PolitieOss

01.00

Luchtcirculatiesystemen in verzorgingshuizen hebben bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus. Onderzoeker Maurice de Hond vertelde dit zaterdagavond in het tv-programma Op1. Een andere oorzaak is de verspreiding door bijvoorbeeld leden van koren tijdens drukbezochte activiteiten. De Hond kreeg bijval van viroloog Ab Osterhaus. Beiden waren het niet met elkaar eens over het nut van mondkapjes.