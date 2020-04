Oud GGD-arts verwacht dinsdag geen grote versoepeling van maatregelen: 'Regering voor enorm dilemma'

“Of er zou iets als een duveltje uit een doosje tevoorschijn moeten komen.” Hij denkt dan aan een versoepeling van de maatregelen voor jongeren. “Maar dan vooral vanwege de politieke druk. Het is echt een enorm dilemma waar de regering voor staat. Te meer daar nog helemaal niets bekend is over het onderzoek naar het coronavirus onder jongeren. Tenminste, dat denk ik, omdat er nog niks is uitgelekt wat op zich wel bijzonder is.”

'Meer ontspanning op ic's'

De uitslag van een onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen, waar al veel over is gesproken, is er nog niet. Deelresultaten zal de het kabinet al wel te horen krijgen, nog voor zij dinsdag een besluit gaan nemen over het wel of niet openen van de scholen.

“Wanneer duidelijk wordt welke rol kinderen of jongeren kunnen spelen bij de verspreiding van het coronavirus, dan kun je daar op anticiperen. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan ga ik er vanuit dat de regering dezelfde weg blijft volgen en dat er geen rigoureuze stappen worden gezet."

"Uiteraard is het allerbelangrijkste dat de druk op de zorg verder afneemt. Gevolg hiervan is namelijk dat er dan op de ic’s meer ontspanning ontstaat en dat er meer ruimte komt voor de andere zorg. Maar op een zwalkend beleid zit niemand te wachten, hoe groot de economische belangen ook mogen zijn.”

“Ik ben wel blij dat er geen ministerie van Horeca is zoals het ministerie van Landbouw functioneerde tijdens de Q-koortsepidemie”, aldus Van de Sande. Hij wil ermee zeggen dat het kabinet toentertijd de oren te veel liet hangen naar de belangen van de landbouw, waardoor de volksgezondheid, de zorg voor Q-koortspatiënten, te wensen overliet. “Ja, daar zit nog veel oud zeer. Nu moet ik zeggen dat de regering juist goed acteert. Ben zelfs blij verrast.”

'Vierdaagse op de tocht'

Van de Sande rekent er niet op dat Rutte dinsdag iets gaat vertellen over de grotere evenementen die na 1 juni zijn gepland. Hij denkt onder meer aan de internationale wandelvierdaagse van Nijmegen. “Dinsdag nog niet, maar uiteindelijk zal toch het besluit genomen moeten worden om dit soort publiekstrekkers af te blazen.”

