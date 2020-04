LIVEBLOG CORONAVIRUS: FC Den Bosch steekt fans hart onder de riem met video, 'We missen jullie'

Heel Nederland kijkt reikhalzend uit naar de persconferentie van premier Rutte, dinsdagavond. Grote vraag is of de 'intelligente' lockdown wordt versoepeld. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen.

In Brabant zijn zondag 178 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn het er nu 6906 in Brabant.

Er zijn, tussen zaterdag en zondag, 83 mensen met corona overleden, landelijk ligt het dodenaantal op 3684 mensen.

11.29

Het aantal sterfgevallen in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 5828. Het afgelopen etmaal overleden 168 mensen, van wie 62 in een ziekenhuis.

11.23

De Duitse deelstaat Beieren stelt het dragen van mondkapjes verplicht in alle winkels en in het openbaar vervoer. Vanaf volgende week is de mondneusbescherming met een mondkapje of sjaal verplicht, kondigde de premier van de deelstaat aan in het staatsparlement.

11.22

In Hongkong zijn de afgelopen 24 uur geen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen. Het is de eerste keer sinds 5 maart dat het aantal vastgestelde coronagevallen in de metropool niet stijgt.

11.05

De komende tijd worden 10.000 kilo hondenbrokken opgestuurd naar Curaçao. Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals in Amsterdam vreest dat zwerfhonden op het eiland omkomen van de honger omdat ze door de coronamaatregelen weinig eten meer krijgen van toeristen en restaurants.

11.03

Voetbalclub FC Den Bosch steekt supporters een hart onder de riem.



10.58

Camping de Paal in Bergeijk mist alle gasten…



10.55





10.48

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een celstraf van twaalf weken geëist tegen een 'coronahoester' uit Den Bosch (28). De man maakte op 15 maart amok terwijl hij in de rij stond voor een coffeeshop. Die avond werd de sluiting van de horeca aangekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus.

De verdachte zou mensen in het gezicht hebben gehoest en een agent die hem daarop aansprak hebben bespuugd. Bij dit alles zou hij hebben geroepen dat hij besmet was met het virus. De politierechter veroordeelde de man op 25 maart tot tien weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk. De verdachte tekende hoger beroep aan. Het OM heeft het hof in Den Bosch gevraagd maandag nog uitspraak te doen.



10.47



9.47

Op1 verruilde zondag voor één keer de studio in Amsterdam voor de Kruisherenkapel in Uden, dat hard getroffen is door het coronavirus. De speciale locatie-uitzending van Op1 met Jeroen Pauw en Fidan Ekiz trok 1.205.000 kijkers. Het was daarmee het op vier na best bekeken programma van de zondagavond.

9.00

Noorwegen, dat zegt het nieuwe coronavirus onder controle te hebben, is maandag begonnen met het openen van kleuterscholen en de kinderopvang na een maandenlange sluiting. Heropening is volgens de autoriteiten weer mogelijk omdat kinderen minder getroffen worden door het virus, hoewel sommige ouders hun bedenkingen hadden bij de beslissing.

8.55

De sluiting van de sportclubs tot 1 juni, zorgt voor gemiddeld 30 procent minder barinkomsten. Dat blijkt uit een onderzoek van Twelve, dat de betaalsystemen verzorgt voor ruim 2500 sportclubs in Nederland. Het bedrijf schat dat de schade voor de clubs nu al is opgelopen tot 100 miljoen euro.

8.35

De coronacrisis kan zorgen voor blijvende veranderingen van ons reisgedrag. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op basis van onderzoek onder bijna 2500 mensen. Zo denkt een kwart van de mensen die door alle maatregelen meer thuiswerken, dat ook na de crisis te blijven doen.

Het KiM becijferde eerder al op basis van economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) dat door de coronacrisis het wegverkeer dit jaar met een tiende tot een derde afneemt.

8.22

Het coronavirus grijpt in Japan steeds verder om zich heen. Inmiddels is bij meer dan 10.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn. Experts waarschuwen dat strengere maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken.

8.10

Om de coronacrisis in Europa aan te pakken is mogelijk 1,5 biljoen euro aan steun nodig. Dat heeft EU-commissaris van Economie, Paolo Gentiloni, gezegd in een interview met het Duitse blad Der Spiegel.

7.44

Toptennisser Novak Djokovic ziet een probleem als vaccinatie tegen het coronavirus verplicht wordt om weer te mogen tennissen. "Persoonlijk ben ik tegen vaccinatie en ik zou niet door iemand gedwongen willen worden om een vaccin te nemen om te kunnen reizen", zei de nummer 1 van de wereld in een facebookchat met andere Servische sporters.

7.38

Nieuw-Zeeland versoepelt volgende week de landelijke lockdown. De maatregelen kunnen volgens premier Jacinda Ardern deels worden afgebouwd omdat succes is geboekt bij de strijd tegen het virus. "We hebben voor elkaar gekregen wat maar weinig landen is gelukt", zei ze. "We hebben een verwoestende golf gestopt." De premier beklemtoonde wel dat ze wil voorkomen dat de geboekte vooruitging weer teniet wordt gedaan.

7.20

Philips heeft in het eerste kwartaal minder omzet gedraaid door het coronavirus. Ook was het concern minder winstgevend. In de tweede helft van het jaar hoopt Philips wel weer te kunnen groeien, zodat over heel dit jaar een bescheiden groei van de omzet en de winstmarge de boeken in kan.

Philips kreeg fors meer orders binnen voor professionele producten, waaronder beademingsapparatuur. Maar de verkoop van verzorgingsproducten nam af. Het bedrijf verwacht dat dit ook in het lopende kwartaal nog zo is, aangezien de hele wereld nog wel even bezig is met de pandemie.

7.09

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur in Duitsland is overleden door het coronavirus bedraagt 110. Daarmee daalde het aantal dodelijke slachtoffers voor de derde dag op rij. Het aantal geregistreerde coronadoden komt in Duitsland nu uit op 4404.

6.11

Op Schiphol zijn honderdduizenden mondmaskers en tienduizenden isolatiejassen en veiligheidsbrillen uit China aangekomen om hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus. Het is de eerste vracht van een veel grotere partij. Deze week moet er in principe iedere dag een soortgelijke lading arriveren. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) verwacht deze week ongeveer 6 miljoen mondmaskers die voor de verpleging van coronapatiënten kunnen worden gebruikt.

4.52

Honderdduizenden patiënten hebben de afgelopen maanden niet de zorg kunnen krijgen waar zij recht op hadden. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), schrijft de Volkskrant. Huisartsen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland 360.000 mensen minder naar een medisch specialist verwezen dan de afgelopen jaren in dezelfde periode. Ook zijn 290.000 al geplande behandelafspraken in het ziekenhuizen sinds begin maart niet doorgegaan.

3.30

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt maandag bekend wat de privacywaakhond vindt van het ontwerp van zeven corona-apps die het kabinet overweegt in te zetten. Deskundigen die de apps afgelopen weekend onder de loep namen, zien nog allerlei gebreken.

2.35

Voorzitter Pedro Peters van branchevereniging OVNL geeft in De Telegraaf aan dat het veel geld gaat kosten om de 1,5 meter regels te kunnen handhaven. Dan kan maar hooguit 20 tot 25 procent van het normale aantal reizigers mee in trein, bus, tram en metro. "Als dat de norm de komende maanden is, moeten de overheden dit jaar ten minste 1,2 miljard euro bijpassen", zegt Peters tegen de krant.