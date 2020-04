LIVEBLOG CORONAVIRUS: Kabinet besluit: basisscholen op 11 mei weer open

Basisscholen zouden kunnen beginnen met voorbereidingen om na de meivakantie gedeeltelijk open te kunnen.

Het OMT-advies aan het kabinet is uitgelekt, lees daar hier alles over.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft langzaam dalen.

Het officiële dodental door het coronavirus is de afgelopen 24 uur in Nederland met 165 gestegen tot 3916.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

Om 19.00 uur is de persconferentie uiteraard live te volgen via alle kanalen van Omroep Brabant.

17.00

De basisscholen in Nederland gaan open op 11 mei. Dat besluit het kabinet later vanmiddag, melden bronnen aan RTL Nieuws. Daarnaast worden de regels om te sporten voor kinderen en jongeren versoepeld. Of de scholen de deuren voor kleine groepjes of gefaseerd openen, is ter uitwerking voor de scholenkoepels in overleg met het ministerie van Onderwijs.

Vrijwel alle overige maatregelen van de 'intelligente lockdown', zoals het sluiten van cafés en restaurants, worden verlengd tot woensdag 20 mei.Een week van tevoren wordt, net als vandaag, opnieuw besloten over de verlenging van de coronamaatregelen.

16.45

Er worden totaal 36 patiënten met een coronabesmetting verzorgd in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, waarvan veertien op de intensive care. In de laatste 24 uur zijn er geen patiënten met corona overleden in het ziekenhuis. Sinds de start van de epidemie zijn er in het Catharina Ziekenhuis negentig patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn zes patiënten met corna ontslagen. In totaal zijn er 183 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen.

15.36

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen wereldwijd is de 2,5 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de website Worldometer van Amerikaanse onderzoekers. Worldometer houdt ook het aantal gemelde coronadoden bij. Het gaat inmiddels om ruim 171.000 sterfgevallen. Verder zijn meer dan 659.000 mensen weer hersteld na een infectie.

15.22

De van een corona-infectie herstellende Britse premier Boris Johnson ontmoet later deze week de Britse koningin Elizabeth. De regeringsleider is niet weer aan de slag gegaan, benadrukte een woordvoerder. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is nog zijn vervanger.

15.07

FC Barcelona biedt de naam van stadion Camp Nou te koop aan. Het stadion van de Catalaanse voetbalclub zal in het seizoen 2020-2021 voor het eerst een sponsornaam dragen. Het geld dat Barcelona hiermee ophaalt, gaat naar projecten in Catalonië en in de rest van de wereld voor de bestrijding van het coronavirus. Het stadion, in 1957 geopend, heeft nog nooit een sponsornaam gehad.

14.54

Oostenrijk versoepelt zijn coronamaatregelen verder. In het Alpenland, dat snel op de verspreiding van het coronavirus reageerde en meteen op slot ging, mogen vanaf 15 mei de restaurants en cafés weer open. Dat meldt het ANP.

14.15

De kinderopvangbranche vindt dat na de meivakantie ook de basisscholen weer volledig open moeten gaan. En dus niet alleen de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dat meldt het ANP. Het advies van de gezondheidsexperts van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet om basisscholen half open te stellen is "heel onduidelijk", oordeelt directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

13.52

Het officiële dodental door het coronavirus is de afgelopen 24 uur in Nederland met 165 gestegen. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden. Het aantal gemelde doden ligt op dinsdag altijd hoger dan op andere dagen. Dat komt doordat ziekenhuizen vooral op maandagen doorgeven hoeveel mensen tijdens het weekeinde zijn overleden.

Ook meldt het RIVM 118 nieuwe ziekenhuisopnames. Tot nu toe zijn er 34.134 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld. De cijfers zeggen niet veel, omdat veel mensen niet worden getest.

Er zijn de afgelopen 24 uur in Brabant 140 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In totaal zijn er nu in onze provincie 7209 patiënten besmet of besmet geweest met het coronavirus.

13.30

Een 36-jarige coronahoester uit Eindhoven moet van de rechtbank acht weken de cel in. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van 600 euro. De verdachte bedreigde op 10 april agenten met de dood en met besmetting van corona. Hij spuugde één van hen in het gezicht.

13.00

De overheid moet de plannen voor een corona-app verder gaan uitwerken. Dat heeft Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, dinsdag gezegd in de Tweede Kamer. Dat meldt het ANP. De app moet helpen om na te gaan met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Zeven voorstellen werden afgelopen weekeinde getest, maar daarop kwam veel kritiek.

12.00

BREEK: Basisscholen zouden kunnen beginnen met voorbereidingen om na de meivakantie gedeeltelijk open te kunnen. Dan wordt gedacht aan bijvoorbeeld halve klassen, of het om en om naar school laten gaan van kinderen. Dat blijkt uit het advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat uitlekte via de NOS. Lees hier meer over alle uitgelekte adviezen.

11.30

Deze video moet inwoners van Goirle een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd. Cultureel Centrum Jan van Besouw maakte deze versie van het meest iconische nummer van Ramses Shaffy:

11.30

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft langzaam dalen. De nieuwste cijfers laten daarmee hetzelfde beeld zien als de afgelopen week. Maandag werden honderd nieuwe COVID19-patiënten opgenomen en mochten 95 mensen de ziekenhuizen verlaten, zo blijkt uit de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

11.07

Het zijn vooral de jongeren in onze provincie die veel last zeggen te hebben van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom en Omroep Brabant. Ze zijn het vaakst neerslachtig, missen activiteit en zijn ontevreden over hun daginvulling.

11.00

Lage inkomens lijden het meest onder de coronacrisis. Dat blijkt uit een analyse van onder andere economen van Tilburg University. De uitkomsten laten zien dat hoogopgeleide werknemers meer tijd thuis werken, terwijl lager opgeleiden over het algemeen minder uren werken of zelfs hun baan verliezen.

10.45

In verpleeghuizen en de thuiszorg stijgt het aantal ziekmeldingen nog harder dan in de rest van de zorgsector. Dat zegt vakbond CNV Zorg & Welzijn tegen persbureau ANP. In verpleeghuizen en thuiszorg was de stijging van het aantal ziekmeldingen in maart 54 procent dan een jaar eerder.

10.05

Het Oktoberfest in München gaat dit jaar niet door. Dat maakten de minister-president van de deelstaat Beieren en de burgemeester van München dinsdag bekend. Verschillende Duitse media hadden maandag al gemeld dat het besluit er aan zat te komen. Het is voor het eerst sinds 1948 dat het feest met zijn miljoenen bezoekers niet plaatsvindt.

9.45

De crisis op de woningmarkt van 2008 tot 2013 keert met de coronacrisis niet automatisch terug. Dat zegt voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) tegen persbureau ANP. De NVM vindt dat de woningmarkt goed draait in de zesde week van social distancing-maatregelen.

9.15

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden adviseert het kabinet om vandaag de bezoekregeling in verpleeghuizen te versoepelen. Dat meldt de NOS. Verzorgingstehuizen van De Wever in Tilburg houden een pleidooi.

9.10

In heel Brabant zijn scholenkoepels druk met scenario’s om weer (deels) open te gaan of om nog langer op afstand les te geven. In Schijndel hopen ze op deeltijdlessen. Het idee is om dan in kleine groepjes korte lessen te geven.

8.49

Italië versoepelt vanaf 4 mei stapsgewijs de beperkende maatregelen die zijn genomen vanwege het coronavirus. Dat meldt het ANP. Eind deze week komt de Italiaanse regering met plannen daarvoor, kondigde premier Giuseppe Conte dinsdag aan.

8.37

Verzorgingstehuizen van De Wever in Tilburg houden een pleidooi voor een ruimere bezoekregeling in de coronacrisis. Sommige bewoners zouden liever wél bezoek krijgen en de consequenties voor lief nemen. "Ik zie eigenlijk mijn kinderen liever wel, met risico op besmetting, dan dat ik ze niet meer zie. Straks ga ik alleen dood", vertelde een dame met Alzheimer.

7.50

Door onrust op de financiële markten zijn de dekkingsgraden van vier van de vijf grootste pensioenfondsen flink gedaald, schrijft de NOS. De fondsen verloren in de eerste drie maanden van dit jaar samen 77 miljard euro. De vier zitten rond of zelfs onder de 85 procent dekkingsgraad. Dat is veel minder dan honderd procent, waarbij een fonds genoeg geld heeft om alle toekomstige pensioenen te kunnen betalen.

7.10

De Corona Check-app die is opgezet op verzoek van het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam is voor heel Nederland beschikbaar. Dat meldt het AD. In de app kunnen mensen medische gegevens invoeren en melden hoe ze zich voelen. Als daar een verdacht beeld uit ontstaat, bijvoorbeeld dat iemand het coronavirus kan hebben, dan neemt een arts van het team achter de app contact op met die persoon. De app werd op 16 maart al gelanceerd en is door zeker 100.000 mensen gedownload.

6.19

Kinderen kunnen weer voorzichtig naar school en gaan sporten, vinden de deskundigen waarop het kabinet in de coronacrisis vaart. De horeca moet wel langer dichtblijven en evenementen als festivals moeten tot zeker 1 september verboden blijven. Dat raden de experts het kabinet aan, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

3.30

Het kabinet beslist dinsdag of het de deskundigen volgt die zeggen dat kinderen voorzichtig weer naar de basisschool en sport zouden kunnen. Of dat het de weerstand daartegen van sommige leerkrachten en ouders toch zwaarder vindt wegen.

3.23

In de VS zijn in afgelopen 24 uur beduidend minder mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Er overleden 1433 mensen, tegen 1997 in de 24 uur daarvoor. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn 42.094 Amerikanen overleden en en raakten meer dan 784.000 inwoners besmet. Geen enkel ander land kent zoveel geïnfecteerden en doden.

23.13

Kappers hebben samen met de vakbonden een speciaal protocol opgesteld om kapsalons weer open te kunnen doen ondanks het nieuwe coronavirus. In het protocol is een hoofdrol weggelegd voor de 1,5 meterregel. Minder bezette stoelen in de salon, gebruik van mondkapjes door kappers en klant of zelfs spatmaskers tussen kapper en klant en afstand tussen de kappers onderling tijdens de pauzes moeten hervatting van de werkzaamheden weer mogelijk maken.