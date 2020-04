Eenrichtingsverkeer op de stoep? Volgens verkeersdeskundige Ruud Hornman is dat niet te regelen

Grapperhaus van Justitie vindt het wel een ‘creatieve gedachte’ om eenrichtingsverkeer op de trottoirs in te voeren, zo liet hij weten. Voor verkeersdeskundige Ruud Hornman van de Breda University of Applied Sciences gaat dat een stap te ver: “Dit krijg je dus nooit geregeld. Het gaat bijna op betutteling lijken.”

Volgens Hornman is het gewoon erg moeilijk om op trottoirs rechts te houden. “Kijk naar de smalle voetpaden in de dorpen. Je kunt er niet eens iemand voorbijlopen op veilige afstand. Je ziet dat de mensen zich afvragen: ga ik aan de andere kant van het haagje lopen of doe jij het?”

'Heeft geen zin'

Ook in winkelgebieden met grote pleinen en brede straten is het ook niet vanzelfsprekend dat iedereen rechts kan lopen. Om hiervoor nieuwe verkeersregels vast te leggen en te handhaven heeft volgens de verkeersdeskundige dan ook geen zin.

“Het is in niet-Engelse landen al een gewoonte van mensen om rechts te lopen. Als je ‘rechts’ als advies mee krijgt prima, maar anders krijg je wel een over regeling”, zegt Hornman.

'Dan maar links'

Hij waarschuwt ook om niet zomaar uit te wijken voor een voetganger door op het fietspad en de rijbaan te gaan lopen. “Je moet dat zoveel mogelijk proberen te voorkomen. En als er geen voetpad is, ga dan zo veel mogelijk aan de linkerkant van de weg lopen.”

Hoe dan ook vindt Hornman het belangrijker om de anderhalve meter afstand te bewaren. “Wat mij betreft is deze coronamaatregel dan toch net iets belangrijker dan de verkeersveiligheid.”