Cougar, handcrew en veel brandweerkorpsen ingezet bij bestrijding grote brand Deurnese Peel

Brandweer

Op het hoogtepunt dinsdagavond waren zo'n 250 brandweerlieden aan het werk en waren 32 blusvoertuigen ter plaatse. De brand wordt inmiddels bestreden door korpsen uit Brabant, Limburg, Utrecht en Overijssel. Die wisselen elkaar voortdurend af.

Woensdag zijn er voortdurend zijn er zo'n tien brandvoertuigen bezig om het vuur onder controle te krijgen. Zo'n tachtig brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van de brand.

Defensie

Maandag vloog één Chinook-blushelikopter uit om te helpen met het bestrijden van de brand. Vier Chinook-helikopters werden dinsdag gedurende de dag ingezet. Naar mate de dag vorderde, breidde de blusbijstand zich uit naar vier helikopters.

De dag begon woensdag met twee Chinooks en één Cougar-helikopter. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan er op verzoek van van de brandweer worden opgeschaald.

Bij de natuurbrand bij Nationaal Park De Meinweg in Limburg worden Kodiak-pantsertanks gebruikt om zogenoemde stoplijnen te graven die de brand moeten tegenhouden. Er wordt volgens Defensie momenteel gekeken of ze ook bij de Deurnese Peel kunnen helpen, maar het is niet zeker of de tanks over de drassige veengrond heen kunnen. Daar wordt over overlegd.

'Handcrew'

De brandweer maakt bij de natuurbranden in Brabant en Limburg volop gebruik van de zogeheten handcrew van de brandweerkorpsen Twente en IJsselland. Deze handcrew, opgezet naar Amerikaans model, bestrijdt de brand op plekken waar brandweervoertuigen niet kunnen komen. Teams van twintig gespecialiseerde brandweerlieden gaan te voet het brandende gebied in om brandhaarden met de hand te bestrijden.

De handcrew is een van de moderne technieken die Brandweer Nederland de laatste jaren heeft ontwikkeld om natuurbranden aan te pakken, aldus Frank Lutke Schipholt van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Deze veiligheidsregio is samen met de veiligheidsregio Gelderland-Midden gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding, omdat beide korpsen de Veluwe als grootste natuurgebied van Nederland onder hun hoede hebben.

