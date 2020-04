Brand in de Deurnese Peel nog niet onder controle, brandweer zal wekenlang moeten blussen

De brand bij de Deurnese Peel is donderdagochtend nog niet onder controle, hoewel er weinig vuur zichtbaar is. Dat laat brandweerwoordvoerder François Peeters weten. "Voordeel is wel dat het niet meer zo hard waait." De brandweer zal nog weken moeten nablussen en een oogje in het zeil moeten houden, voor het geval de brand opnieuw oplaait.

Zestig brandweerlieden hebben het gebied woensdagnacht bewaakt om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Dat is gelukt. Er hoefden woensdagavond en -nacht geen extra evacuaties plaats te vinden. De woordvoerder verwacht dat dit donderdag ook niet hoeft te gebeuren.

Volgens Peeters is een enorm gebied van de Deurnese Peel zwartgeblakerd en stijgt er rook uit de grond op. "Deze brand is catastrofaal voor de natuur en de omgeving", vertelt hij. "We hebben hier te maken met veengrond. Er zijn dan wel geen vlammen meer zichtbaar, maar de brand woedt hier diep. Dit veroorzaakt veel rookoverlast. Die houden we ook in de gaten."

Dat gebeurt met drones en er worden donderdag vijftig tot zestig brandweermannen het gebied in gestuurd. De brandweer heeft het idee dat het 'geleidelijk de goede kant opgaat'. Blushelikopters zullen donderdag niet worden ingezet.

De brand in de Deurnese Peel is een van de grootste natuurbranden ooit in Nederland. Er is tot nu toe zeker vierhonderd hectare afgebrand. Dat is een gebied van vijf tot zes keer de oppervlakte van het attractiepark van de Efteling.

De gemeente Deurne meldde woensdagmiddag dat er achthonderd hectare in vlammen zou zijn opgegaan, maar dat cijfer blijkt niet te kloppen. De grootste brand uit de Nederlandse geschiedenis was in 2014 op de Veluwe. Daar ging toen ruim vijfhonderd hectare natuurgebied in vlammen op.

