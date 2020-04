LIVEBLOG CORONAVIRUS: Dodental coronavirus stijgt met 120 naar 4409, 100 nieuwe ziekenhuisopnames

Dodental coronavirus stijgt met 120 naar 4409, 100 nieuwe ziekenhuisopnames. Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is vrijdag flink toegenomen ten opzichte van de dagen ervoor. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het virus.

De voornaamste feiten op een rij:

Dodental coronavirus stijgt met 120 naar 4409, 100 nieuwe ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is vrijdag flink toegenomen ten opzichte van de dagen ervoor

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog geen bewijs dat immuniteit beschermt tegen een nieuwe corona-infectie.

Minder dan duizend mensen met het coronavirus liggen nog op de intensive care. Het aantal is met 45 patiënten gedaald naar 963.

Vorige week waren er in Nederland 1200 overlijdens meer dan gemiddeld. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Brabant telt nu in totaal 7618 vastgestelde besmettingen.

Het kabinet schat dat het begrotingstekort door corona op zal lopen tot 92 miljard euro

14.10

Voor de grensovergangen bij Roermond en het naburige Vlodrop stonden zaterdagmiddag weer rijen Duitse automobilisten te wachten voor controles door de marechaussee. Die vraagt hun of ze dringend in Nederland moeten zijn. Als dat niet zo is, wordt de Duitsers vriendelijk verzocht om te keren. Sommigen doen dat, anderen rijden echter door. De marechaussee mag hun de toegang immers niet verbieden.

14.05

Veel Britten die zich op een nieuwe overheidssite wilden aanmelden om getest te worden op het coronavirus, visten zaterdag opnieuw achter het net. Vrijdag waren al na twee minuten de 5000 beschikbare tests besteld, zaterdag gebeurde hetzelfde binnen een kwartier.

14.00

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4409. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 120 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 100 naar 10.381.

De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 37.190. Dat zijn er 655 meer dan op vrijdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

12.50

De FIOD heeft vrijdag een 57-jarige man aangehouden in zijn woning in Apeldoorn. Hij zou 15.000 ondeugdelijke mondmaskers hebben verkocht, die voornamelijk zijn terechtgekomen bij zorginstellingen. De FIOD heeft met alle afnemers contact opgenomen.

12.20

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog "geen bewijs" dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het cornonavirus en antistoffen hebben, ook beschermd zijn tegen een tweede infectie. In een verklaring waarschuwt de VN-organisatie voor uitgifte van zogenaamde "immuniteitspaspoorten".

11.30

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is vrijdag flink toegenomen ten opzichte van de dagen ervoor. In een dag tijd kwamen 120 nieuwe COVID19-patiënten in het ziekenhuis terecht. Bijna dertig meer dan een dag eerder, zo blijkt uit de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Het totaal aantal coronapatiënten op alle afdelingen van de ziekenhuis laat door het hogere aantal nieuwe opnames een lichte stijging zien. Er liggen nu ruim 380 mensen die besmet zijn met het virus in de Brabantse ziekenhuizen.

10.35

In veel Poolse grensplaatsen zijn vrijdagavond demonstraties gehouden tegen sluiting van de grenzen in verband met het coronavirus. Volgens de Poolse politie verliepen de acties vreedzaam.

De Poolse regering sloot half maart de grenzen voor alle buitenlanders. Polen die pendelen over de grens om te werken moeten bij thuiskomst telkens veertien dagen in thuisquarantaine.

10.19

Curaçao stuurt de ruim 80 medici en zorgverleners, die eerder deze week uit Amerika naar het eiland waren gekomen, weer terug naar de VS. De reden daarvoor is dat binnen de groep een zorgverlener positief getest is op corona.

10.18

Meer mensen zijn de afgelopen weken een thuisstudie gestart, meldt RTL Z op basis van een rondgang langs opleidingsinstituten voor thuis studeren. Nieuwbakken cursisten blijken vooral geïnteresseerd in talen, maar ook zelf het haar leren knippen is populair.

10.17

Het dodental door het coronavirus in Duitsland is opgelopen naar 5500. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde zaterdagochtend 179 nieuwe sterfgevallen. Het aantal besmettingen nam de afgelopen 24 uur toe met 2055 tot een totaal van 152.438 gevallen.

Het aantal nieuwe besmettingen nam voor de twee dag op rij af. Vrijdag werden nog 2337 nieuwe coronagevallen gemeld, een dag eerder waren dat er nog 2352.

10.15

Het bedrijf Piant in Waalwijk gaat 100.000 gezichtsschilden per week produceren voor zorginstellingen. Het schild, ontwikkeld in het Radboud UMC, bedekt het gehele gezicht en biedt extra bescherming tegen spatten bij hoesten, niezen en medische handelingen met een hoog risico, zoals intubatie of uitzuigen.

10.10

Er komt een cadeaubon van vijftig euro voor Oosterhoutse mantelzorgers die intensieve zorg verlenen om hen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken. De gemeenteraad heeft dat woensdagavond unaniem besloten. De cadeaubon kan alleen bij lokale ondernemers worden besteed. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

10.05

Jongerenwerk Compass in Uden heeft een discord-server opgezet voor jongeren in deze plaats. De situatie is ernstig in Uden. Zo vliegt de traumahelikopter nog iedere dag over. Udense jongeren kunnen op de server contact met elkaar onderhouden en met de jongerenwerkers. Een virtueel jongerencentrum.

09.47

Een geplande videocall tussen leiders van de G20 is vrijdag op het laatste moment niet doorgegaan wegens ruzie tussen China en de Verenigde Staten. De twee landen bakkeleien over de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de coronacrisis, meldt de Chinese krant South China Morning Post zaterdag.

Volgens de krant blijft Washington de WHO verantwoordelijk houden voor slecht optreden in de beginfase van de virusuitbraak en eist het een onderzoek. Peking is daar fel tegen gekant, aldus bronnen van de krant. "Hierom werd de videoconferentie op het laatste moment afgeblazen."

09.45

Jonge en innovatieve bedrijven die door de coronacrisis in moeilijkheden dreigen te komen, kunnen vanaf 29 april een overbruggingskrediet aanvragen. Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

09.30

Van de Belgen heeft zeker 4,3 procent antistoffen tegen het coronavirus in het bloed. Dat blijkt uit vervolgonderzoek onder bloeddonoren door het Belgische Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis.

09.25

De ov-bedrijven roepen ertoe op het openbaar vervoer op Koningsdag en in de meivakantie niet te gebruiken als 'uitje'. NS en andere vervoersbedrijven stellen dat alleen met het openbaar vervoer moet worden gereisd als dat echt noodzakelijk is. "Wij rijden alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus. Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met het ov echt noodzakelijk is. Help hen, help elkaar. Het ov is even geen uitje!", waarschuwt de NS op zijn website.

09.20

Huisartsen hebben via een nieuw meldsysteem in ruim een week 764 patiënten aangemeld die waarschijnlijk zijn overleden aan Covid-19, maar die niet zijn getest. Daarnaast zijn ruim 1000 kwetsbare patiënten, met een stapeling van ziekten, met terugwerkende kracht in dat systeem aangemeld met de verdenking van Covid-19.

Niet-geteste patiÙnten kwamen tot nu toe niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richtten op ziekenhuizen en intensive care.

09.05

Omdat iedereen vanavond opnieuw kan kiezen voor het lezen van een boek, netflix, videobellen en gamen geeft John de Bever deze andere tip voor vanavond;

08.15

Juist nu we vanwege corona allemaal in en om het huis moeten blijven en Koningsdag 'Woningsdag' is geworden, wordt het maandag de warmste Koningsdag ooit. Voor die titel moet het minstens 17,7 graden worden en dat gaat volgens Weeronline ruim lukken. Het weerbureau verwacht in De Bilt een middagtemperatuur van bijna 20 graden bij flink wat zon met alleen wat hoge sluierbewolking.

08.00

Het vertrouwen van beleggers in de economie gaat in rap tempo achteruit als gevolg van de coronacrisis. Een nieuwe peiling van ING laat zien dat het vertrouwen is gedaald naar het laagste punt sinds december 2011. Beleggers zijn volgens ING erg pessimistisch over de algemene economische situatie in Nederland. Circa 83 procent van hen merkte een verslechtering in de afgelopen maanden en twee derde van de beleggers verwacht dat de verslechtering ook de komende maanden door zal zetten

07.57

Nu mensen vanwege de maatregelen tegen verspreiding van corona vooral thuiszitten, blijft huiselijk geweld vaker verborgen. Daarom beginnen de ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid een nieuwe campagne tegen fysieke, psychische of seksuele mishandeling van partners, kinderen en ouderen, met als slogan 'Het houdt niet op, totdat je iets doet'.

07.46

De voorbije 24 uur zijn er in het Amphia Ziekenhuis in Breda vijf mensen overleden aan het coronavirus. In totaal worden in het Bredase ziekenhuis nu 28 patiënten met een coronabesmetting verzorgd. Dit zijn er zes minder dan donderdag. Van hen bevinden zich er veertien op de intensive care. Dit zijn er twee minder in vergelijking met donderdag.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn in het Amphia 87 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De afgelopen 24 uur zijn vier patiënten bij wie een coronabesmetting was vastgesteld uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal herstelden al 250 mensen met een coronabesmetting in het Bredase ziekenhuis.

07.34

Wergeversvoorman Hans de Boer van VNO-NCW waarschuwt dat de noodsteun van het kabinet, die is bedoeld om een ontslaggolf te voorkomen, een keerzijde heeft. Hij denkt dat 'wij de diepte van de crisis, zoals die zich wereldwijd gaat ontwikkelen, onderschatten'. In het FD wijst hij erop dat door het noodpakket, de loonkostendoorbetaling, de werkloosheid nog laag blijft. Dat gevoel houdt volgens hem een risico in.

07.01

ChristenUnie, CDA en PvdA willen dat het kabinet zeer snel actie onderneemt voor vrouwen en mannen in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken blijft actie tot nu toe uit, terwijl veel prostituees nu niet eens geld zouden hebben voor voedsel.

06.00

De anderhalvemetereconomie is nauwelijks haalbaar op de werkvloer, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV in alle marktsectoren. "Bij de transportsector, de havens, land- en tuinbouw, het openbaar vervoer en bij rederijen... In vrijwel alle sectoren is de anderhalve meter nauwelijks haalbaar in de praktijk. De RIVM-regels worden mondjesmaat nageleefd. Afstand houden en hygiënevoorschriften naleven is uitermate complex," zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

05.24

Het Amphia Ziekenhuis wil dat de overheid zich garant stelt voor de verliezen die de ziekenhuizen leiden door het coronavirus. Volgens het AD zou het ziekenhuis in Breda en Oosterhout door het stilvallen van de reguliere zorg vele miljoenen euro's zijn misgelopen.

04.13

NS en TU Delft starten een groot onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het reisgedrag in het openbaar vervoer, meldt De Telegraaf. Zon 100.000 NS-reizigers worden benaderd om hun mening te geven over het reizen van de toekomst.

03.53

Er zal eind 2020 zeker geen coronavaccin voor ons allemaal zijn. Dat stelt Lidia Oostvogels, die namens de Duitsec farmaceut CureVac een onderzoek naar een middel tegen het virus leidt. Tegen het AD zegt ze een stuk minder positief te zijn dan de Duitse Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen die beweerde dat er voor het einde van het jaar een vaccin zou kunnen zijn.

00.00

De directie van voetbalclub PSV levert twintig procent van het jaarsalaris in, zolang er niet met publiek kan worden gespeeld. De selectie is ook een voorstel gedaan, hierover wordt de volgende week verder gesproken.