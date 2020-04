Vlaggen halfstok voor jongetje dat omkwam bij motorongeluk in Drunen

In buurtschap De Haai in Drunen hangen vlaggen halfstok ter nagedachtenis aan het 10-jarige jongetje dat vrijdagavond overleed. Het jonge slachtoffertje kwam om na een motorongeluk op de Bosscheweg.

Het buurtschap had de vlaggen al buiten hangen om een geboorte in de buurt te vieren.

Volgens omwonenden gingen twee broers, onder wie het slachtoffertje, een ritje maken op crossmotoren. Ze kwamen net terug van de wasstraat toen het ongeluk gebeurde.

De jongen kwam in botsing met een andere motorrijder. Volgens omstanders reed de jongen met een kleine crossmotor de weg op toen de motorrijder eraan kwam. Ze kwamen met elkaar in botsing. Beiden werden gereanimeerd, maar dat kon het slachtoffertje niet redden.

'In de armen van zijn broer'

Het ongeluk komt hard aan in de buurt. Een buurman zegt het ongeluk te hebben gehoord. "Ik zat in de tuin en hoorde een klap. Ik zag een motor in brand op de weg liggen. Ik zag dat de oudere broer zijn motor aan de kant gooide, naar zijn broertje rende en hem in de armen nam. Toen zag ik dat het ernstig mis was."

Ook een andere buurman zat in zijn tuin toen het ongeluk gebeurde. "Ik hoorde een motor hard aankomen. En ineens was het geluid weg", vertelt hij. "Toen dacht ik: dit is foute boel."

De motorrijder ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De burgemeester heeft inmiddels contact gehad met de familie en steunt hen waar nodig.