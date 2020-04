'Een bezichtiging kan op afspraak', sarcastische reactie na inbraakpoging café De Avenue

Caféhouders beleven door de coronacrisis, en meer specifiek door de maatregelen, extreem zware tijden. Maar dat weerhoudt niet iedereen ervan om toch een poging te wagen binnen te komen. Café De Avenue in Breda wist twee mannen die probeerden in te breken op camerabeelden te vangen en zette die beelden online, vergezeld van een sarcastische tekst.

De medewerkers van het Bredase café beginnen de Facebookpost met de woorden: 'Beste onverwachte bezoekers, wij vinden het ook erg jammer dat wij in deze tijd van corona dicht moeten blijven.' Daarna volgen nog meer opmerkingen waar het sarcasme vanaf druipt en wordt de post beëindigd met de zin: 'Wij hebben met de gehele corona-sluiting al genoeg schade'.

Of de inbrekers om de galgenhumor kunnen lachen, is nog maar de vraag. Want onder de tekst staan camerabeelden waarop de twee mannen te zien zijn. Op een foto is bovendien te zien dat er flinke schade is bij de deurpost van het café.