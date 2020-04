Buurtbingo voor senioren in zwaar getroffen Boekel: 'De mensen hier zijn bang, maar ook zo dankbaar'

De afgelopen weken organiseerde Nellie Haegens al meerdere geluksmomentjes voor haar buurtgenoten. Zo stelde ze een cadeaubox samen voor Pasen. "De ouderen hebben het erg moeilijk in deze crisis. Ze zijn echt bang om ziek te worden, zo bang zelfs dat sommigen ook niet met deze bingo durven mee te doen."

Samen met enkele vriendinnen wilde ze weer iets organiseren voor het hofje om de bewoners iets leuks te geven in deze moeilijke tijd. "We dachten er eerst aan om het hofje in kerstsfeer te brengen, maar dat bleek wat lastig. Dus kwam al snel het idee van een buurtbingo naar boven."

Dilemma

De gemeente Boekel had eerst nog wel zijn twijfels over de buurtbingo aan het Meester Mennehof. "Het is een dilemma, want je moet in eerste instantie rekening houden met de veiligheid en ieders gezondheid", legt burgemeester Pierre Bos uit. Hij kwam zelf op de fiets de buurtbingo in Venhorst openen.

Goed ingepakt opende burgemeester Pierre Bos de buurtbingo. (Foto: Collin Beijk)

"Deze mensen wonen apart van elkaar en hebben ook een beetje ontspanning nodig." De burgemeester zag tot zijn tevredenheid dat iedereen netjes op een afstand van elkaar zat en alle coronamaatregelen in acht werden genomen. Ook hijzelf moest eraan geloven en kreeg gele handschoenen en een geruit mondkapje aangereikt via een groot schepnet.

Dankbaarheid

Theo Crooymans zit lekker ontspannen op zijn stoel voor zijn huisje. "Eigenlijk hou ik niet zo van bingo, maar thuis zit ik ook maar alleen. Dit is fijn zo met zijn allen in het zonnetje." Hij weet prompt de eerste bingo te scoren die middag. De bakker en cafetaria uit de buurt hebben allemaal kleine prijsjes beschikbaar gesteld en Theo gaat ervandoor met verse koeken.

Tonny van Bergen is net naar de Meester Mennehof verhuist, vlak voor de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte. "Ik ben ook niet zo van de bingo, maar dit is wel heel gezellig hoor, met het groepje er zo bij." Ze woonde eerst zelfstandig, maar een beetje achteraf. Tonny is daarom blij dat ze nu op deze manier toch een beetje onder de mensen is, ook al is het op afstand.

Dankbaar

"Na die paasboxen heb ik al zoveel dankbriefjes gekregen. Als je dan ziet wat er op zo'n kaart staat. De mensen zijn zo dankbaar voor alles wat je voor ze doet. Het is vitamine voor je hart." Nellie raadt dan ook iedereen aan om iets voor een ander te doen zonder iets ervoor terug te hoeven krijgen. "Het is het mooiste wat er is."