LIVEBLOG CORONA DINSDAG: situatie in Brabantse ziekenhuizen stabiliseert

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus is in ons land met 43 gestegen naar 4518.

Er zijn zondag geen nieuwe patiënten op de intensive care-afdelingen in ziekenhuizen in Brabant opgenomen.

Bij de GGD's in onze provincie zijn volgens de RIVM-cijfers nu 7995 coronapatiënten gemeld. Een toename van 99 ten opzichte van zondag.

10.40

De situatie in Brabantse ziekenhuizen stabiliseert, zo blijkt uit de laatste cijfers ban het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Er liggen momenteel 101 coronapatiënten op intensive cares.

10.00

De collecte voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt dit jaar voor het eerst in de geschiedenis mobiel gehouden. Dit omdat de collectanten vanwege de coronacrisis niet langs de deuren gaan.

7.15

Chipmaker NXP Semiconductors houdt voor het lopende kwartaal rekening met een verlies van maximaal 237 miljoen dollar. Het Eindhovense bedrijf, dat een groot deel van zijn geld verdient met chips voor de auto-industrie, kampt met de algehele malaise in die sector. NXP verdiende vorig jaar bijna de helft van zijn centen met de afzet aan de autosector. Door de coronacrisis hebben automakers wereldwijd fabrieken gesloten. Ook worden minder auto’s verkocht.

6.00

Ondanks de coronacrisis kunnen oorlogsmonumenten op 4 mei toch rijkelijk worden voorzien van bloemen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft hiervoor een samenwerking gesloten met Tikkie. Via deze betaalmogelijkheid kan 4,50 euro worden overgemaakt voor bloemen. Deze worden op Dodenherdenking op plekken neergelegd waar oorlogslachtoffers worden herdacht en waar het dit jaar stiller dan ooit zal zijn. De actie is ook een steun in de rug voor bloementelers.

5.30

Het gaat mogelijk tot zeker april volgend jaar duren voordat weer festivals, concerten of voetbalwedstrijden plaats kunnen vinden. 'Zolang er geen vaccin is, blijven grote evenementen een risico", aldus Jeroen van Glabbeek in De Telegraaf. Hij is topman van CM.com, het beursgenoteerde betalingen- en ticketbedrijf in Breda. Van Glabbeek is bezig om met winkels afspraken te maken over systemen om bezoekers een tijdslot te geven. Zoiets bestond al in musea.

5.00

Om 10.00 uur deze dinsdagochtend opent IKEA zijn filialen weer. Dat betekent dat ook de vestigingen in Breda en Son open gaan. De woonwinkelreus sloot op 17 maart wegens het rondwarende coronavirus al zijn vestigingen om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten te verzekeren. Inmiddels zijn maatregelen genomen om die beter te waarborgen. Zo is maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk welkom en blijven de restaurants nog dicht.

4.30

De drugshandel is niet afgenomen sinds de strenge maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in maart werden aangekondigd. Dat zegt eenheidschef van de Rotterdamse politie, Fred Westerbeke, in het Algemeen Dagblad. Volgens hem komen er nog steeds grote partijen cocaïne binnen in de Rotterdamse haven. Ook het handelen op straat gaat door. Dealers hebben zich volgens de politiechef verplaatst naar drukkere plekken, omdat ze anders te veel op zouden vallen.