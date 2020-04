LIVEBLOG CORONAVIRUS: 145 nieuwe doden, nieuwe noodverordening Veiligheidsregio

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus is in ons land met 145 gestegen naar 4711.

Het aantal coronapatiënten dat in Brabant op de intensive care ligt is binnen 24 uur gedaald tot 89. Dat is een afname van 12.

De Veiligheidsregio heeft een nieuwe noodverordening gepubliceerd.

17.00

In het Catharina Ziekenhuis worden momenteel nog 28 coronapatiënten verzorgd, waarvan acht op de intensive care. Sinds de start van de epidemie zijn er in het Catharina Ziekenhuis 93 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Sinds dinsdag zijn vijf patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. In totaal zijn er dat 209. ​

16.40

Mercure Hotel Tilburg Centrum heeft een Private Dining arrangement gelanceerd, waarbij zij als eerste hotel gebruik maken van een livestream voor de gasten. Op die manier kunnen zij mee kijken hoe de koks het eten bereiden en worden zij ondertussen door de koks geïnformeerd over het gerecht.

En over horeca gesproken: de Tilburgse presentator en cabaretier Steven Brunswijk (a.k.a. Braboneger) is sinds deze week ook ambassadeur van WeCareNL, dat cadeaubonnen voor de horeca uitdeelt aan zorgpersoneel. Die organisatie heeft inmiddels de eerste 30.000 euro opgehaald.

"Hedde gij ’n bietje geld over, gaat voor jou alles gewoon door? Hedde gij gewoon werk en een fatsoenlijk inkomen? Mooi! Stort wat! Bij men is ’t geld ook opgedroogd, geen show, geen televisie, himmel niks, geen interviews, niks. Maakt niet uit, gewoon een klein beetje doneren", zegt hij op Instagram.

Steven Brunswijk zou normaal nóót nie doneren. Maar deze onzekere tijden vragen om bijzondere acties. Daarom steunt Steven Brunswijk WeCareNL! Jij ook?

Steven Brunswijk dank voor je oproep!

16.25

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe noodverordening afgekondigd. Daarin is een aantal maatregelen verwerkt zoals aangekondigd op de persconferentie van premier Rutte vorige week. Het gaat onder andere om een versoepeling rond sporten en bewegen voor jeugdigen en de mogelijkheid om contactberoepen in de gelegenheid te stellen een afhaalfunctie voor producten in te laten richten. De nieuwe noodverordening is hier te vinden.

16.20

Holiday Inn Eindhoven en Crown Hotel Eindhoven openen vanaf 1 mei weer de deuren.

16.10

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 804. Dat zijn er 57 minder dan op dinsdag (861), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarnaast liggen er 431 mensen met andere aandoeningen op de intensive care.

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen ermomenteel 776 in Nederland, 56 minder dan dinsdag. Verder verblijven 28 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat is er eentje minder dan dinsdag, doordat iemand is teruggekeerd naar Nederland.

16.00

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) kan nog niet zeggen of er financiële steunmaatregelen komen voor studenten, zoals een tegemoetkoming in het collegegeld voor studenten die studievertraging oplopen door de coronacrisis. Ze wil eerst in kaart brengen hoe groot deze groep is, zei ze woensdag in debat met de Tweede Kamer.

14.55

De KNVB heeft alle clubs uit het betaalde voetbal in een e-mail uitleg gegeven over de verdeling van de tickets voor de Champions League en de Europa League en de beslissing niet voor promotie en degradatie te kiezen.

14.51

In Zweden zijn meer dan 20.000 mensen besmet met het coronavirus. Het dodental staat op 2462. In Zweden zijn de maatregelen om het virus in te dammen veel minder streng dan in andere Europese landen. Alle horeca zijn bijvoorbeeld gewoon open, al moet er in restaurants wel voldoende ruimte zijn tussen de tafels.

14.01

Het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus in Nederland is opgelopen naar 4711 (+145), dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt of opgenomen is geweest staat op 10.685 (+76). 38.802 mensen zijn positief op het virus getest.

13.44

Wie naar de milieustraat wil moet dat alleen doen als het echt nodig is, vindt premier Mark Rutte. Hij constateert dat het bij de afvalverwerking 'drukker is dan ooit' en waarschuwt 'er geen uitje van' te maken. De afvalverwerkers moeten 'hun onmisbare werk' veilig kunnen doen, waarschuwt Rutte na een bezoek aan de dienst in Den Haag. Houd daarom afstand en kom als het kan liever helemaal niet, onderstreept hij op Twitter.

13.33

Door de coronacrisis is er in het tweede kwartaal ruim een tiende minder werk op de wereld. Dat komt neer op het verdwijnen van 305 miljoen voltijdsbanen, voorspelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

13.16

De voetbalclubs uit de Keuken Kampioen Divisie nemen uiterlijk 12 mei een besluit over of en op welke manier er compensatie wordt geboden aan supporters voor de seizoenskaarten en gekochte tickets.

12.25

In Bergeijk hangt al een paar weken een spandoek in de buurt van de kerk met daarop de tekst: 'Samen zijn we sterk!'. De gemeente heeft die uitspraak overgenomen. Van het spandoek is een poster gemaakt die de komende weken in heel de gemeente op is te zien op abri's.

Foto: gemeente Bergeijk

12.21

De afgelopen 24 uur zijn in Spanje 325 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is meer dan dinsdag, toen werden 301 doden gemeld.

12.05

Taalkunstenaar Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel heeft zo veel mogelijk coronawoorden in een tekstje gestopt:

11.46

Het aantal coronapatiënten dat in Brabant op de intensive care ligt is binnen 24 uur gedaald tot 89. Dat is een afname van 12, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie.

11.43

Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen in België blijft dalen. Er liggen nu minder dan 800 mensen op de ic. Het aantal sterfgevallen bij onze zuiderburen is wel gestegen ten opzichte van dinsdag: van 134 naar 170.

11.38

Fletcher Hotels gaat de hotels, inclusief de restaurants, weer openen. Afgelopen weekend waren er al elf geopend. De keten vindt dat dit goed is gegaan en daarom volgen de overige van de ruim honderd Fletcher-hotels ook. Brabant telt 11 vestigingen van de keten.

11.01

Amerika telt momenteel 1 miljoen mensen die zijn besmet met het coronavirus, 58.000 mensen zijn overleden. Toch versoepelen sommige staten de maatregelen, meldt de NOS.

10.21

Sinds de invoering van de maatregelen rond het coronavirus zijn in Nederland 1,7 miljoen mensen minder aan het sporten. In maart 2019 bedroeg dat aantal 10,4 miljoen, nu is het 8,7 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek dat het marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van sportkoepel NOC*NSF heeft uitgevoerd.

10.18

Het aantal coronagevallen dat is vastgesteld in Rusland nadert de 100.000. De autoriteiten maakten woensdag bekend dat inmiddels bij 99.399 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben.

10.08

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is bezoek vanaf woensdag weer welkom. Maar, de regeling is nog wel streng: een patiënt mag maar een keer per twee dagen iemand op ziekenbezoek krijgen. En dit moet elke keer dezelfde persoon zijn.

9.55

Ondanks het advies van het kabinet om zo veel mogelijk thuis te blijven en te werken, wordt het langzaamaan weer drukker op de weg. Inmiddels zitten we weer op 75% van de hoeveelheid auto's van voor de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant.

9.16

De start van de Vuelta in Nederland dit jaar gaat definitief niet door. De wielerbond wilde de start van de Ronde van Spanje verplaatsten om zo de Tour de France te kunnen verplaatsen naar augustus. Maar het verplaatsen van de drie Nederlandse etappes naar het najaar is volgens La Vuelta Holanda veel te ingewikkeld. De wielercours zou in augustus door Den Bosch en Breda rijden.

8.54

Na een ode aan Tilburg is het nu de beurt aan Breda. Verschillende artiesten onder de naam Nul-7-Zes brachten het nummer genaamd Parel Van Het Zuiden uit om 'iets te doen voor hun mooie stad in deze bijzondere tijd'. De opbrengst van het lied gaat naar een goed doel.

8.18

Het is voor veel verpleeghuizen een oplossing om bezoek mogelijk te maken: een ontmoetingscontainer. Ook bij verpleeghuis De Wijngaerd in Made staat sinds dinsdag een cabine, zodat bewoners ondanks de coronacrisis toch familie kunnen zien en spreken. De container heeft een scheidingswand, stoelen en twee tafels. Door de ruit kunnen mensen met elkaar praten.

De gezellig ingerichte ontmoetingscontainer bij De Wijngaerd in Made (foto: De Wijngaerd).

8.00

In Brazilië is het dodental door de uitbraak van het coronavirus tot boven de 5000 gestegen. Daarmee zijn er nu meer sterfgevallen gemeld dan China, waar het virus voor het eerst opdook.

7.20

Het aantal geregistreerde doden door het coronavirus in Duitsland is met 202 gestegen tot 6115. In vergelijking met een dag eerder zijn 39 mensen meer omgekomen. In Duitsland zijn sinds vorige week verschillende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan versoepeld.

7.10

De lockdown leidt tot meer stress en een ongezondere levenstijl. Ruim een derde beweegt minder sinds de lockdown, velen (35 procent) hebben meer last van stress en het overgrote deel heeft zijn eetgedrag niet aangepast. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos samen met de Volkskrant.

7.00

De Duitse regering gaat het negatieve reisadvies voor de rest van de wereld verlengen tot medio juni. Het land adviseert sinds maart inwoners Duitsland niet meer te verlaten om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

6.50

Frank Lammers gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe film 'Groeten van Gerri' die zich afspeelt tijdens de coronacrisis. Hij neemt ook de regie op zich. Lammers speelt een scheikundeleraar die door het coronavirus gedwongen is vanuit huis les te geven.

6.45

De Bijenkorf gaat vandaag weer open, nadat alle filialen op 17 maart de deuren hadden gesloten vanwege het coronavirus. De keten heeft in zeven steden een winkel, waaronder in Eindhoven. Het distributiecentrum zit in Tilburg.

6.30

Vanaf vandaag mogen in de meeste gemeenten jeugdvoetballers weer gaan trainen. Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven niet per se anderhalve meter afstand aan te houden. Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt de anderhalve meter regel wel. Ook andere jonge sporters mogen weer 'het veld' op.

5.00

Het zou kunnen dat het aantal ic-bedden met coronapatiënten eind mei is gedaald tot tussen de driehonderd en vierhonderd. Daardoor zou er ruimte vrijkomen voor vijfhonderd tot zeshonderd bedden voor reguliere zorg. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) dinsdagavond in Op1. De verwachting is dat de daling volgens de prognoses van het RIVM de komende twee tot vier weken doorzet.