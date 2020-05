Man scheurt met 109 per uur langs wegwerkzaamheden in Den Bosch

Een 23-jarige man uit Den Bosch heeft het donderdagavond wel heel bont gemaakt op de weg. Hij reed veel te hard over de A2 bij Vught en reed daarna met 109 kilometer per uur op een plek waar je maar 30 mag.

De hardrijder reed vanaf de A2 naar de Randweg van Den Bosch. Hij hield zijn hoge snelheid aan terwijl hij de Magistratenlaan in reed. Daar waren wegwerkzaamheden en stond aangegeven dat er maar 30 gereden mocht worden.

Daar had de automobilist lak aan. Toen agenten de man staande hielden en zijn rijbewijs wilden innemen, bleek dat hij dat niet bij zich had. Daarom moet hij het later inleveren. Waarschijnlijk moet de man op cursus bij het CBR om te werken aan zijn rijgedrag.