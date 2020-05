LIVEBLOG CORONAVIRUS: 78 nieuwe besmettingen in Brabant

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis, zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn 78 nieuwe besmettingen vastgesteld, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Het totaal in onze provincie staat nu op 8330 vastgestelde besmettingen.

Ook in onze provincie wordt het steeds iets drukker op straat, concluderen de Brabantse veiligheidsregio's.

20.08

Het was weer druk in het centrum vandaag, zegt de gemeente Tilburg. Ze doet een oproep: Kom in het weekend niet tussen twee en vier uur naar de binnenstad. Zeker niet met het hele gezin. Heeft u doordeweeks tijd, kom dan op dat moment de noodzakelijke boodschap doen. En dan 't liefste alleen. Via een speciale webcam is overdag te zien hoe druk het is.

18.50

'We zullen ook deze crisis overwinnen', zegt commissaris Wim van de Donk tegen de Brabanders in een speech.

18.43

Het aantal doden in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus is gestegen met 621 tot 28.131. Het aantal officieel geregistreerde besmettingen bedraagt 182.260. Dat zijn er 4806 meer dan vrijdag.

18.30

Morgen komt er een hoogwerker bij zorgcentrum Merefelt in Veldhoven voor de familie en de cliënten die er wonen. Elke familie heeft een kwartier om met de bewoners te praten.

18.00

Het was zaterdag nog rustig in Zeeland, nadat de provincie de coronamaatregelen vrijdag iets had versoepeld waardoor een aantal toeristen weer welkom is. Dat zegt Arjen Brinkman, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van Hiswa-Recron. over de versoepeling voor recreatieondernemers.

17.40

En we blijven nog even over de grens. Het aantal doden in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus is gestegen met 621 tot 28.131. Dat heeft minister Robert Jenrick van Huisvesting zaterdag bekendgemaakt. Het Verenigd Koninkrijk telt iets minder coronadoden dan ItaliÙ dat het hoogste aantal doden van Europa heeft

17.06

Frankrijk zal de noodtoestand om het coronavirus te bestrijden met twee maanden verlengen tot 24 juli. De regering heeft zaterdag in Parijs overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel hierover. Dat heeft minister van Volksgezondheid Olivier VÚran zaterdag gezegd.

16.40

Op alle Nederlandse intensivecareafdelingen liggen nog 708 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 27 minder dan op vrijdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 680 in Nederland, ook 27 minder dan vrijdag.

Verder verblijven 28 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland, net zoveel als vrijdag. In Brabant liggen in totaal 86 coronapatiënten op de ic.

16.23

In de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 65.000 coronadoden geregistreerd, aldus een telling van de website Worldometer. Het blijft daarmee het land met verreweg de meeste slachtoffers door het longvirus.

15.56

Ook in Spanje is discussie rondom mondkapjes. Spanje gaat mondkapjes in het openbaar vervoervanaf maandag verplicht stellen om een nieuwe golf van coronavirusinfecties te voorkomen nu de lockdown-regels beetje bij beetje worden versoepeld. Dat heeft de Spaanse premier zaterdag gezegd.

15.29

De uitvaart van Sjef Robben, oud-CDA-raadslid uit Tilburg, was voor nabestaanden online te volgen. Robben is aan het virus overleden. Hij werd 74.

Ari van Valen, een andere oud-wethouder van het CDA in Tilburg, overleed in hetzelfde weekend. Ook hij was 74 jaar, en ook hij is vermoedelijk overleden aan de gevolgen van het virus.

15.11

Meer sport. De Internationale Tafeltennisbond ITTF beslist pas op 2 juni of de WK in het Zuid-Koreaanse Busan van 27 september tot 4 oktober kunnen doorgaan. De wereldkampioenschappen werden al tweemaal uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

14.37

Over de Nederlandse grens wordt nog steeds geworsteld met het betaald voetbal. De discussie over het wel of niet hervatten van de Bundesliga heeft een nieuw hoofdstuk gekregen nu drie personen van FC Köln het coronavirus onder de leden hebben. Twee voetballers en een fysiotherapeut vertonen geen ziekteverschijnselen maar moeten wel twee weken thuis blijven.

De voetballers van Eintracht Frankfurt en Werder Bremen zijn niet besmet met het coronavirus. Dat melden beide clubs op Twitter.

14.15

Het coronavirus slaat harder toe in regio's waar veel fijnstof in de lucht voorkomt. Dat concludeert onderzoeker Bo Andrée in een studie voor de Wereldbank. Hij adviseert dat snel nader onderzoek nodig is.

14.02

13.58

Het coronavirus heeft nu zeker 4987 Nederlanders het leven gekost. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn sinds vrijdag 94 nieuwe meldingen binnengekomen over overleden patiënten. Het werkelijke aantal overledenen is beduidend hoger omdat lang niet iedereen wordt getest op het virus.

13.15

Personeel van Nutricia Danone dat over een periode van dertien weken elf elf weken in de fabriek aan de Schuttersstraat in Haps heeft gewerkt, krijgt een bonus. Werknemers krijgen de bonus omdat ze in deze moeilijke tijden zo hard gewerkt hebben, want het gaat goed met het bedrijf. Het extraatje kan oplopen tot 1600 euro bruto. Personeel dat 'gedwongen' thuis moest werken, grijpt hier vooralsnog naast. Over dit deel van het besluit van de directie is nog overleg met de ondernemingsraad.

12.45

12 mei is wereldwijd de Dag van de Verpleging. Dit jaar roept NU91, de beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging, Nederland op om massaal de vlag uit te hangen - als dank en waardering voor de inzet van zorgmedewerkers in heel het land.

12.20

11.52

Intensive care-verpleegkundige Karin van der Staak (33) uit Drunen ziet tot haar verbazing dat het op straat steeds drukker wordt. "Waar is iedereen mee bezig? Alsjeblieft, hou nog even vol en blijf thuis."

11.30

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur opnieuw afgenomen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie. De tendens is de afgelopen dagen duidelijk: de instroom van nieuwe patiënten blijft min of meer hetzelfde, maar er liggen steeds minder mensen met coronaklachten in de Brabantse ziekenhuizen.

10.46

10.15

PSV dankt de vele supporters die al hebben laten weten af te zien van een financiële tegemoetkoming voor de gemiste wedstrijden in de afgebroken eredivisie. "Het is geweldig om de steun van onze supporters te ervaren in deze zware periode", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands in een aan de fans gerichte video.

09.33

Blazers in het hele land staan klaar om maandagavond om 19.58 uur mee te blazen met het taptoesignaal, dat de twee minuten stilte tijdens Dodenherdenking inluidt. De belangstelling is enorm, aldus Bastiaan Anink van de Oranjestichting Etten-Leur, die de bijzondere actie bedacht.

De Oranjestichting reageerde op een oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om alternatieven te bedenken voor de traditionele herdenking en viering in mei. Die dagen verlopen totaal anders dan andere jaren vanwege de maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus.

08.40

Er worden totaal 24 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in Amphia Ziekenhuis in Breda, waarvan 10 op de intensive care. Dat was de stand van zaken vrijdag, blijkt uit cijfers die het ziekenhuis vanmorgen bekend maakt.

Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 93 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn in de 24 uur voor deze standopmaak 2 patiënten met COVID-19 uit Amphia ontslagen. In totaal zijn dit 256 patiënten.

08.36

Nederlanders komen weer steeds meer buiten, het wordt weer drukker op straat. Dat zegt mobiliteitsbureau DAT.Mobility in NRC zaterdag. In een Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), worden alle verplaatsingen van zo’n vijfduizend Nederlanders via een smartphone-app bijgehouden. Zeker in de laatste drie weken stijgt het aantal, de afstand en de duur van verplaatsingen van Nederlanders, blijkt uit een analyse van de verplaatsingsdata uit het panel.

08.09

De overheid gaat voortvarend te werk, nu mensen elkaar besmetten tijdens de coronacrisis. Veel voortvarender dan tijdens de Q-koortsepidemie, toen mensen ziek werden door een bacterie uit geitenstallen. Betekent dat dat we iets geleerd hebben van de Q-koorts? Dat zal in de toekomst moeten blijken als er weer een virusziekte overspringt van landbouwdieren naar mensen. Want het is niet te vraag óf dat gebeurt, maar wanneer.

06.32

Ouderen met een verhoogde kans op een ernstig verloop van een Covid-19-infectie zouden een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (bmr) aangeboden moeten krijgen. Dat meldt de NOS op basis van Brits onderzoek. De studie bevat aanwijzingen dat een vaccinatie tegen bmr wel eens kunnen leiden tot een milder verloop van de infectie.

04.56

De aanpak van de coronacrisis was zo gericht op ziekenhuizen en ic-capaciteit dat verpleeghuizen de eerste weken amper in beeld waren. Daar sloeg het virus onder de radar ongenadig hard toe. Het RIVM is voor een evaluatie, meldt het AD.

01.59

Arbeidsmigranten in distributiecentra van onlinesupermarkten lopen grote kans op besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met De Groene Amsterdammer en radioprogramma Argos. Voor het onderzoek is met onder meer bijna dertig werknemers van onlinedistributiecentra van Albert Heijn en Jumbo gesproken. Door de grote vraag naar thuisbezorgde boodschappen en de relatief krappe inrichting van de magazijnen kunnen ze onvoldoende afstand houden tot elkaar.

01.34

Ziekenhuizen in het zuidwesten van Nederland gaan de reguliere zorg weer hervatten. Dat hebben de zorginstellingen zaterdag bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de ziekenhuizen in regio Rotterdam, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem en de ziekenhuizen in Zeeland.

01.24

Nederland importeerde in het eerste kwartaal voor acht procent meer aan medische goederen dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat daarbij om medische hulpmiddelen, apparatuur en beschermingmiddelen als mondkapjes die onder andere voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus worden ingezet.