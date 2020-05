LIVEBLOG CORONAVIRUS: PSV dankt supporters voor steun en veel animo voor 'thuis-taptoe'

Nederland importeerde in het eerste kwartaal voor acht procent meer aan medische goederen dan een jaar eerder, meldt het CBS. Het gaat daarbij om medische hulpmiddelen, apparatuur en beschermingmiddelen als mondkapjes die onder andere voor de bestrijding van het coronavirus worden ingezet. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis, zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

De voornaamste feiten op een rij:

Er zijn in Brabant negentig nieuwe vastgestelde besmettingen vastgesteld. Het totaal is nu 8252.

Ook in onze provincie wordt het steeds iets drukker op straat, concluderen de Brabantse veiligheidsregio's.

09.45

PSV dankt de vele supporters die al hebben laten weten af te zien van een financiële tegemoetkoming voor de gemiste wedstrijden in de afgebroken eredivisie. "Het is geweldig om de steun van onze supporters te ervaren in deze zware periode", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands in een aan de fans gerichte video.

09.33

Blazers in het hele land staan klaar om maandagavond om 19.58 uur mee te blazen met het taptoesignaal, dat de twee minuten stilte tijdens Dodenherdenking inluidt. De belangstelling is enorm, aldus Bastiaan Anink van de Oranjestichting Etten-Leur, die de bijzondere actie bedacht.

De Oranjestichting reageerde op een oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om alternatieven te bedenken voor de traditionele herdenking en viering in mei. Die dagen verlopen totaal anders dan andere jaren vanwege de maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus.

08.40

Er worden totaal 24 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in Amphia Ziekenhuis in Breda, waarvan 10 op de intensive care. Dat was de stand van zaken vrijdag, blijkt uit cijfers die het ziekenhuis vanmorgen bekend maakt.

Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 93 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn in de 24 uur voor deze standopmaak 2 patiënten met COVID-19 uit Amphia ontslagen. In totaal zijn dit 256 patiënten.

08.36

Nederlanders komen weer steeds meer buiten, het wordt weer drukker op straat. Dat zegt mobiliteitsbureau DAT.Mobility in NRC zaterdag. In een Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), worden alle verplaatsingen van zo’n vijfduizend Nederlanders via een smartphone-app bijgehouden. Zeker in de laatste drie weken stijgt het aantal, de afstand en de duur van verplaatsingen van Nederlanders, blijkt uit een analyse van de verplaatsingsdata uit het panel.

08.09

De overheid gaat voortvarend te werk, nu mensen elkaar besmetten tijdens de coronacrisis. Veel voortvarender dan tijdens de Q-koortsepidemie, toen mensen ziek werden door een bacterie uit geitenstallen. Betekent dat dat we iets geleerd hebben van de Q-koorts? Dat zal in de toekomst moeten blijken als er weer een virusziekte overspringt van landbouwdieren naar mensen. Want het is niet te vraag óf dat gebeurt, maar wanneer.

06.32

Ouderen met een verhoogde kans op een ernstig verloop van een Covid-19-infectie zouden een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (bmr) aangeboden moeten krijgen. Dat meldt de NOS op basis van Brits onderzoek. De studie bevat aanwijzingen dat een vaccinatie tegen bmr wel eens kunnen leiden tot een milder verloop van de infectie.

04.56

De aanpak van de coronacrisis was zo gericht op ziekenhuizen en ic-capaciteit dat verpleeghuizen de eerste weken amper in beeld waren. Daar sloeg het virus onder de radar ongenadig hard toe. Het RIVM is voor een evaluatie, meldt het AD.

01.59

Arbeidsmigranten in distributiecentra van onlinesupermarkten lopen grote kans op besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met De Groene Amsterdammer en radioprogramma Argos. Voor het onderzoek is met onder meer bijna dertig werknemers van onlinedistributiecentra van Albert Heijn en Jumbo gesproken. Door de grote vraag naar thuisbezorgde boodschappen en de relatief krappe inrichting van de magazijnen kunnen ze onvoldoende afstand houden tot elkaar.

01.34

Ziekenhuizen in het zuidwesten van Nederland gaan de reguliere zorg weer hervatten. Dat hebben de zorginstellingen zaterdag bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de ziekenhuizen in regio Rotterdam, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem en de ziekenhuizen in Zeeland.

01.24

