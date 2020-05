Vier klassieke openluchtconcerten op drijvend podium midden in Nationaal Park de Biesbosch in 2021

“Hier in het water bij het Biesboschmuseum, in het Gat van Den Kleinen Hil, komt een drijvend podium. Aan de overkant van het water, op het terrein van waterwinbedrijf Evides, worden de tribunes gebouwd.” Programmadirecteur Arjan van der Zee van de stichting Deltaconcerten vertelt bevlogen over het plan, om in de nazomer van 2021 vier grote klassieke openluchtconcerten gegeven midden in Nationaal Park de Biesbosch.

“Die concerten vinden plaats omdat het dan zeshonderd jaar geleden is dat de Biesbosch is ontstaan als gevolg van de Sint-Elisabethsvloed in 1421", legt Van der Zee uit.

Brede steun

De voorbereidingen van de Deltaconcerten 2021 zijn zeer serieus en het comité van aanbeveling is dat ook. Van der Zee weet zich onder meer gesteund door de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk, die net als zijn vakbroeder uit Zuid-Holland begin april is toegetreden tot het comité van aanbeveling.

Steun is er ook van de burgemeesters van de gemeenten Altena en Dordrecht, maar ook van Kirsten Schuijt die directeur van het Wereld Natuur Fonds is.

Concertreeks moet jaarlijkse traditie worden

Musici op het drijvend podium tijdens de Deltaconcerten 2021 zijn voor een deel afkomstig van het Nederlands Blazers Ensemble, dat is samengesteld uit muzikanten van de belangrijkste Nederlandse symfonieorkesten. “Maar we willen ook musici uit de regio op het podium, ook jongeren. We willen verbinden met elkaar”, aldus Arjan van der Zee.

Inmiddels ligt er bij de provincie Brabant een subsidieaanvraag van 125.000 euro. “Dat is voor het eerste jaar van de reeks Deltaconcerten dat moet uitgroeien tot een jaarlijkse traditie en op termijn financieel op eigen benen moet staan.”

Beladen onderwerp

Arjan van der Zee is zich er van bewust dat zijn geplande concertreeks een zeer beladen onderwerp kan zijn. In september ontstond veel beroering rond een serie toneelstukken geproduceerd door Rinus Rasenberg uit Drimmelen. Ook die werden opgevoerd midden in de Biesbosch. Organisator Rasenberg kreeg bergen met kritiek over zich heen van natuurbeschermers, Staatsbosbeheer en ook van de provincie Brabant.

Kern van die kritiek was enerzijds dat zoiets niet thuishoort in een beschermd Nationaal Park en anderzijds dat Rasenberg geen vergunning had aangevraagd. Maar het publiek had daar geen boodschap aan. Het genoot van de voorstellingen Biesbosch Onder Vuur.

'Bewust na het broedseizoen'

Zelf heeft Van der Zee al stappen ondernomen. "In een zeer vroeg stadium heb ik al contact gezocht met de omgevingsdienst Brabant die onder meer vergunningaanvragen toetst, maar ook met een Rob Haan die het ‘ecologisch geweten’ is van de Biesbosch. We wilden een terdege indicatie krijgen over de haalbaarheid, over wat wel en niet kan met stringente inachtneming van de wetgeving.”

Zo is het terrein van Evides waarop de tribunes worden gebouwd, géén Natura 2000-gebied, legt Van der Zee uit. "We hebben bewust voor eind augustus, begin september gekozen omdat we dan na het broedseizoen zitten en voor het trekseizoen.”

Muziekthema water

De muziek die gespeeld gaat worden staat voor een belangrijk gedeelte al geprogrammeerd. “Het is zes eeuwen aan geschiedenis vertaald in een muzikale reis door de tijd. Het herdenkingsconcert begint met het stuk Water Music uit 1717 en eindigt met een compositie uit 2007 van John Luther Adam, met de titel Dark Waves.”