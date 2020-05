Oorlogsveteraan Theo (94) kon niet bij Bevrijdingsdefilé zijn en daar baalt hij van

Als tiener zat Roeffen in de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Hij redde onder meer neergestorte Britse piloten. “Dat was een riskante onderneming, maar ik deed het met liefde. Het was iets moois dat wel bij mijn karakter paste, andere mensen helpen”, zegt hij in gesprek met de NOS.

Gezellig

De oorlogsveteraan was dinsdag maar al te graag bij het Bevrijdingsdefilé geweest. “Dat is altijd gezellig, er zijn allerlei activiteiten. Je ontmoet een hoop jonge en oudere veteranen. Je loopt het defilé en daarna is het feest, dan wordt de bevrijding gevierd.”

Het liep helaas allemaal wat anders. Via een scherm kon Roeffen toch de herdenking volgen. En volgend jaar hoopt hij weer van de partij te zijn. Want hoewel hij flink op leeftijd is, doet Roeffen nog altijd aan gymnastiek. “En ik dans”, zegt hij met een lach.

In deze video vertelt Theo Roeffen over zijn oorlogservaringen: