46 nieuwe ziekenhuisopnames vanwege corona, 'een op drie theaters voor zomer failliet'

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Van alle 'coronaverdachte' patiënten die in Brabantse ziekenhuizen worden opgenomen, heeft tussen de 10 en 20 procent het coronavirus.

In Brabant zijn 33 nieuwe besmettingen vastgesteld, bleek dinsdag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Brabant staat nu op 8468.

Sinds maandag zijn bij het RIVM 86 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is een fikse stijging ten opzichte van de cijfers van een dag eerder. (+26).

10.50

Er zijn dinsdag minder mensen opgenomen (46) in Brabantse ziekenhuizen met coronaverschijnselen dan maandag (89). Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Van de nieuwe opnamen zijn 13 patiënten positief getest op COVID-19, 33 patiënten hebben verdachte verschijnselen.

10.35

Het aantal nieuwe vacatures in Nederland is sinds de intelligente lockdown half maart met een kwart afgenomen. Daarbij is de daling ten opzichte van de eerste tien weken van dit jaar bij werkgevers met 36 procent twee keer groter dan bij uitzendorganisaties.

Verder blijkt de laatste twee weken het herstel enigszins ingezet. Dat komt naar voren uit cijfers van Intelligence Group en Jobdigger over vacatures en arbeidsmarktgedrag van de beroepsbevolking.

10.30

Een derde van de Nederlandse theater- en concertpodia die sinds 12 maart omzet mislopen, dreigt de zomer niet te halen. Dat stelt directeur Gabbi Mesters van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Bij de koepel zijn 127 grote theaters en concertpodia aangesloten.

10.20

Elektrische fietsen zijn in trek tijdens de coronacrisis. De Bredase producent WATT Mobility ziet een forse stijging in de verkoop van elektrische fietsen. Er is een flinke toename in klanten tussen de 25 en 50 jaar. "Door social distancing is het openbaar vervoer geen vanzelfsprekend meer en gaat men op zoek naar een alternatief", aldus eigenaar Frans Nomden.

08.55

Schrijver Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel deelt op Twitter een uitleg van een nieuw gebaar van de doventolk dat mogelijk vanavond tijdens de coronapersconfentie van Mark Rutte te zien zal zijn...

08.40

Reizigers moeten zich weer welkom voelen in het openbaar vervoer. Dat stelt Rover. Wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld, moet de ov-reiziger niet worden achtergesteld, vindt de reizigersvereniging. Volgens Rover-directeur Freek Bos dreigt reisschaamte te ontstaan onder een aantal reizigers.

08.30

De Efteling is druk bezig om het park coronaproof te maken, bericht pretparkwebsite Looopings. Op interne foto's is te zien hoe attracties. restaurants en winkels worden aangepast.

07.16

Personeel dat huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in bepaalde gevallen in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat heeft minister Martin van Rijn van Medische Zorg besloten.

Als iemand met COVID-19 of een verdenking daarop direct dergelijke zorg nodig heeft en deze zorg dus niet kan worden uitgesteld, komt de zorgmedewerker in aanmerking voor mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen.

06.52

Personeel op basisscholen, medewerkers van de kinderopvang en jeugdtrainers kunnen vanaf vandaag getest worden op het coronavirus als ze klachten hebben. Daar zijn voldoende tests voor beschikbaar, zegt de overheid. Zo kan bij deze groep voordat de scholen weer opengaan, worden vastgesteld of ze het coronavirus bij zich dragen.

06.00

Het Nederlandse Rode Kruis verwacht dat zij dit jaar vanwege de coronacrisis de grootste hulpoperatie zal uitvoeren sinds de Watersnoodramp in 1953. Dit zal de organisatie ruim 30 miljoen euro gaan kosten, laat zij woensdag weten. Het Rode Kruis schat in dat minstens een paar honderdduizend mensen in Nederland en de Cariben in nood zullen komen.

03.57

Het Nederlandse biotechnologiebedrijf en handelaar in medische producten Inzek heeft sinds de uitbraak van Covid-19 ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatests verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en journalistencollectief OCCRP voor Trouw.

Het bedrijf belooft dat de tests zeer accuraat binnen tien minuten kunnen vaststellen of iemand corona heeft gehad, maar volgens twee onafhankelijke studies is de kans zeer groot dat de test een verkeerde diagnose stelt.

03.31

De meest bij de coronacrisis betrokken ministers overleggen woensdag opnieuw over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachting is dat het kabinet een besluit neemt over het mogelijk weer openen van kapperszaken en fysiotherapiepraktijken. Het kabinet heeft daarover advies gevraagd aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), dat maandag bijeenkwam.

Ook heeft het kabinet advies gevraagd over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer als de treinen en bussen straks niet meer alleen door mensen in vitale beroepen gebruikt mogen worden. Daarnaast wordt gesproken over de opening van terrassen in de horeca en een beperkte opening van sportgelegenheden.

03.30

Een tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vertrekt woensdagavond vanuit Marokko richting Schiphol. Het toestel, met zo'n driehonderd passagiers aan boord, stijgt op in Casablanca en landt in de nacht van woensdag op donderdag in Nederland. De terugkerende groep is samengesteld op basis van urgentie.

Volgens stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) verblijven nu nog ongeveer 2400 Nederlanders in Marokko. Zij kunnen daar vanwege de coronacrisis niet weg.

01.11

Als er niet snel wordt gehandeld, is het begin deze zomer al over en sluiten voor een derde deel van de vaderlandse theater- en concertpodia, die sinds 12 maart hun omzet mislopen. Dat wijst een peiling uit die de overkoepelende Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) onder haar 127 leden heeft gehouden. Dat schrijft De Telegraaf.

Een aantal podia, zowel grotere als kleine zalen, staat nu al op omvallen, zo blijkt uit nader onderzoek door organisatieadviesbureau Berenschot, dat de schade tot januari 2021 in kaart poogt te brengen.