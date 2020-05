CORONANIEUWS: Mensen met contactberoep mogen vanaf maandag weer aan de slag

Wachten op privacy instellingen... Archieffoto: Anna Shvets/Pexels Volgende Vorige 1/2 De belangrijkste punten uit de persconferentie

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn 33 nieuwe besmettingen vastgesteld, bleek dinsdag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Brabant staat nu op 8468.

Sinds dinsdag zijn bij het RIVM 36 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is een fikse daling ten opzichte van de cijfers van een dag eerder (+86).

De coronaregels worden vanaf maandag flink versoepeld.

21.15

De versoepelde regels zorgen voor een jubelstemming onder kappers. Bij kapsalon De Gruyter in Den Bosch, bijvoorbeeld, werd met spanning naar de persconferentie gekeken. "Eindelijk mogen we mensen weer mooier maken", zei kapster Hanny de Gruyter na de bekendmaking. Voor terrassen, bioscopen, restaurants en culturele instellingen is 1 juni de stip aan de horizon, al wordt het passen en meten.

19.30

Per 1 juli mogen onder meer kerken, congrescentra en crematoria weer open voor maximaal 100 personen. Dit geldt ook voor bruiloften. Ook campings en vakantieparken mogen de deuren dan weer openen.

19.20

Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden. Reizigers zijn dan wel verplicht een 'niet-medisch' mondkapje te dragen en maximaal 40 procent van de plaatsen mag bezet zijn.

Ook de middelbare scholen gaan per 1 juni weer open. In de praktijk zal dit 2 juni zijn, de dag na Pinksteren. Op terrassen mogen maximaal tien mensen bij elkaar zitten. Ook restaurants, theaters en bioscopen kunnen hun deuren weer openen. Alleen op reservering, met maximaal dertig mensen op anderhalve meter afstand van elkaar.

19.10

Zoals eerder al uitlekte, mogen vanaf 11 mei de meeste mensen met een contactberoep weer aan de slag. Het gaat dan bijvoorbeeld om kappers, rij-instructeurs, masseurs en schoonheidsspecialisten. Er wordt gewerkt op afspraak.

Jeugd van boven de 18 mag weer buiten sporten, behalve contactsporten. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Ook bibliotheken mogen maandag weer open.

19.05

Volgens minister Hugo de Jonge kan vanaf 1 juni iedereen met klachten worden getest op corona.

18.55

Over enkele minuten geeft premier Rutte een persconferentie over de coronamaatregelen.

16.50

In het Catharina Ziekenhuis worden in totaal nog 23 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd, waarvan 8 op de intensive care. Er zijn de laatste 24 uur geen coronapatiënten overleden. Sinds de start van de epidemie zijn er in het Catharina Ziekenhuis 95 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus.

16.45

In Den Bosch keren vanaf aanstaande zaterdag aanbieders van non-food artikelen terug op de weekmarkten. Voor de weekmarkt op zaterdag is de grootste verandering dat deze op twee pleinen komt te staan. Alle food- en versproducten worden opgesteld op en/of rondom de Markt. Alle non-food producten staan op de Parade. Deze tijdelijke indeling wordt na iedere weekmarkt opnieuw bekeken en verbeterd met het oog op de 1,5 meter samenleving.

16.40

Een 32-jarige man heeft elf dagen cel gekregen omdat hij 25 april in zijn woonplaats Eindhoven een agent in het gezicht sloeg en beledigde. De problemen begonnen nadat de man met zijn auto door rood was gereden en agenten hem dwongen te stoppen. De Eindhovenaar kreeg een bon omdat hij weigerde zijn rijbewijs af te geven. Hij deed dat niet uit vrees voor coronabesmetting. Daarna ging hij verhaal halen, waarbij een opstootje ontstond. De gevangenisstraf is gelijk aan het voorarrest. Wel moet de man nog eens twee weken zitten wanneer hij andermaal in de fout gaat, zo bepaalde de politierechter in Den Bosch.

16.05

Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden. Dat melden bronnen aan de NOS. Het is dan wel verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen.

15.53

Het kabinet wil de coronaregels nog veel verder versoepelen dan eerder al was uitgelekt. Zo wordt de maatregel om met niet meer dan drie mensen bijeen te komen volgende week al ingetrokken. Verder mogen volgens RTL Nieuws en De Telegraaf per 1 juni restaurants, musea en podia onder bepaalde voorwaarden weer open.

Vanaf 1 juli mag er in ons land weer gekampeerd worden. Het maximumaantal van 30 personen zou dan verruimd worden naar 100 personen. Verder kunnen sportscholen per 1 september van het slot.

14.48

Vanaf komende zondag mag elk gezin in België vier mensen ontvangen. Dat moeten dan wel altijd dezelfde mensen zijn en zij mogen alleen bij dat ene gezin langsgaan. Je moet dan wel afstand bewaren en bij voorkeur bezoek buiten ontvangen. Als iemand van het gezin ziek is, is bezoek verboden. Dat is zojuist bekend gemaakt op de persconferentie.

Vanaf maandag 11 mei gaan alle winkels in België weer open. Maximaal 1 klant per tien vierkante meter is toegestaan, voor maximaal een half uur. Ook wordt een mondkapje aanbevolen. Daarnaast moet je alleen gaan winkelen.

Sportwedstrijden in België blijven verboden tot en met 31 juli. Dit geldt zowel voor de amateurs als de profs.

13.58

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 5204. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 36 sterfgevallen doorgekregen. Een dag eerder ging het om 86 coronadoden.

Hieronder het aantal coronadoden in Nederland.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 41.319. Dat zijn er 232 meer dan op dinsdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Zuid-Holland heeft de meeste coronagevallen. De ziekte is daar inmiddels vastgesteld bij 8581 mensen. In Brabant is het coronavirus 8485 keer geconstateerd. Dat is een stijging van 17 ten opzichte van een dag eerder. Brabant heeft wel de meeste ziekenhuisopnames en de meeste sterfgevallen.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 27 naar 11.153. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het RIVM meldt in de dagelijkse cijfers alleen de ziekenhuisopnames van mensen bij wie het coronavirus officieel met een test is vastgesteld. In de cijfers van de Brabantse ziekenhuizen zijn ook de ziekenhuisopnames meegenomen van mensen die coronaverschijnselen hebben, maar bij wie het officieel nog niet is vastgesteld. Op dit moment blijkt uiteindelijk dat slechts 10 tot 20 procent van de verdachten na een test ook daadwerkelijk corona heeft. Eerder lag dat nog boven de 50 procent.

Coronabesmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 41.319. Dat zijn er 232 meer dan op dinsdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Het aantal nieuwe besmettingen, opnames en sterfgevallen ligt aanzienlijk lager dan op het hoogtepunt van de coronacrisis, eind maart en begin april. Op 24 maart werd aan de GGD'en gemeld dat 580 mensen in ziekenhuizen werden opgenomen. Op 27 maart waren dat er 569. Sinds 18 april is het aantal gemelde opnames niet meer boven de honderd uitgekomen. Op 31 maart stierven 174 mensen, op 2 april 172. Sinds 30 april blijft het aantal doden per dag onder de vijftig.

13.56

Mensen kunnen binnenkort waarschijnlijk weer aan niet-contactsporten gaan doen zoals tennis, zwemmen en golf. Als de sporters zich daarbij aan de coronaregels houden, zijn de risico's die deze sporten kunnen opleveren 'beheersbaar'.

Dat staat in het nieuwe advies van het Outbreak Management Team (OMT) waarover het kabinet zich woensdag buigt, bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

Kappers en andere contactberoepen moeten hun klanten vooraf goed bevragen over coronaklachten van hen of hun huisgenoten. Ook moeten ze aan hygiëneregels voldoen. Het dragen van een mondkapje mag, maar hoeft niet.

Het kabinet neemt doorgaans de adviezen van het OMT over.

13.27

Kledingwinkelketen H&M is begonnen met het heropenen van zijn winkels in Nederland. De eerste winkels openden woensdag de deuren, maandag moeten alle filialen weer open zijn. Ook andere winkels van de H&M-groep zoals Monki, Weekday, COS, Arket en & Other Stories gaan weer open.

13.25

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen woensdag in een ingelaste vergadering bijeen. Dat gebeurt voorafgaand aan het beraad van de ministeriële commissie crisisbeheersing (MCCb). Minister-president Mark Rutte maakt naar verwachting na het crisisberaad nieuwe maatregelen bekend ter bestrijding van het coronavirus.

13.20

De regel dat beschermende middelen niet preventief nodig zijn als je anderhalve meter afstand houdt, moet voor zorgprofessionals verdwijnen. Dat stelt NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Die richtlijn is namelijk volgens de beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers volstrekt onhaalbaar. “Zorg verleen je niet op anderhalve meter afstand.”

13.18

Grote attracties als Safaripark Beekse Bergen en de Efteling zijn klaar om open te gaan in de anderhalvemeter-samenleving. In een gezamenlijk plan van belangenvereniging De Club van Elf stellen de attracties dat het met veel aanpassingen mogelijk is om genoeg afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen.

13.00

Wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze vraagt zich af over hoe wij over vijf jaar terugkijken op deze 'bizarre coronatijd'. Hij vindt dat dat 'de teugels' binnenkort verder losgelaten moeten worden. "Anders is dit niet meer op te brengen."

12.30

Camperplaatsplatform Campercontact roept camperaars op om hun favoriete camperlocaties te steunen. Veel camperlocaties dreigen door de coronacrisis in de financiële problemen te raken. Het Europese platform vraagt campertoeristen op alvast te reserveren of een tegoedbon te kopen voor een verblijf in de toekomst.

11.30

De EU zal dit jaar door de coronacrisis een 'recessie van historische proporties ervaren'. De Europese Commissie verwacht gemiddeld 7,7 procent krimp voor de negentien eurolanden en een gemiddelde werkloosheid van 9,6 procent. Maar volgend jaar kruipt de eurozone uit het dal. Brussel rekent op een groei van gemiddeld 6,3 procent bij een toename van investeringen van 10,2 procent.

11.11

Ook tijdens de coronacrisis lopen de vrijwilligers van buurtpreventie, vaak gehuld in een geel hesje, door de wijken om een oogje in het zeil te houden. Ze zien dat de RIVM-richtlijnen niet altijd worden opgevolgd, maar de politie wordt zelden gewaarschuwd. Ook is er veel eenzaamheid in tijden van corona, zo blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant onder 87 buurtpreventieteams.

10.50

Er zijn dinsdag minder mensen opgenomen (46) in Brabantse ziekenhuizen met coronaverschijnselen dan maandag (89). Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Van de nieuwe opnamen zijn 13 patiënten positief getest op het coronavirus, 33 patiënten hebben verdachte verschijnselen.

Tussen de tien en twintig procent van de verdachte coronagevallen blijkt achteraf positief te testen. Iemand met al een hoestje is al coronaverdacht.

In totaal liggen er nu 276 patiënten in Brabantse ziekenhuizen. Daarvan zijn er 184 zeker besmet het het coronavirus, 92 vertonen verdachte verschijnselen.

Op de intensive care liggen in totaal 85 coronapatiënten. Daarvan hebben er 79 zeker het coronavirus, 6 vertonen verdachte verschijnselen. Een dag eerder waren dat 86 coronapatiënten.

Van de 191 coronapatiënten die niet op de intensive care liggen, zijn er 105 positief getest. 186 patiënten vertonen verdachte verschijnselen.

Volgens het ROAZ wordt met de lichte daling de trend van de afgelopen weken voortgezet. Dinsdag was er nog een stijging te zien, maar dat was toe te schrijven aan het 'weekendeffect'.

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gepubliceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld.

10.35

Het aantal nieuwe vacatures in Nederland is sinds de intelligente lockdown half maart met een kwart afgenomen. Daarbij is de daling ten opzichte van de eerste tien weken van dit jaar bij werkgevers met 36 procent twee keer zo groot als bij uitzendorganisaties.

Verder blijkt de laatste twee weken het herstel enigszins ingezet. Dat komt naar voren uit cijfers van Intelligence Group en Jobdigger over vacatures en arbeidsmarktgedrag van de beroepsbevolking.

10.30

Een derde van de Nederlandse theater- en concertpodia die sinds 12 maart omzet mislopen, dreigt de zomer niet te halen. Dat stelt directeur Gabbi Mesters van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Bij de koepel zijn 127 grote theaters en concertpodia aangesloten.

10.20

Elektrische fietsen zijn in trek tijdens de coronacrisis. De Bredase producent WATT Mobility ziet een forse stijging in de verkoop van elektrische fietsen. Er is een flinke toename in klanten tussen de 25 en 50 jaar. "Door social distancing is het openbaar vervoer geen vanzelfsprekend meer en gaat men op zoek naar een alternatief", aldus eigenaar Frans Nomden.

08.55

Schrijver Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel deelt op Twitter een uitleg van een nieuw gebaar van de doventolk dat mogelijk vanavond tijdens de coronapersconfentie van Mark Rutte te zien zal zijn...

08.40

Reizigers moeten zich weer welkom voelen in het openbaar vervoer. Dat stelt Rover. Wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld, moet de ov-reiziger niet worden achtergesteld, vindt de reizigersvereniging. Volgens Rover-directeur Freek Bos dreigt reisschaamte te ontstaan onder een aantal reizigers.

08.30

De Efteling is druk bezig om het park coronaproof te maken, bericht pretparkwebsite Looopings. Op interne foto's is te zien hoe attracties. restaurants en winkels worden aangepast.

07.16

Personeel dat huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in bepaalde gevallen in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat heeft minister Martin van Rijn van Medische Zorg besloten.

Als iemand met COVID-19 of een verdenking daarop direct dergelijke zorg nodig heeft en deze zorg dus niet kan worden uitgesteld, komt de zorgmedewerker in aanmerking voor mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen.

06.52

Personeel op basisscholen, medewerkers van de kinderopvang en jeugdtrainers kunnen voortaan getest worden op het coronavirus als ze klachten hebben. Daar zijn voldoende tests voor beschikbaar, zegt de overheid. Zo kan bij deze groep voordat de scholen weer opengaan, worden vastgesteld of ze het coronavirus bij zich dragen.

06.00

Het Nederlandse Rode Kruis verwacht dat zij dit jaar vanwege de coronacrisis de grootste hulpoperatie zal uitvoeren sinds de Watersnoodramp in 1953. Dit zal de organisatie ruim 30 miljoen euro gaan kosten, laat zij woensdag weten. Het Rode Kruis schat in dat minstens een paar honderdduizend mensen in Nederland en de Cariben in nood zullen komen.

03.57

Het Nederlandse biotechnologiebedrijf en handelaar in medische producten Inzek heeft sinds de uitbraak van COVID-19 ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatests verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en journalistencollectief OCCRP voor Trouw.

Het bedrijf belooft dat de tests zeer accuraat binnen tien minuten kunnen vaststellen of iemand corona heeft gehad, maar volgens twee onafhankelijke studies is de kans zeer groot dat de test een verkeerde diagnose stelt.

03.31

De meest bij de coronacrisis betrokken ministers overleggen woensdag opnieuw over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De verwachting is dat het kabinet een besluit neemt over het mogelijk weer openen van kapperszaken en fysiotherapiepraktijken. Het kabinet heeft daarover advies gevraagd aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), dat maandag bijeenkwam.

Ook heeft het kabinet advies gevraagd over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer als de treinen en bussen straks niet meer alleen door mensen in vitale beroepen gebruikt mogen worden. Daarnaast wordt gesproken over de opening van terrassen in de horeca en een beperkte opening van sportgelegenheden.

03.30

Een tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vertrekt woensdagavond vanuit Marokko richting Schiphol. Het toestel, met zo'n driehonderd passagiers aan boord, stijgt op in Casablanca en landt in de nacht van woensdag op donderdag in Nederland. De terugkerende groep is samengesteld op basis van urgentie.

Volgens stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) verblijven nu nog ongeveer 2400 Nederlanders in Marokko. Zij kunnen daar vanwege de coronacrisis niet weg.

01.11

Als er niet snel wordt gehandeld, is het begin deze zomer al over en sluiten voor een derde deel van de vaderlandse theater- en concertpodia, die sinds 12 maart hun omzet mislopen. Dat wijst een peiling uit die de overkoepelende Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) onder haar 127 leden heeft gehouden. Dat schrijft De Telegraaf.

Een aantal podia, zowel grotere als kleine zalen, staat nu al op omvallen, zo blijkt uit nader onderzoek door organisatieadviesbureau Berenschot, dat de schade tot januari 2021 in kaart poogt te brengen.