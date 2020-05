Coronavirus nu ook op twee nertsenhouderijen in De Mortel en Deurne, valt mee vindt ZLTO

Nertsenhouders beleven zware tijden (foto: NFE).

Op twee nertsenhouderijen in De Mortel (gemeente Gemert-Bakel) en Deurne is donderdag onder dieren van deze bedrijven het coronavirus gevonden. Vorige maand was de verwekker van COVID-19 al geconstateerd op nertsenfarms in Milheeze en Beek en Donk. Tientallen nertsen werden daar ziek of overleden aan het virus.

Geschreven door Hans Janssen

Direct na die eerste ontdekkingen werd een onderzoek ingesteld. Hieruit blijkt dat er geen virus in de luchtmonsters buiten de stal is aangetroffen. Wel is de ziekteverwekker in de directe omgeving van nertsen gevonden op stofdeeltjes binnen de stal.

Het is nog onbekend of mensen via deze stofdeeltjes besmet kunnen raken met COVID-19. Vooralsnog lijkt het erop dat de dieren elkaar besmet hebben en dat het virus er weken heeft rondgewaard. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit vrijdagavond bekendgemaakt naar aanleiding van een onderzoek.

Groot gebied afgezet

Na de eerste besmettingen werd een gebied van vierhonderd meter rondom de twee bedrijven in Milheeze en Beek en Donk afgezet om eventuele verdere verspreiding te voorkomen. In de omgeving van de getroffen nertsenhouderijen in De Mortel en Deurne gaan dezelfde maatregelen gelden. Het bedrijf in De Mortel is overigens ook eigendom van de nertsenhouder uit Milheeze.

Het onderzoek waarover het ministerie bericht is een project van diverse instituten. Medewerkers hiervan hebben geregeld in de twee bedrijven rondgekeken. Ook zijn er monsters van zieke en gezonde nertsen en mest van de populatie tegen het licht gehouden. Verder zijn er lucht- en stofmonsters in de omgeving genomen. De studie zal nog de hele maand gaan duren en hierbij zullen ook andere, vooralsnog niet-besmette, nertsenhouderijen worden betrokken.

Reactie ZLTO

“Het valt ons eigenlijk nog mee", zegt Jeanette van de Ven van de ZLTO over het feit dat er nu besmettingen zijn geconstateerd bij vier nertsenhouderijen. "We weten dat nertsen gevoelig zijn voor corona. De besmettingen komen voor in dezelfde omgeving, een corona-hotspot, dus ze zijn te verklaren. Je hebt daar veel besmette mensen en de mens is hier de besmettende factor. Als dit in Groningen was gebeurd was het een ander verhaal geweest. "

Nertsenhouders worden verzocht alert te zijn en zieke dieren direct te melden. “En dat gebeurt ook. De verantwoordelijkheid wordt genomen en dat vind ik stoer en bewonderenswaardig", aldus Van de Ven.

Verontruste reacties

Het nieuws over de eerste besmetting leidde tot tal van verontruste reacties. Onder meer in de politiek. Zo werd een link gelegd met infecties die op andere bedrijven zijn uitgebroken waar dieren worden gehouden, denk aan de Q-koorts en de varkenspest. Volgens één van de partijen in het onderzoek, het WBR, is hiervoor geen reden.

Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek laat weten dat de getroffen familie in Beek en Donk 'over de eerste schok heen is en dat ze het naar omstandigheden goed maakt.' Hij heeft niet alleen het gezin, maar ook omwonenden bezocht om hen, indien nodig, te ontzorgen. De gemeente Gemert-Bakel meldt dat de nertsenhouder in Milheeze eveneens 'uiteraard geschrokken' was, maar dat hij 'qua bedrijfsvoering gewoon verder gaat met de zorg voor zijn dieren.'

De linten rondom de twee bedrijven in Milheeze en Beek en Donk blijven er voorlopig hangen. Dit ondanks dat niet wordt verwacht dat het virus zich over grotere afstanden zal verspreiden. Ze zullen pas eventueel worden weggehaald na overleg met de betrokken ministeries van Landbouw en Volksgezondheid.

Weer klap voor sector

Voor de nertsensector zelf zijn de nieuwe besmettingen weer een klap. De branche ligt al jaren onder vuur, omdat nertsen er volgens een aantal actiegroeperingen onverantwoord worden gehuisvest. Ook weten de bedrijfsleiders in deze sector dat ze op 2024 alle deuren moeten sluiten zonder dat er hiervoor, menen ze, een acceptabele compensatie tegenover staat.

Ten slotte kampt de sector al maanden met teruglopende inkomsten door een afnemende export naar China, als gevolg van de uitbraak van het ...coronavirus.

LEES OOK: