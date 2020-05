CORONANIEUWS: 550 miljoen extra om zelfstandige ondernemers te steunen

Archieffoto: Karin Kamp

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwacht dat hun voortbestaan in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

15.58

Het kabinet is voorlopig absoluut niet van plan geld opzij te zetten om het betaald voetbal te ondersteunen. Minister van Sport Martin van Rijn vindt dat er met de KNVB eerst met nieuwe toekomstplannen moet komen. ''Er staat geen zak geld klaar'', zei hij aan het einde van de ministerraad. Vorige week schatte de KNVB de door de coronacris opgelopen schade op 300 tot 400 miljoen euro. In een brief vroegen ze de overheid om steun.

15.45

Er gaat 550 miljoen miljoen naar gemeenten zodat ze hulp kunnen bieden aan zelfstandige ondernemers die nu in de financiële problemen zitten. De ondernemers kunnen bij de gemeente vragen om inkomsondersteuning zodat ze niet onder het sociaal minimum komen. De regeling voor zelfstandigen wordt vrijdag ook uitgebreid met AOW'ers en grenswerkers met een onderneming. Tot eind mei kunnen zelfstandigen de 'corona-ondersteuning' aanvragen, voor een totaal van drie maanden.

15.33

Het BillyBird Park Hemelrijk in Vonkel en Zoo Veldhoven gaan weer open. Het BillyBird Park liet vrijdag voor het eerst weer bezoekers toe. Voorlopig gaat het alleen nog om mensen die een lidmaatschap bij het park hebben. Zij kunnen twee dagen van te voren online reserveren.

Bij Zoo Veldhoven zijn speciale looppaden ingericht. Bezoekers moeten in een bepaalde richting lopen en en de verschillende paden worden strikt van elkaar gescheiden. Ook hier moeten bezoekers online reserveren.

BillyBird Park Hemelrijk in betere tijden (foto: BillyBird Park)

14.53

Vertegenwoordigers van de vechtsport, krachtsport en fitnessbranche willen zo snel mogelijk rond de tafel met de ministers van Economische Zaken, Medische Zorg en Sport en Volksgezondheid. Ze heb een via een dringende brief om 'zicht op overleving' gevraagd. Zij zijn ontzettend verontwaardigd dat het kabinet heeft besloten dat sportgelegenheden nog tot 1 september gesloten moeten blijven. Vertegenwoordigers van de sportschoolbranche laten weten dat de sportscholen het niet nog drie maanden zo vol gaan houden.

14.48

Slachtofferadvocaten beklagen zich bij de Raad voor de Rechtspraak. Zij vinden dat slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven meer bij hun zaak betrokken moeten worden. Door de coronamaatregelen mogen zij vaak niet meer in de rechtszaal aanwezig zijn. Soms kunnen ze door middel van Skype of telefoonverbinding toch bij de rechtszaak aanwezig zijn, maar dat is niet genoeg. Slachtofferadvocaten vinden dat slachtoffers van ernstige misdrijven hun zitting fysiek moeten kunnen bijwonen.

14.37

Het RIVM meldt dat er vrijdag in Brabant 35 nieuwe patiënten zijn opgenomen die besmet zijn met het coronavirus. Vrijdag zijn er 71 mensen als overleden gemeld. In Brabant zijn nu in totaal 8574 mensen positief getest op het virus. Dat zijn er 37 meer dan vrijdag. Van al die patiënten zijn er 2667 mensen opgenomen geweest in het ziekenhuis.

14.28

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming is aan het kijken hoe de coronamaatregelen in gevangenissen kunnen worden versoepeld. De minister wil nog niets concreet toezeggen, maar er is een mogelijkheid dat gevangenen weer bezoek kunnen krijgen. Het bezoekersverbod loopt nog tot 20 mei. De minister zegt dat hij na die tijd weer gaat kijken wat mogelijk is. Waarschijnlijk gaan de nieuwe maatregelen van start bij een of twee gevangenissen om te kijken hoe alles verloopt.

14.05

De Efteling gaat waarschijnlijk op 20 mei weer open. Ze beginnen eerst met kleine groepen gasten binnen te laten. Daarna kunnen ze de hoeveelheid gasten langzaam opbouwen. Wel is er een maximum van 1/3 van het normale aantal bezoekers. Het park neemt neemt extra hygiënemaatregelen en zorgt dat door het hele park informatie te vinden is over hun nieuwe protocollen.

Op 8 mei is het vakantiepark Efteling Bosrijk ook weer open. Het vakantiepark Efteling Loonsche Land en het Efteling Hotel openen net als het pretpark op 20 mei hun deuren.

13.32

Na Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Wildlands Adventure Zoo in Emmen, kunnen we nu ook weer naar Walibi. Het pretpark maakte vrijdagmiddag bekend haar deuren op 25 mei weer te openen. Wel laten ze maar een beperkt aantal gasten toe en moeten groepen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Net als bij andere attracties en dierentuinen moeten bezoekers vooraf online een kaartje kopen. Bij Walibi geldt bovendien dat mensen via hun smarthphone bij een aantal attracties moeten reserveren. Daarmee krijgen ze op de dag van hun bezoek een tijdslot toegewezen. Bezoekers hoeven dus niet meer in de normale wachtrij te staan.

13.25

Den Bosch gaat komend weekend nog een stapje verder in de maatregelen om de drukte in de binnenstad te reguleren. Vorig weekend werd er al geëxperimenteerd met het invoeren van eenrichtingsverkeer in het centrum. Zaterdag en zondag worden de loopstromen in de hoofdwinkelstraten van elkaar gescheiden met borden en en markeringen op de grond. Ook komen er afscheidingen tussen kramen op de warenmarkt en worden zogenaamde gastheren en gastvrouwen ingezet. Zij kunnen bezoekers van de binnenstad aanspreken op hun gedrag.

12.50

Wie vanaf maandag weer gaat zwemmen, moet zich thuis al omkleden. Dat staat in het protocol dat de Nederlandse zwembond KNZB in samenwerking met heel wat partijen uit de zwembranche heeft opgesteld. Bezoekers aan het zwembad moeten zorgen dat ze bij binnenkomst hun zwemkleding al onder hun normale kleding hebben zitten. Het is ook de bedoeling dat ze zowel voor als na het zwembadbezoek thuis douchen.

12.49

Veel zelfstandigen zijn tevreden met de wijze waarop gemeenten tijdens de coronacrisis omgaan met aanvragen van inkomensondersteuning, maar de verschillen zijn groot. Ongeveer dertig procent is er juist negatief tot zeer negatief over. "Jammer genoeg moet toch nog een kwart van de zelfstandigen langer dan vier weken wachten op een reactie van hun gemeenten. Dat is te lang en ook niet goed", constateert vakbond FNV Zelfstandigen op basis van een enquête onder ruim 1300 zelfstandigen.

12.36

Het aantal sterfgevallen is de laatste weken vooral hoger onder mensen die langdurige zorg ontvangen. Eerder bleek al dat het coronavirus verpleeg- en verzorgingshuizen het hardst raakt. Maar de groep die langdurige zorg ontvangt, maar nog thuis woont, bleven in deze statistieken buiten beeld. Nieuw onderzoek laat zien dat buiten de verzorgingshuizen met name de ontvangers van langdurige zorg meer overlijden. Dat melden het CBS en het RIVM.

12.03

Het aantal coronapatiënten op de Brabantse intensive cares is licht gestegen. Er liggen nu zo’n 83 mensen die getroffen zijn door het virus op de ic’s. Afgelopen dagen schommelt dit aantal rond de tachtig. Tijdens de piek begin vorige maand waren dat er bijna 190.

Het totaal aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is verder gedaald tot 280. Donderdag meldden zich zeventig nieuwe patiënten met coronaverschijnselen. Bij slechts een klein deel daarvan is het virus na onderzoek ook definitief vastgesteld. Bijna zestig mensen mochten het ziekenhuis verlaten.

12.01

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwacht dat hun voortbestaan in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. In het lopende kwartaal zet een meerderheid van de ondernemers zich schrap voor een lagere omzet. Dat gaat bij de meeste ondernemingen waarschijnlijk gepaard met een verlies van banen. Dit komt naar voren uit begin april uitgevoerd onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel (KvK), het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

11.57

FNV MOOI adviseert mensen die werken in de uiterlijke verzorging en die maandag hun werk weer mogen hervatten, zekerheidshalve mondkapjes te dragen tijdens het werk. De overheid liet begin deze week weten dat een kapper alleen mag starten als de klant vooraf een afspraak maakt en er direct bij binnenkomst een intakegesprek plaatsvindt dat onder meer gaat over de gezondheid van de klant. Maar FNV MOOI wijst erop dat het nog niet geheel duidelijk is in hoeverre iemand besmettelijk is voordat hij of zij ziekteverschijnselen vertoont.

11.42

Een proef in de binnenstad van Den Bosch om de drukte te stroomlijnen lijkt positief uit te pakken voor de wat nauwere straatjes. Dit meldt de gemeente desgevraagd. Eind vorige week begon een pilot met eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat, de Krullartstraat, de Fonteinstraat, de Kolperstraat en de Ridderstraat. Ongeveer zestig procent van de mensen die er loopt, volgt de borden. De rest ontgaat de nieuwe richtlijn of negeert die. Publiek reageert begripvol wanneer boa’s en politie hen aanspreken.

De binnenstad van Den Bosch (foto: Willem-Jan van Rooij).

11.35

Sinds het kabinet maatregelen heeft genomen vanwege het coronavirus, hebben zeker 25.000 Nederlanders een visvergunning aangevraagd. Vorig jaar hadden in totaal een kleine 600.000 mensen een zogenoemde VISpas, een getal dat dit jaar waarschijnlijk hoger zal uitvallen, aldus Sportvisserij Nederland. "Het aantal visvergunningen dat we dit jaar vooralsnog hebben verstrekt, bereiken we normaal gesproken pas in augustus", zegt directeur Joop Bongers.

11.26

Een eerste versie van de corona-app die de overheid wil laten maken, moet eind mei klaar zijn. Het gaat volgens het ministerie van Volksgezondheid om 'een werkende toepassing die op beperkte schaal getest kan worden', nog niet om de definitieve versie. De app moet de GGD'en helpen uitzoeken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

10.59

Chipmachinemaker ASML in Veldhoven liet donderdagavond letterlijk zien een groot hart te hebben voor alle zorgtoppers.

10.45

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht ook na de coronacrisis vaker thuis te (mogen) werken. Het scheelt veel reistijd, de dag is beter in te delen en er is meer tijd voor het gezinsleven, worden als redenen opgegeven. We missen wel het praatje bij de koffiemachine. Dit zijn conclusies uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim duizend Nederlanders.

10.40

Wat doen we met de zomerkampen? Die vraag hebben enkele jeugd- en jongerenorganisaties gesteld aan minister Hugo de Jonge, nu kinderen en jongeren weer mogen sporten en bewegen in verenigingsverband. Ze willen weten wat mag en wat kan om kinderen en jongeren op kamp te laten gaan.

10.38

De repatriëring van Nederlanders in Marokko ziet er steeds rooskleuriger uit. Dat stelt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Vrijdag vertrekt het derde toestel, met ongeveer driehonderd passagiers aan boord, vanuit Casablanca richting Schiphol. Mogelijk vliegt ook zondag weer een vliegtuig met Nederlanders terug, die door de coronacrisis in Marokko zijn gestrand.

10.32

De Verkadefebriek in Den Bosch gaat vanaf 1 juni de hele dag door films draaien. In alle filmzalen, zeven dagen in de week en van 's ochtends tot 's avonds. Ook het café-restaurant opent van ’s ochtends tot ’s avonds de deuren.

“We maken duidelijke routes, waardoor het publiek in meerdere zalen terechtkan, zonder dat er drukte op de gangen ontstaat", benadrukt directeur Jan van der Putten. "Veiligheid en gezondheid staan voorop, met altijd anderhalve meter afstand. Met meer vertoningen voor een kleiner publiek kunnen filmliefhebbers de hele dag terecht." Ook mogen voortaan de drankjes mee de zaal in. Er komt een speciaal afhaalpunt op de gang.

De Verkadefabriek in Den Bosch (foto: Angeline Swinkels).

10.31

Huurders die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen zich melden bij hun verhuurder. Die kan dan kijken of er voor hen maatwerk mogelijk is. Dat zei minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vrijdag in een reactie op de jaarlijkse huurverhogingen per 1 juli die bij veel huurders zijn aangekondigd.

09.44

Volgens de evenementenbranche heeft minister Hugo de Jonge met de brief die hij in de nacht van 6 op 7 mei verstuurde voor paniek in de sector gezorgd. De Jonge haalde in de brief aan dat evenementen pas weer kunnen plaatsvinden zodra er een vaccin is. Hij voegde daaraan toe dat ‘niemand weet hoe lang dit gaat duren’ en dat ‘een jaar of langer is heel reëel’ is. "Een toekomstbeeld zonder doel en richting", vindt de Vereniging Van EvenementenMakers., dat vraagt om meer overleg.

09.33

Vier patiënten bij wie het coronavirus was vastgesteld zijn vrijdag ontslagen uit het Amphia Ziekenhuis in Breda. In totaal worden er nu twintig patiënten met een coronabesmetting verzorgd in het Amphia. Acht van hen bevinden zich op de intensive care. Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er in Breda 96 mensen overleden aan het virus.

09.25

Voedselbanken signaleren een gemiddelde groei van vijf procent met uitschieters van meer dan tien procent in de eerste vier maanden van dit jaar. Dat maakte de Vereniging van Voedselbanken vrijdagochtend bekend. Het merendeel van de voedselbanken heeft inmiddels weer vertrouwen dat ze genoeg voedsel hebben om uit te delen en zien een eventuele verdere groei van klantenaantallen met vertrouwen tegemoet.

08.56

Buitenlandse studenten in ons land krijgen het steeds moeilijker mede door de coronacrisis. Dat constateren het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network (ESN). Knelpunten zijn er vooral wat betreft financiën en huisvesting, maar ook zijn er problemen met de informatievoorziening en met stress.

08.49

Massale leegstand van kantoren zoals na de financiële crisis in 2008 zijn de komende tijd nog niet aan de orde. De kantorenmarkt staat er bij de start van de coronacrisis veel beter voor, stelt vastgoedadviseur Colliers International. In het ergste geval is er bijna 1 miljoen vierkante meter minder kantoorruimte nodig. Dat is nog geen 2 procent van het kantooroppervlak in Nederland.

08.39

Fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, heeft een advies voor de voetbalwereld. Kom met een plan, zegt de politicus én fan van PSV uit Breda. "Als je alleen aangeeft dat je vierhonderd miljoen schade leidt zonder een fatsoenlijk plan neer te leggen, dan sta je achteraan in de rij."

08.30

De Nederlandse basketbalcompetitie gaat niet van start zolang er geen publiek aanwezig mag zijn. Dat hebben de ploegen uit de Dutch Basketball League (DBL), waaronder Heroes Den Bosch, onderling afgesproken. "Spelen zonder toeschouwers past niet bij het basketbal. Clubs spelen voor het publiek", schrijven ze.

08.22

Zo'n veertig procent van de sportclubs in Nederland maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Clubs zijn bang voor terugloop van het aantal leden en vrijwilligers en misgelopen inkomsten. Dat staat in een onderzoek van het Mulier Instituut naar de impact op sportverenigingen van de beperkende maatregelen die de overheid heeft genomen om verspreiding van het virus in te dammen.

08.18

Bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen heeft in het eerste kwartaal een beperkte impact van de coronacrisis op de voortgang van projecten gemerkt, met weinig financiële schade. De onderneming is tevreden over haar prestaties in het afgelopen kwartaal en zegt in een goede positie te zijn om de uitdagende marktomstandigheden door de crisis het hoofd te kunnen bieden.

Volgens de bouwer vielen de omzet, het resultaat en de kaspositie beter uit dan verwacht en waren die hoger dan een jaar eerder. Concrete cijfers werden niet naar buiten gebracht.

06.14

De zorg voor patiënten met het coronavirus kan het beste in een paar centra worden gebundeld. Dat zegt bestuursvoorzitter Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ in Trouw. Zo komt er ruimte vrij voor kleinere ziekenhuizen om de 'gewone' patiënt te behandelen.

06.00

Het Rode Kruis roept vrijdag, op Rode Kruisdag, op te klappen voor de vrijwilligers. Dit is de geboortedag van Henry Dunant, de oprichter van het Rode Kruis. "De moed en gedrevenheid van de Nederlandse Rode Kruis-vrijwilligers en de miljoenen Rode Kruis-hulpverleners wereldwijd die zich inzetten tijdens de coronacrisis, zorgen voor solidariteit en helpen velen door deze zware periode heen."

03.28

Op bijna zestig procent van de basisscholen ontbreken maandag leraren. Gemiddeld drie leraren per basisschool hervatten hun werk voor de klas niet. Dat blijkt uit representatief onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD onder 1250 leerkrachten. Ruim een derde van de leraren vindt het onverantwoord om de scholen weer te openen en 65 procent vreest voor een coronabesmetting.

01.55

De coronacrisis leidt bij sommige Nederlanders tot een verslechterde geestesgezondheid. In een online enquête van het Trimbos-instituut gaf een derde van de mensen aan met meer psychische klachten te kampen dan eerst. Zij hebben last van depressieve gevoelens, slaapproblemen en angst. Dat meldt Trouw.

00.01

Ziekenhuizen kunnen niet op korte termijn structureel 1700 intensivecarebedden bemannen om telkens coronapatiënten op te vangen. Dat meldt NRC. "Daarvoor hebben we veel te weinig ic-verpleegkundigen. We hebben er nu 3800. We zouden er 1650 bij moeten hebben", zegt Chief Nursing Officer Bianca Buurman, de belangrijkste adviseur van de minister op het gebied van verpleegkunde.

00.01

In het eerste kwartaal van dit jaar was het ziekteverzuim onder werknemers het hoogst sinds het eerste kwartaal van 2003. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe voorlopige cijfers. De toename deed zich door het coronavirus voor in vrijwel alle bedrijfstakken.

23.40

Het kabinet schiet kleine bedrijven te hulp die leningen willen afsluiten om de coronacrisis te overleven. De overheid staat voor 95 procent van die leningen garant, tot een totaal van 713 miljoen euro, meldt het ministerie van Economische Zaken, dat de regeling al vanaf half mei hoopt te openen.