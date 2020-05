CORONANIEUWS: 'Blijf rekening houden met ouderen'

Archieffoto: Karin Kamp

Ruim de helft van de 70-plussers is zo bang om het coronavirus op te lopen dat ze liever geen boodschappen doen of naar buiten gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rode Kruis. En RIVM-kopstuk Jaap van Dissel verwacht dat de samenleving in de toekomst vaker met het coronavirus te maken zal krijgen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

De voornaamste feiten op een rij:

Er zijn vrijdag 37 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Brabant.

Gemeenten ontvangen 550 miljoen extra om zelfstandige ondernemers te ondersteunen.

07.52

In het Budelse zorgcentrum Mariënburght is op twee afdelingen bijna de helft van de bewoners overleden aan corona. Dat meldt het ED. Op de afdeling dementie overlijden ten minste twaalf van de 29 bewoners, vertellen bronnen aan de krant. Bij het gedeelte kleinschalig wonen - waar ook mensen met dementie wonen - overlijden dertien van de 25 bewoners. Vermoedelijk allemaal aan corona, al is dat nooit met tests vastgesteld.

06.42

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC verwacht de komst van een tweede coronagolf naar ons land. Hoe groot die is, hebben we volgens haar voor een deel met ons eigen gedrag in de hand. Dat zegt zij in een interview met het AD. De adviseur van het kabinet sluit zich aan bij twee topexperts in Duitsland, die waarschuwen voor een tweede coronagolf, die mogelijk nog krachtiger is dan de eerste.

06.00

Ruim de helft van de ouderen is bang om het coronavirus op te lopen. Dat meldt het Rode Kruis op basis van een onderzoek. Ook zegt bijna een derde van de 70-plussers liever geen boodschappen te doen of naar buiten te gaan, omdat zij bang zijn dat mensen te dichtbij komen. De hulporganisatie roept daarom op om rekening te blijven houden met ouderen, ook nu de coronamaatregelen worden versoepeld.

01.51

In de nacht van vrijdag op zaterdag is opnieuw een vliegtuig uit Marokko in Nederland aangekomen. Het is de derde repatriëringsvlucht uit het Noord-Afrikaanse land. Aan boord waren ongeveer driehonderd passagiers. In Marokko zitten nog zo'n 2100 Nederlanders vast. De repatriëring ging lange tijd moeizaam, mede omdat Marokko het land vanwege het coronavirus streng heeft afgegrendeld.

01.27

Verpleeghuizen hebben vanaf begin maart geprobeerd hun personeel te laten testen op Covid-19, maar werden geweigerd door laboratoria hoewel die soms voldoende testcapaciteit in huis hadden. Zelfs toen vanaf half maart bezoek aan verpleeghuizen werd verboden en de urgentie opliep, konden zij nog steeds nergens terecht omdat laboratoria vasthielden aan de RIVM-richtlijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Investico.

01.23

RIVM-kopstuk Jaap van Dissel verwacht dat de samenleving in de toekomst vaker met het coronavirus te maken zal krijgen. Dit virus raak je volgens hem op korte termijn niet kwijt in een land als Nederland, met zoveel internationale contacten, zegt hij in een interview met de NRC.

00.01

De export van bloemen en planten heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. In de maand maart, toen veel landen vanwege het virus grotendeels op slot gingen, daalde de export van bloemen, planten, bollen en boomkwekerijproducten met ruim een vijfde in vergelijking met een jaar eerder. Vooral naar Italië, dat hard geraakt werd door het virus, werden veel minder producten vervoerd.

23.12

Bedrijven die bij de overheid aankloppen om steun omdat hun omzet wegvalt door de coronacrisis, kunnen straks wel gewoon mensen ontslaan. Ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt in het huidige pakket nog beboet, maar die ontslagboete wordt geschrapt.