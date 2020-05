CORONANIEUWS: ruim duizend bedrijven vragen krediet aan, 50 nieuwe besmettingen in Brabant

Op het station in Eindhoven worden coronastickers geplakt.

In dit liveblog houden we je dagelijks op de hoogte van het coronanieuws. Met dinsdag onder meer de bekendmaking dat ruim 1000 bedrijven krediet hebben aangevraagd, dat het voor partners binnenkort weer mogelijk is om bij een 20 wekenecho te zijn en dat het aantal besmettingen in Brabant sinds maandag steeg met 50.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De voornaamste feiten op een rij:

De basisscholen zijn maandag weer opengegaan, leerlingen mogen de helft van de tijd naar school. Dinsdag is het dus de beurt aan de overige kinderen om na acht weken het klaslokaal weer binnen te mogen stappen en vriendjes en de juf of meester weer te zien.

12 mei is de Internationale Dag van de Verpleging. Omroep Brabant wil dat zeker nu niet onopgemerkt voorbij laten gaan en ergens in de provincie geven John de Bever en Jimi Bellmartin een verrassingsconcert.

In totaal zijn er 8718 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

18.30

In het Catharina Ziekenhuis worden momenteel nog 18 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd, waarvan 6 op de intensive care. Sinds de start van de epidemie zijn er in het Catharina Ziekenhuis 97 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Sinds maandag zijn drie patiënten uit het ziekenhuis ontslagen, met een totaal van 240.

16.20

Sinds de openstelling op 29 april hebben ruim 1000 startups, scale-ups en mkb’ers een aanvraag ingediend voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van bijna 12.000 fte. De bedrijven vragen in totaal meer dan €500 miljoen aan via een van beide faciliteiten. "De nood is hoog", meldt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

15.45

De Brabantse verloskundigen en ziekenhuizen streven ernaar om partners van zwangere vrouwen op korte termijn weer bij de 20-weken echo's te kunnen laten zijn. De eerstelijns echocentra en echoafdelingen van ziekenhuizen zullen met zwangeren communiceren per wanneer dit weer mogelijk is. Partners kunnen echter nog niet bij elk consult en bij elke echo aanwezig zijn. Ook is er nog geen extra persoon toegestaan bij bevallingen in het ziekenhuis.

14.45

Het aantal besmettingen in Brabant is gestegen met 50. Dat zijn er 41 meer dan maandag werd gemeld. De cijfers op dinsdag laten altijd een stijging zien omdat mensen in het weekend wachten met een bezoekje aan de huisarts of ziekenhuis. Dat doen ze maandag en dat zie je vervolgens terug in de cijfers op dinsdag. In totaal zijn er 8718 coronabesmettingen in onze provincie.

Wachten op privacy instellingen...

14.30

Sinds maandag zijn bij het RIVM 54 nieuwe coronadoden gemeld. Het officiële dodental komt daarmee op 5510. Landelijk gezien steeg het aantal ziekenhuisopnames met 35. Dat brengt het totaalaantal op 11.378.

Wachten op privacy instellingen...

13.00

Vandaag worden enkele Brabantse stations coronaproof gemaakt. Het gaat om de stations Deurne, Eindhoven Centraal, Helmond, Helmond Brandevoort, Helmond 't Hout, Den Bosch en Tilburg. Er worden vooral stickers geplakt die ervoor moeten zorgen dat mensen voldoende afstand houden. Op roltrappen geldt een afstand van vier treden, op het perron vijf tegels. Om mensen te spreiden worden aparte in- en uitgangen gemaakt.

12.09

In Brabant liggen momenteel 110 coronapatiënten op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen die bewezen positief getest zijn. 66 coronapatiënten liggen op de intensive cares. Zij zijn ook bewezen positief getest op het virus. Er zijn nog 103 patiënten op zowel verpleegafdelingen als op de ic's die als coronaverdacht zijn. Van deze patiënten is nog niet bewezen dat ze het coronavirus daadwerkelijk hebben. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). "De cijfers zijn te vergelijken met die van vorige week. Het aantal patiënten verminderd, maar niet zo snel als gehoopt. Het stabiliseert eerder", licht een woordvoerder toe. "We moeten nog steeds heel voorzichtig zijn en ons goed houden aan de maatregelen."

11.25

Het vertrouwen dat de overheid goed kan omgaan met de corona-uitbraak is gedaald. Het aantal mensen dat dat vertrouwen heeft, schommelde lange tijd rond de 70 procent maar is nu gedaald naar 63 procent. Dat concludeert adviesbureau Citisens na een peiling onder ruim 2500 mensen uit een eigen onderzoekspanel.

De meeste mensen zijn positief over de routekaart waarmee het kabinet stapsgewijs gaat versoepelen: 70 procent noemt de versoepeling goed. Ook voor het openen van middelbare scholen is veel steun. Het openen van de terrassen en bioscopen ziet ruim de helft van de mensen zitten (respectievelijk 56 en 51 procent).

Maar die uitgewerkte routekaart roept ook vragen op. De manier waarop de overheid communiceert, wordt door minder mensen positief beoordeeld, dit daalde van 76 naar 66 procent. Mensen geven ook aan dat de overheid meer moet communiceren over mondkapjes. Dat geldt voor het gebruik ervan (68 procent) maar ook hoe je eraan komt (61 procent).

11.02

De voetbalclubs uit de eredivisie bieden hun supporters op diverse manieren een compensatie aan voor de wedstrijden die ze dit seizoen hebben gemist, maar ze hopen dat de fans daarvan afzien. Zo biedt RKC Waalwijk als tegemoetkoming vrijkaarten aan voor een thuiswedstrijd naar keuze. De supportersvereniging van PSV heeft hun achterban al opgeroepen om af te zien van compensatie. "Wat in onzekere tijden wél zeker is: dat we onze club trouw blijven", zegt voorzitter Harry Timmermans van de Supportersvereniging PSV. "Met ons hart en, als je portemonnee het kan lijden, met het verlengen van je seizoenkaart."

10.24

Op deze Dag van de Verpleging komt NU'91 (belangenbehartiger voor verplegenden en verzorgenden) met een aantal 'veranderpunten'. De vijf veranderpunten komen voort uit de zorgmedewerkers zelf. Er moet meer naar ze worden geluisterd en ze moeten meer zeggenschap krijgen over verpleegkundige besluitvormingen. Ook dient er meer oog te komen voor mentale ondersteuning en nazorg, en niet alleen in de huidige coronatijd. Verder moet er een passend salaris komen dat recht doet aan het werk, de hoge werkdruk, en de fysieke en geestelijke belasting van het vak.

09.21

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) wil graag een coronacollectie van Brabant aanmaken. Daarom wordt Brabanders gevraagd foto's, filmpjes en documenten in te sturen die iets zeggen over deze tijd. Met deze informatie kunnen historici over vijftig of honderd jaar onderzoeken hoe wij de coronacrisis hebben meegemaakt. Het inzenden van de documenten kan hier.

09.04

Ryanair wil vanaf 1 juli 40 procent van haar vluchten hervatten. Passagiers en cabinepersoneel zullen daarbij mondkapjes gaan dragen, terwijl er ook temperatuurtesten worden ingevoerd, aldus Ryanair. Verder moeten passagiers goedkeuring vragen aan cabinepersoneel voor gebruik van het toilet om rijen te voorkomen en moeten zij informatie geven over hun reizen. Deze informatie zal door overheden worden gebruikt om quarantainemaatregelen te monitoren. Sinds medio maart vliegt Ryanair met een zeer uitgekleed schema vanwege maatregelen van overheden om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan.

08.56

Vandaag is het de Internationale Dag van de Verpleging. Zeker in deze coronatijd realiseren we ons hoe keihard er wordt gewerkt door alle mensen in de zorg. Om alle zorgtoppers te bedanken, is de oproep gedaan om je vlag uit te hangen.

Wachten op privacy instellingen...

08.47

Natuurgebied de Schaijkse Heide is verboden gebied voor recreanten. Dat heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord besloten. Het gebied bij de Palmstraat en Nistelrooise Baan werd onder meer door motorcrossers gebruikt. Die werden in het weekend van 2-3 mei bekeurd en vervolgens werd het gebied deels afgesloten met hekken. Omdat de sloten van die hekken regelmatig werden vernield, is besloten het gebied helemaal op slot te doen.

8.07

Politiemensen komen tijdens de coronacrisis vaker agressie en geweld tegen. Ook is er meer overlast. Het aantal overlastmeldingen is 55 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar, bevestigt de politie nadat het AD dit meldde.

6.49

Savant Hof van Bethanië in Mierlo is één van de 25 locaties die mee mogen doen aan een proef met bezoek in verzorgingstehuizen. Een belangrijke reden om voor Savant Hof van Bethanië te kiezen, is omdat hier geen coronabesmettingen zijn geweest. Dat meldt Savant Zorg op haar website. “Ik ben trots en vooral heel erg blij voor onze bewoners en hun naasten”, vertelt Peter Bosselaar, bestuurder Savant Zorg. Eerder was al duidelijk dat ook verpleeghuis De Ruwaard in Oss in de pilot zit, net als woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek.

4.45

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg vindt het te voorbarig dat het hoge aantal besmettingen met het coronavirus in verpleeghuizen snel in verband gebracht wordt met het tekort aan beschermingsmiddelen. In de Telegraaf zegt hij dat het nog niet vaststaat dat daar de oorzaak ligt.

1.36

Op 1 juni mogen horecazaken onder voorwaarden de deuren weer openen. Niet meer dan vier mensen mogen aan een tafel zitten, behalve als het gaat om een een groter gezin. Ook zal er, net als bij de kappers bijvoorbeeld, een controlegesprek voor binnenkomst plaatsvinden, om te bepalen of iemand geen corona-achtige klachten heeft. Dat staat in richtlijnen die zijn opgesteld door Koninklijke horeca Nederland en die zijn ingezien door RTL Nieuws.