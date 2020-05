Moeder tegen de man die haar zoon Levy (14) doodreed: 'Ik haat je en wens je het allerergste toe'

De auto is zwaar beschadigd (foto: Toby de Kort)

De moeder van de 14-jarige Levy die in juli 2018 werd doodgereden, zegt dat ze de 24-jarige verdachte haat: "Ik wens je het allerergste toe." Dat heeft ze verklaard in een slachtofferverklaring voor de rechtbank in Breda. Volgens meerdere getuigen reed de verdachte veel te hard en door rood toen hij de fietser raakte. Tegen de man werd zes maanden cel en twee jaar rijontzegging geëist.

Geschreven door Rene van Hoof

De moeder was zelf niet daar de rechtbank gekomen, omdat ze daarvoor te emotioneel is. De verklaring werd daarom voorgelezen door een medewerkster van het Openbaar Ministerie.

Het fatale ongeluk gebeurde op een zomeravond in juli, nu bijna twee jaar geleden. Om kwart over acht reed een Volkswagen Polo die werd bestuurd door een toen 22-jarige man met volle vaart door rood op de kruising van de Ringbaan-Zuid en de Oude Goirleseweg. Volgens sommige getuigen reed hij wel honderd kilometer per uur.

Levy stak op zijn fiets de kruising over. Hij werd geschept en vijftig meter weggeslingerd. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. De bestuurder blijft volhouden dat hij door oranje is gereden. Hij zegt dat hij extra gas heeft gegeven om niet door rood te rijden. Hij beweert dat hij het slachtoffer niet heeft gezien: "Anders was dit nooit gebeurd." Bij de aanrijding was hij niet onder invloed van drank of drugs.

'Sportieve chauffeur'

De verdachte had al eerder ongeluk met zijn auto. De man noemt zichzelf een 'sportieve chauffeur die eerder te hard dan te zacht rijdt'. Na het ongeluk durfde hij de eerste maanden niet meer te rijden, maar nu gaat hij weer de weg op. Tegen de rechter gaf hij toe dat hij ook nu nog regelmatig te hard rijdt: "Maar ik let wel beter op bij kruisingen en rotondes."

De nabestaanden van Levy nemen het de automobilist nog steeds erg kwalijk dat hij de jongen heeft doodgereden. De moeder van Levy voelt alleen maar haat. In een verklaring zegt zij: "Ik wens jou het allerergste toe. Jij hebt mijn dierbaarste bezit afgenomen. Tot mijn dood zal ik mijn zoon missen en ik zal nooit oma worden."

De verdachte maakte tijdens de zitting een onbewogen indruk, maar zei dat hij spijt heeft en dat hij tevergeefs heeft geprobeerd om met de familie in contact te komen: "Ik vind het spijtig dat de moeder zo'n haatgevoelens heeft. Het ongeluk is het ergste wat mij in mijn leven is overkomen." Hij stuurde nog een bos bloemen naar de moeder van het slachtoffer, maar die stelde dat niet op prijs.

Gevangenisstraf

De officier van justitie eist zes maanden gevangenisstraf en wil dat het rijbewijs van de dader voor twee jaar wordt ingetrokken. Hij spreekt van ernstige schuld en zegt dat de man ook voor oranje had moeten stoppen.

"Daarom eis ik de hoogst mogelijke straf, al besef ik dat dit voor de moeder nooit hoog genoeg zal zijn." De advocaat van de dader vindt de strafeis te hoog en zegt dat Levy zelf door rood is gereden: "Dat hebben getuigen verklaard." Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.