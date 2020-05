Coronanieuws: RIVM meldt drie nieuwe Brabantse coronadoden

Archieffoto

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Dinsdag werden er in onze provincie drie nieuwe overlijdens door het coronavirus gemeld. Het aantal coronadoden in Brabant staat op 1488.

In totaal zijn sinds eind februari 8887 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

14.04

Er zijn in Nederland in de afgelopen 24 uur 21 nieuwe sterfgevallen wegens COVID-19 bijgekomen; hiermee is het totaal aantal overledenen in ons land, sinds eind februari, gestegen naar 5715. In onze provincie overleden de afgelopen 24 uur drie mensen aan het coronavirus. Het aantal coronadoden in onze provincie staat nu op 1488. Het gaat om voorlopige cijfers van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dit instituut meldt verder dat er in de afgelopen 24 uur 34 'nieuwe' patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis en dat landelijk nu 44.249 patiënten met corona besmet zijn. In Brabant gaat het nu in totaal om 8887 besmettingen, 19 meer dan maandag.

11.52

In totaal liggen er dinsdag 120 mensen met COVID-19 op verpleegafdelingen in De Brabantse ziekenhuizen. Veertig van deze patiënten liggen op de intensive care. Dat zijn er acht minder dan maandag, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Verder zijn er nog 95 mensen, tegenover 67 patiënten maandag, op de verschillende verpleegafdelingen van de ziekenhuizen in onze provincie die corona-klachten hebben, maar bij wie het virus (nog) niet is vastgesteld. Op de intensive care zijn dat twee patiënten. Volgens het ROAZ blijken van die patiënten later tien tot twintig procent besmet met het virus.

10.34

Bekende vechtsporters als oud-wereldkampioenen K1 Sem Schilt en Ernesto Hoost demonstreren vrijdag in Den Haag tegen het verbod van het kabinet op openstelling van vechtsportscholen vanwege de coronacrisis. De vechtsportbranche wil weer aan de slag en gaat die wens uiten met een demonstratie op de Koekamp waarbij sporters zullen laten zien hoe er getraind kan worden op veilige afstand van elkaar.

10.55

Zwembad De Schop in Asten gaat op 25 mei weer open. Met de nodige aanpassingen starten de zwemlessen voor de diploma's A-B-C, zwemvaardigheid, snorkelen en survival zwemmen dan weer. De groepslessen en het recreatiezwemmen volgen later. Wanneer precies is nog niet duidelijk.

9.00

"Er is hier zoveel ruimte dat we makkelijk op een veilige manier duizend mensen kunnen ontvangen." Dit zegt directeur Jeroen Dona van de Brabanthallen in Den Bosch. Hij wil versoepeling van de regels.

8.50

Strandpark Aquabest is vanaf donderdag, Hemelvaartsdag, weer open voor gasten. "Bezoekers kunnen vanaf deze Hemelvaartsdag op gepaste afstand van elkaar aan het strand liggen", laat het strandpark weten. "Het wordt prachtig weer en het water is aangenaam."

Ook attractiepark DippieDoe bij Aquabest in Best is vanaf Hemelvaartsdag weer open. "Dit volledig coronaproof, zodat bezoekers het park veilig kunnen bezoeken", zo laat DippieDoe weten. Het advies is om tickets online te kopen.

De tyfoon. (Foto: DippieDoe)

8.20

Coronaproof snacks overhandigen. Daarvoor heeft de Efteling volgens Loopings een oplossing bedacht: een glijbaan. Bestel je in het attractiepark in Kaatsheuvel een Eigenheymer, een gefrituurde aardappelspiraal op een stokje, dan komt de lekkernij via een glijbaan naar je toe.

7.44

De maximale rente op kredieten aan consumenten wordt verlaagd, van 14 naar 10 procent. Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil zo consumenten de mogelijkheid geven 'tegen lagere maandlasten geld te lenen in deze moeilijke tijden', schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

6.57

Huisartsen missen belangrijke informatie om te komen tot een snelle diagnose en behandeling van coronaklachten bij hart- en vaatpatiënten. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld en mensen weer meer met elkaar in contact komen, is het van levensbelang dat huisartsen zien wie ernstig ziek dreigt te gaan worden door het virus, zegt de Hartstichting.

Zij onderzoekt daarom samen met huisartsen en cardiologen manieren om te komen tot een betere vaststelling.

6.20

Minister Hugo de Jonge heeft een 'bedieningspaneel' ontworpen dat laat zien hoe de strijd tegen de corona-epidemie ervoor staat en welke maatregel het kabinet neemt als het virus weer de kop opsteekt. Dan zouden misschien in een bepaalde regio de terrassen toch weer dicht kunnen gaan, wordt reizen met het ov ingeperkt of wordt een ander advies of andere maatregel aangescherpt.

5.57

Veel zorgmedewerkers moeten nog altijd werken zonder beschermingsmiddelen als mondmaskers, veiligheidsbrillen en schorten. Vakbond FNV Zorg & Welzijn constateert uit een eigen peiling dat het gebrek aan beschermingsmiddelen het grootst is in verpleeghuizen en in de thuiszorg, waar 60 procent bescherming zegt te missen.

In ziekenhuizen moet volgens de bond een op de drie werknemers zonder beschermingsmiddelen werken, in de kraamzorg een op de zes.

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV noemt het 'ongehoord dat zorgpersoneel nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken en daarmee coronabesmetting riskeert'.

5.31

De horeca mag pas op 1 juni opengaan en dan pas vanaf het middaguur. Het kabinet neemt dinsdag het advies hierover van de veiligheidsregio's over, melden ingewijden na het Veiligheidsberaad. De burgemeesters van 25 veiligheidsregio's hebben aangegeven dat ze niet willen dat de horeca voor 1 juni opengaat. Vanuit de horeca is de wens geuit om wel eerder open te gaan, onder meer omdat het hele pinksterweekend dan nog kan worden geprofiteerd van klanten. Maar de burgemeesters zien dat niet zitten.

Het kabinet wil ook niet dat de horeca al vanaf middernacht opengaat. Dat moet voorkomen dat er in horecazaken allerlei feestjes of andere bijeenkomsten worden georganiseerd, aldus de Haagse bronnen.

5.17

De huizenmarkt in Nederland heeft nauwelijks last gehad van de coronamaatregelen die sinds twee maanden van kracht zijn in Nederland. In de afgelopen week lag het aantal transacties 23 procent hoger dan het weekgemiddelde voor de afkondigingen van de maatregelen door het kabinet, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Een gemiddelde woning kost nu 333.000 euro. In vergelijking met een jaar eerder is dit landelijk 7,7 procent hoger.