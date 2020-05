Coronanieuws: evenementen Den Bosch coronaproof, landelijk aantal coronadoden gestegen

Een coronasticker op het station van Eindhoven.

De verpleeghuizen gaan vanaf 25 mei weer open voor bezoek, basisscholen gaan weer helemaal open en we mogen weer op het terras zitten en naar de bioscoop gaan. Het kabinet kondigde dinsdagavond verdere versoepelingen aan in de coronacrisis. "We hebben de ruimte verdiend", vindt premier Rutte. In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Dinsdag werden er in onze provincie drie nieuwe overlijdens door het coronavirus gemeld. Het aantal coronadoden in Brabant staat op 1488.

In totaal zijn sinds eind februari 8887 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

Een medewerker van een van de nertsenbedrijven in Zuidoost-Brabant waar onlangs corona is vastgesteld, is waarschijnlijk door de nertsen besmet.

De nieuwe cijfers van Brabantse ziekenhuizen zijn 'vergelijkbaar maar iets positiever'.

14.30

Door de coronamaatregelen is Pontje Steur het hele seizoen uit de vaart. "De RIVM maatregelen om de coronacrisis in te dammen, waaronder het houden van de anderhalve meter afstand, kan op het pontje niet worden nagekomen", zo schrijft de gemeente Almkerk in een persbericht. Pontje Steur vaart normaal gesproken van april tot september in de Biesbosch tussen Draepkilweg en ’t Kooike. Het pontje brengt fietsers en voetgangers naar de overkant van het Steurgat.

14.15

De mogelijke besmetting van nerts op mens is voor zover bekend wereldwijd het eerste geval sinds de besmetting in China die waarschijnlijk ook via een dier is gegaan. Dat zegt Arjan Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwdieren aan de Universiteit Utrecht.

14.00

Er komt een loket voor voor mentale hulp in coronacrisis. Dat heeft de Rijksoverheid woensdag bekendgemaakt. Mensen die rouwen om het verlies van een dierbare door het nieuwe coronavirus, die door de coronacrisis hun baan kwijt zijn of die onder zware omstandigheden patiënten verplegen, kunnen voortaan terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC).

13.55

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5748. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 33 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Daarnaast zijn 14 ziekenhuisopnames gemeld.

13.53

Den Bosch heeft woensdag haar plannen voor de zomer bekendgemaakt. Bosschenaren kunnen niet meer hele dagen in de binnenstad blijven hangen tijdens Jazz in Duketown of theaterfestival Boulevard. Deze zomer kunnen ze steeds een korte tijd naar een voorstelling kijken of op een ander plek een kwartiertje naar muziek luisteren.

12.38

De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het coronavirus wordt nog altijd zeer klein geacht. Dat meldt het ministerie van Landbouw Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Patiënten met coronaklachten wordt aangeraden contact met hun dieren uit voorzorg te vermijden.

11.35

In totaal liggen er woensdag 76 mensen met COVID-19 op verpleegafdelingen in de Brabantse ziekenhuizen. Op de intensive care liggen 39 COVID-19-patiënten. Verder zijn er nog 88 mensen op de verpleegafdeling die corona-klachten hebben, maar bij wie het virus (nog) niet is vastgesteld. Op de intensive care zijn dat er twee. Volgens het ROAZ blijken van die patiënten later tien tot twintig procent besmet met het virus. Volgens woordvoerder Wim Pleunis noemt de ontwikkelen 'vergelijkbaar maar iets positiever'.

11.20

Scholieren die binnen een straal van 8 kilometer van hun middelbare school wonen, moeten lopend of fietsend naar school komen. Ze kunnen zich uiteraard ook laten halen en brengen door hun ouders. Het is in principe niet de bedoeling dat ze gebruikmaken van het openbaar vervoer.

10.41

Volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel 'wiebelt het reproductiegetal tussen de 0,7 en de 1'. Dat zei hij woensdag tegen de Tweede Kamer. Dit betekent dat het aantal besmettingen afneemt.

Het reproductiegetal, ook bekend als R0, is een van de belangrijkste cijfers voor het beleid dat het kabinet maakt. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS) gebruiken onder andere dit getal om te bepalen of ze maatregelen kunnen versoepelen of moeten terugdraaien.

10.08

Het wedstrijdbad van het Sportiom in Den Bosch is vanaf woensdag weer open. Het recreatiezwembad Aqua Fun wordt op dit moment gerenoveerd en blijft in ieder geval tot begin oktober gesloten. Vanaf maandag was het alweer mogelijk om in het binnenzwembad van het Rosmalense combibad Kwekkelstijn te zwemmen.

10.00

De Efteling opent woensdag weer officieel de deuren voor het publiek. Afgelopen maandag en dinsdag is al getest met de nieuwe coronamaatregelen. De opening was te volgen via een livestream bij Omroep Brabant, die je terug kunt kijken op Facebook. Het park is zoveel mogelijk 'corona-proof' gemaakt. Zo wordt slechts een derde van de capaciteit aan gasten toegelaten.

09.38

Nu het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus daalt, komen huisartsen er weer aan toe om mensen door te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. Sinds begin april stijgt het aantal verwijzingen. Er is nog wel een flinke achterstand, want sinds half maart zijn 49.000 mensen minder doorverwezen naar ggz-instellingen dan in voorgaande jaren.

8.40

De persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen is dinsdag door veel minder mensen bekeken dan eerdere persconferenties. In totaal keken zo'n 5,7 miljoen mensen. De afgelopen maanden haalde het kabinet met de updates over de coronacrisis zo'n 7 miljoen kijkers.

8.30

Het vertrouwen van de consument over de economische omstandigheden heeft in mei opnieuw een flinke klap gekregen. Ook de maand daarvoor was men al negatief over de financiële situatie de komende maanden en of er bereidheid is om grote aankopen te doen.

8.15

Ook jongeren moeten kunnen meepraten over de impact van de coronacrisis, zei Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie. Het LAKS, FNV Young & United en de NJR hebben nu de handen ineengeslagen om invulling te geven aan de oproep van de premier. “We willen een groep van jongerenorganisaties samenstellen die ideeën van jongeren uit het hele land verzamelt. Op basis daarvan zullen we advies aan het kabinet kunnen uitbrengen”, aldus NJR-voorzitter Floor Brands. Jongeren met goede ideeën kunnen hun ideeën op sociale media delen door de hashtag #jongerenaanzet te gebruiken.

8.00

Het aantal werkenden in Nederland is in april in recordtempo gedaald. Het werkloosheidspercentage steeg tegelijkertijd ongekend hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand daalde het aantal mensen met een baan met 160.000 naar 8,9 miljoen. Het aantal werklozen was afgelopen maand 314.000.

6.45

Mensen met een hoog risico op trombose en een besmetting met het coronavirus of een vermoeden ervan, kunnen preventief bloedverdunners krijgen. Dat staat in een nieuwe richtlijn voor huisartsen. Het is voor het eerst dat huisartsen medicijnen voorschrijven aan risicogroepen om ernstige gevolgen van een Covid-19-infectie te voorkomen, meldt de NOS. Op de intensive care krijgt de helft van de coronapatiënten trombose.

6.15

De Efteling gaat woensdag voor het eerst open voor publiek. Sinds 14 maart was het attractiepark in Kaatsheuvel dicht vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Slechts een derde van de capaciteit aan gasten wordt toegelaten. Wie naar de Efteling wil, moet van tevoren reserveren via de website. De belangstelling is enorm, tienduizenden mensen stonden in de virtuele wachtrij waardoor het boekingssysteem vastliep.

5.45

Gepensioneerden die hun vakantiegeld gemakkelijk kunnen missen, wordt gevraagd om het (deels) aan de kunst- en cultuurwereld te geven. Die verkeert door de coronamaatregelen in grote problemen. Aan de actie 'Doe mee met je AOW' doen inmiddels ruim negentig 65-plussers mee.

5.30

Fitnessketen BigGym eist vandaag in de rechtbank van de Nederlandse staat dat ze weer open kunnen. BigGym, met vestigingen in Roosendaal en Tilburg, is het niet eens is met de gedwongen sluiting vanwege de coronamaatregelen. Het fitnesscentrum noemt de maatregelen disproportioneel en eist dat die worden opgeheven. Vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september.

5.20

In Nederland is mogelijk voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus. Een medewerker van een nertsenfokkerij in Zuidoost-Brabant is vermoedelijk geïnfecteerd door een met corona besmette nerts.

5.10

In kleine stapjes gaan we als samenleving naar meer versoepeling, zo bleek dinsdagavond tjidens de persconferentie van het kabinet. Dit verandert er allemaal na 1 juni.

