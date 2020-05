Coronanieuws: aantal COVID-19-patiënten in ziekenhuizen daalt, 27 nieuwe doden in Nederland

Een tot intensive care unit omgebouwde kamer (Foto: ANP)

Het officiële dodenaantal door het coronavirus in Nederland is met 27 gestegen naar 5775.

Een medewerker van een van de nertsenbedrijven in Zuidoost-Brabant waar onlangs corona is vastgesteld, is waarschijnlijk door nertsen besmet.

De nieuwe cijfers van Brabantse ziekenhuizen zijn opnieuw vergelijkbaar, maar schetsen een bredere dalende trend.

15.24

Een kinderboek met versjes over deze nare coronatijd. Waarin veel dingen die tot nu toe altijd zo gewoon waren ineens niet meer kunnen of mogen. Renske de Kleijn uit Den Bosch schreef het, om kinderen te helpen positief vooruit te kijken. "Want ooit gaan we weer gewoon naar school, naar de sportles en dan mogen we weer knuffelen."

15.11

De moskeeën in Nederland krijgen vrijdag een protocol voor het Suikerfeest van zondag en voor de periode daarna. Het Contactorgaan Moslims en Overheid heeft dat document na overleg met meerdere partijen opgesteld. De moskeeën mogen, nu de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld, in juli weer open. Het dringende verzoek van het Contactorgaan Moslims en Overheid is dan ook om het Suikerfeest dit weekeinde thuis in kleine kring te vieren.

14.47

Vanaf 11 mei worden de coronamaatregelen in Nederland stapje voor stapje versoepeld. Maar wat mag nu precies vanaf welke datum? En wat mag nog niet? En waarom moet dat versoepelingsproces nu zo ontzettend ingewikkeld zijn?

14.02

Brabant telt volgens het RIVM in totaal 8900 patiënten met COVID-19. Daarnaast zijn er tot dusver 2751 Brabanders opgenomen in het ziekenhuis en zijn 1492 Brabanders aan de gevolgen van de ziekte overleden.

13.55

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5.775. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 27 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Daarnaast zijn 13 ziekenhuisopnames gemeld.

13.30

Ook de zee wordt opgezocht. Het is donderdag behoorlijk druk op de weg naar de stranden, vooral in Zeeland en Noord-Holland. Op het drukste moment stond er 70 kilometer file. Inmiddels is de filelengte weer afgenomen, meldt een woordvoerster van de ANWB. De Veiligheidsregio Zeeland vraagt mensen thuis te blijven.

12.50

12.30

De gemeente Breda laat donderdagmiddag geen mensen meer toe tot de Galderse Meren. Het is te druk en de parkeerplaatsen zijn vol.

11.50

In totaal liggen er woensdag 69 mensen met COVID-19 op verpleegafdelingen in de Brabantse ziekenhuizen. Op de intensive care liggen 36 COVID-19-patiënten. Verder zijn er nog 78 mensen op de verpleegafdeling die corona-klachten hebben, maar bij wie het virus (nog) niet is vastgesteld. Op de intensive care zijn dat er negen.

Volgens het ROAZ blijken van die patiënten later tien tot twintig procent besmet met het virus. Woordvoerder Wim Pleunis noemt de ontwikkelingen 'een mooie trend, weer zijn de cijfers ietsjes beter dan gisteren’.

10.40

Door de coronacrisis zijn de kerken grotendeels leeg, maar het volgen van missen is dankzij livestreams inmiddels goed mogelijk. Dat is natuurlijk met name fijn op een dag als deze. De viering van Hemelvaartsdag in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch kan donderdagochtend live worden gevolgd via de website en app van Omroep Brabant. De dienst in de kathedraal begint om tien uur.

09.48

Politieteam Roosendaal heeft posters laten maken van tekeningen die een collega van hen maakte om hiermee zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken in deze coronatijd. De posters worden afgeleverd bij onder meer het Bravis Ziekenhuis, de ambulancepost, huisartenpraktijken, verpleeghuizen en andere zorginstellingen in dit teamgebied. "Namens de politie Roosendaal, voor alle kanjers in de zorg!"

09.04

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn woensdag weer twee mensen, bij wie het coronavirus was vastgesteld, uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal konden al 286 coronapatiënten het ziekenhuis in verbeterde toestand verlaten. In Breda worden in totaal nog veertien patiënten met een coronabesmetting verzorgd. Zes van hen bevinden zich op de intensive care. Sinds het begin van het uitbreken van het coronavirus in Nederland zijn er in het Amphia 102 mensen overleden aan het virus.

07.38

De Partij voor de Dieren roept in een motie op nertsenfokkerijen te sluiten. De partij doet dit omdat het coronavirus is uitgebroken onder nertsen die in het zuidoosten van Brabant gefokt en gehouden worden voor hun bont. "Constaterende dat aanvankelijk werd gedacht dat de kans op besmetting van mensen door nertsen verwaarloosbaar was , maar dat dit toch is gebeurd." Dinsdag wordt hierover gestemd.

03.30

Venlo en Roermond verwachten donderdag een grote toestroom van Duitse koopjesjagers. Traditioneel staat Hemelvaart in beide steden te boek als 'Duitse Dag', waarbij vele duizenden oosterburen komen winkelen. Daar steekt de Veiligheidsregio donderdag een stokje voor vanwege de coronacrisis. Wordt het te druk, dan worden straten afgezet en winkels tijdelijk gesloten. Ook in de binnenstad van Venlo kunnen straten worden gesloten, net zoals parkeergarages.

00.50

Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus is wereldwijd de grens van 5 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Met name Latijns-Amerika ziet het aantal nieuwe infecties stijgen.

22.41

Bewoners van verpleeghuizen mogen vanaf 15 juli meer dan een bezoeker ontvangen, denkt het kabinet. De bezoekregeling zou de komende weken al worden verruimd, maar bewoners zouden het voorlopig met een vaste bezoeker moeten doen.