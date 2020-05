Coronanieuws: Staatsbosbeheer sluit deel Biesbosch met Pinksteren vanwege verwachte drukte

De Biesbosch. (foto: archief)

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant overleden woensdag drie mensen nadat ze (zo goed als zeker) waren besmet met het coronavirus.

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen bedraagt 164, van wie 33 op een intensive care (ic).

Het totaal aantal mensen dat in onze provincie besmet is geraakt, steeg met 45 naar 9083.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

22.10

Staatsbosbeheer sluit komend Pinksterweekend een deel van de Biesbosch af. Vanwege het voorspelde mooie weer wordt grote drukte verwacht. De maatregel geldt voor de volgende kreken in het centrale deel van de Biesbosch: Slootje van Sint-Jan, Keesjes Killeke en het Buitenkooigat.

"Het is nu broedseizoen en deze kreken zijn daardoor extra kwetsbaar, denk aan futen en ijsvogels", schrijft boswachter Jacques van der Neut. De genoemde kreken worden afgesloten met een ballenlijn en er zijn toezichthouders aanwezig. Kanovaarders blijven overigens wel welkom.

21.00

Het Noordbrabants Museum opent maandag na 12 weken weer zijn deuren. Het museum is er al helemaal klaar voor. De heropening vergt natuurlijk wel veel aanpassingen door alle coronamaatregelen. In onderstaande video is te zien hoe een coronaproof Noorbrabants Museum eruitziet.

Wachten op privacy instellingen...

20.00

Rijbewijzen die tussen 1 februari en 31 augustus verlopen, blijven vanwege de coronacrisis zeven maanden langer geldig. Dat geldt ook voor rijbewijzen die om medische aandoeningen elk jaar of om de drie jaar moeten worden verlengd. De verlenging is een besluit van de Europese Commissie en geldt voor alle EU-rijbewijzen.

19.30

Met een warm en zonnig pinksterweekeinde in het vooruitzicht vragen ov-bedrijven en gemeenten ook nu weer aan Nederlanders: houd je aan de coronamaatregelen. Gemeenten en openbaar vervoerders nemen over het algemeen geen grote extra maatregelen. Wel herhaalt onder meer de NS de dringende oproep: reis alleen met het ov als het echt moet.

19.00

Verpleeghuizen van Vitalis Woonzorg Groep gaan net voor of net na Pinksteren weer geleidelijk open voor bezoek. "Er is een passend bezoekbeleid opgesteld per locatie, waarmee de risico’s op verspreiding van het virus zoveel mogelijk worden beperkt voor cliënten, bezoekers en medewerkers", zo schrijft de organisatie in een persbericht. Vanuit Den Haag is duidelijk geworden dat verpleeghuizen zonder coronabesmettingen, op een gecontroleerde en voorzichtige wijze weer bezoek mogen ontvangen.

18.50

Frankrijk wil zijn grenzen weer openen voor buitenlandse toeristen. Dat schrijft de NOS. Volgens de Franse premier kunnen vanaf 15 juni de reisbeperkingen tussen EU-landen worden opgeheven 'als de gezondheidssituatie het dan nog steeds toelaat'. Daarmee worden zomervakanties in Frankrijk weer mogelijk, is te lezen bij de omroep.

18.17

Revalidatiecentrum Revant in Breda nam donderdag honderden hardloopshirts van Stichting De Bredase Singelloop in ontvangst. Sponsoren en deelnemers van de Singelloop doneerden de hardloopshirts om revaliderende coronapatienten een beetje extra comfort te geven. "Extra middelen zijn erg welkom. Geweldig dat deze actie de revalidanten een steuntje in de rug geeft om weer te herstellen". zo reageerde het centrum.

De overhandiging van de shirts. (foto: Revant)

17.30

Kinderen tussen 13 en 18 jaar mogen vanaf 1 juni bij sporttrainingen weer normaal 'spelcontact' hebben. Dat stelt het Outbreak Management Team, de experts die het kabinet adviseren over het coronavirus. De afgelopen tijd was contact tijdens sporttrainingen alleen toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar. Het kabinet had de versoepeling al in de planning voor 1 juni. Nu gaat dit dus definitief door.

16.00

Sportscholen, sauna's en casino's kunnen hun geluk niet op. Premier Rutte maakte gisterenavond bekend dat zij mogelijk al op 1 juli open mogen. Het zorgde bij diverse ondernemingen donderdag voor stralende gezichten. De handjes jeuken om weer aan de slag te kunnen.

Wachten op privacy instellingen...

15.55

Het kabinet schiet lokale media te hulp die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt. Om hen te ondersteunen, wordt nog eens 24 miljoen euro uitgetrokken. "Met veel inzet en creativiteit is het deze media gelukt iedereen op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom het virus en nieuws uit hun omgeving. In crisistijd moeten zij dit werk kunnen blijven doen", zei minister Slob donderdag.

15.45

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komt er een landelijk verbod op het vervoeren van nertsen en mest van die dieren. Dat laten de ministers Carola Schouten (Landbouw) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer weten. Het kabinet gaat er vooralsnog vanuit dat de besmettingen die op vier nertsenhouderijen in Brabant zijn aangetroffen, geen infectiegevaar opleveren voor de directe omgeving.

14.15

Negentien mensen die in een ziekenhuis in Brabant hebben gelegen, omdat ze positief waren bevonden na een coronatest, zijn woensdag ontslagen. Drie patiënten, van wie er twee zeker het COVID-19-virus hadden, zijn overleden. Sinds de uitbraak van het virus zijn er in onze provincie, voor zover officieel vastgesteld, in totaal 1508 gerelateerde sterfgevallen geweest. Op de diverse afdelingen intensive care van ziekenhuizen in onze provincie liggen nog 33 coronapatiënten. Dat waren er ruim een maand geleden nog bijna tweehonderd. In totaal liggen er nog 164 mensen met coronaverschijnselen in de ziekenhuizen. De cijfers werden verstrekt door het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB).

14.00

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5903. In de afgelopen 24 uur heeft het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 32 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn zestien nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.713. Ook die gegevens komen soms wat later binnen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg met 182 naar 45.950. In Brabant steeg het aantal besmettingen met 45. Het totaalaantal komt daarmee op 9083 coronabesmettingen in onze provincie.

Bekijk in onderstaande grafiek de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland en Brabant:

Wachten op privacy instellingen...

Bekijk in onderstaande grafiek de stijging van het aantal coronadoden in Nederland:

Wachten op privacy instellingen...

13.30

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven heeft weinig oog voor de regio als het om de podia gaat. Dit zegt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Het kabinet maakte eerder bekend 300 miljoen euro uit te trekken om de kunst- en cultuursector door de coronacrisis te helpen. "Door slechts 25 podia te ondersteunen zullen bezoekers in alle provincies grotere afstanden moeten afleggen om bij een theater of concertzaal te komen." Het verdwijnen van lokale podia heeft vooral grote impact op de jonge en oudere bezoekers, waarschuwt de VSCD.

13.10

De Nederlandse bisschoppen hopen dat komend weekend een inspirerend pinksterfeest wordt. Dit staat in de pinksterbrief die ze aan gelovigen hebben gestuurd. Hierin gaan ze ook in op de kritiek als zouden de kerken 'meer een beroep hadden moeten doen op hun vrijheid.' De bisschoppen hopen dat de christenen aan wie hun brief is gericht niet verbitterd zullen zijn en dat ze willen begrijpen dat alle maatregelen nodig waren om het gevaarlijke virus te bestrijden: "Het was niet zomaar een griepje."

12.20

Het kabinet stelt 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten om zo de sociale werkvoorziening (SW) te ondersteunen. Deze instellingen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben de deuren door de coronacrisis noodgedwongen geheel of deels gesloten. Ondertussen lopen de loonkosten door. Die kunnen nu betaald worden, ook voor de mensen die thuiszitten. De SW-bedrijven helpen 80.000 mensen aan werk.

12.00

Op heel veel plekken in Brabant wordt reikhalzend uitgekeken naar 1 juni. Dan mogen bijvoorbeeld musea en dorpshuizen open. Ook mag er op terrassen worden geserveerd. In en om Fort Altena wordt ook hard gewerkt om de omgeving gastvrij en vooral coronabestendig in te richten.

Wachten op privacy instellingen...

11.40

De eerste openbare mis sinds weken in de Sint Jan in Den Bosch, op twee pinksterdag vanaf tien uur, is bijna 'volgeboekt'. Voor de viering worden dertig mensen toegelaten. Belangstellenden kunnen zich hiervoor deze donderdag aanmelden. Inmiddels hebben twintig kerkgangers uit Den Bosch en omgeving zich opgegeven. Rondom de mis gelden de gebruikelijke coronomaatregelen, met als bijzondere toevoeging dat er niet mag worden gezongen en dat er geen hostie wordt uitgereikt. Dit gebeurt pas weer vanaf 14 juni.

11.15

Niet alleen grote gemeenten als Breda, ook Mill en Sint Hubert waarschuwt voor criminelen die van de coronacrisis misbruik maken. Veel horecaondernemingen hebben nu grote financiële problemen. Daarom kan het voor criminelen interessant zijn om in de horeca te investeren. Er zijn er bij die ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ bieden met snel contant geld. Dit lijkt aantrekkelijk, maar je loopt een groot risico als er illegale drugs- of gokactiviteiten in de zaak plaatsvinden.

Wachten op privacy instellingen...

11.00

De waardering voor het werk van zorgpersoneel blijft groot. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kreeg donderdag zelfs een 'berg mooie kaarten' van de plaatselijke basisschool 't Boschveld, zo wordt gemeld op Instagram. De werknemers zijn er maar wat blij mee.

Wachten op privacy instellingen...

10.45

De aanstaande heropening van sportscholen legt Basic-Fit geen windeieren. De koers van het aandeel van het sportschoolconcern is donderdag op de beurs in Amsterdam omhooggeschoten. Beleggers reageerden opgelucht op het besluit dat premier Mark Rutte woensdagavond bekendmaakte. Voorwaarde is wel dat die vervroegde opening 'veilig kan'. Aanvankelijk zouden de sportscholen pas per 1 september mensen mogen toelaten.

10.00

Het Rijk schiet gemeenten, provincies en waterschappen te hulp nu zij in de knel raken door de coronacrisis. Ze kunnen rekenen op ruim 566 miljoen euro om gemiste inkomsten goed te maken en extra uitgaven te kunnen betalen. De lagere overheden hebben door de corona-epidemie en het daardoor noodzakelijke stilleggen van de samenleving moeite om hun werk te blijven doen, ziet ook minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Meer dan driekwart van de gemeenten zou gaan bezuinigen of meer belasting heffen als hulp van het Rijk zou uitblijven, bleek uit een recente peiling.

9.20

Medewerkers van de slachterij van vleesverwerker Vion in Apeldoorn zijn donderdagochtend weer aan het werk gegaan. De politie sloot het bedrijf woensdag, omdat de coronarichtlijnen daar waren geschonden. Arbeidsmigranten bleken opeengepakt in kleine busjes te worden vervoerd. Vion, met de hoofdvestiging in Boxtel, besloot hierop personeel donderdag met een touringcar naar de slachterij te brengen, al zat er slechts een handjevol werknemers in. Mensen kwamen ook in kleinere busjes, met auto of ander vervoer.

9.05

Kleine hoestdruppeltjes blijven vaak minutenlang in binnenruimtes zweven, vooral waar niet of slecht wordt geventileerd. Goede ventilatie in publieke ruimtes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in verzorgingshuizen, is van cruciaal belang om verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Dit zeggen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, de Cardiologie Centra Nederland en het Amsterdam UMC na onderzoek met laserlichttechnieken.

8.50

De hypotheekrente loopt te midden van de coronacrisis behoorlijk op. De Hypotheker merkt dat aanbieders van hypotheken de laatste tijd beduidend meer rente zijn gaan rekenen, terwijl er bij huizenkopers en huizenbezitters juist veel vraag is naar het oversluiten en afsluiten van hypotheken. N u de almaar dalende rentetarieven de bodem bereikt lijken te hebben - en weer beginnen te stijgen - kiezen mensen eieren voor hun geld, aldus de hypotheekadviseur. Wat ook meespeelt is dat het voor banken duurder is geworden om geld in te kopen op de kapitaalmarkt.

7.50

Het thuiswerken vanwege de corona-uitbraak leidt tot nieuwe ergernissen op de werkvloer. Ongeveer de helft van de Nederlanders ergert zich aan collega’s die tijdens een digitaal overleg onverzorgd voor de camera zitten. Dit meldt de website VPNdiensten.nl op basis van een peiling onder ruim 1500 werkenden. Ook storen veel mensen zich aan collega’s die te laat aanhaken voor een videocall en aan collega’s die voor de camera eten. Verder is een slechte internetverbinding vaak een bron van ongenoegen. VPNdiensten.nl is een initiatief van het bedrijf Yo Veilig.

7.00

De Gelderlander weet te melden dat een bedrijf in Cuijk op heel korte termijn 2,4 miljoen mondkapjes per maand gaat produceren. Het gaat om een dochter van het Amerikaanse Berry Global, één van 's werelds grootste en meest toonaangevende producenten van niet-geweven materialen en producten. De mondkapjes die er gemaakt gaan worden, zouden ook geschikt zijn voor de zorg. Bij het bedrijf in Cuijk werken 260 mensen. Het is er al enige tijd erg druk door de vraag naar desinfecterende doeken, beschermende kleding en andere middelen.

6.33

Langs de grens controleren de Duitse en Nederlandse politie donderdag busjes met arbeidsmigranten die op weg zijn naar de vleesverwerkende industrieën in Nederland. Woensdag sloot de politie een slachterij van Vion in Apeldoorn, omdat er te veel mensen in busjes zaten en de coronaregels werden overtreden. Vion zegt dat vanaf donderdag touringcars in plaats van busjes zullen worden gebruikt, om personeel te vervoeren.

6.04

Bedrijven volgen lang niet allemaal de geldende afspraken voor het aanbieden van een voucher aan hun klanten na annuleringen door de coronacrisis. Dat schrijft de NOS. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleerde 180 voucherregelingen die zijn aangeboden na het annuleren van onder meer concerten, festivals en sportwedstrijden. Te vaak zouden vouchers niet alle kosten dekken die de consument heeft betaald. Reserverings- en administratiekosten worden bijvoorbeeld niet altijd vergoed.

5.56

Duizenden Nederlanders die corona hadden, houden mogelijk blijvend letsel aan hun longen. De longinhoud kan duidelijk minder worden en de opname van zuurstof is in ernstige gevallen veel slechter dan normaal, schrijft het AD.

5.53

Van alle mkb-bedrijven die in aanmerking kwamen voor een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro (TOGS) hebben horecabedrijven er het meest gebruik van gemaakt. Met de vergoeding kan de doelgroep tijdens deze crisistijd de vaste lasten betalen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

5.50

In het nieuwe steunpakket voor werkgevers komt toch een mogelijke ontslagboete, voor bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan. Ze moeten daarover eerst in overleg treden met de bonden. Komt er geen akkoord met de bonden, dan wordt een werkgever vijf procent gekort op de totale subsidie voor de loonkosten.