Meer dan 100 extra grote terrassen vanaf 1 juni, kijk hier waar bij jou in de buurt

Maandag 1 juni om twaalf uur 's middags mogen de terrassen in onze provincie na dik twee maanden weer open. Waar kun je terecht om op veilige afstand van een drankje te kunnen genieten?

Borrelen in het park Daarom hebben bijna alle Brabantse gemeenten besloten horecaondernemers extra de ruimte te geven. Ze mogen hun terrasruimte uitbreiden. Soms door een parkje (deels) als terras in te richten, soms door een straat af te sluiten voor verkeer zodat er meer gasten kunnen zitten.

Gemeenten zijn al weken in gesprek met ondernemers om tot oplossingen te komen. Veel plannen worden goedgekeurd, een enkele niet. De gemeente Drimmelen valt op, daar mogen ondernemers naar eigen inzicht hun terras uitbreiden zolang ze aan enkele voorwaarden voldoen. In Nuenen en Oirschot is gekozen geen extra ruimte te creëren.