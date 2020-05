Vrouw op scootmobiel beroofd van tas, daders gaan er op scooter vandoor

Archieffoto (niet de betreffende scooter).

Een vrouw op een scootmobiel is zaterdagavond in Tilburg het slachtoffer geworden van een straatroof. Twee mannen van een jaar of negentien kwamen rond halfzeven op een scooter naast haar rijden. Een van de mannen greep vervolgens haar tas. Dit gebeurde op de Trouwlaan.

Sandra Kagie

De mannen reden na de beroving weg in de richting van de Oerlesestraat.

De politie vraagt getuigen die mogelijk iets hebben gezien, zich te melden. Het gaat volgens de politie om twee blanke jongens van ongeveer 19 jaar. Ze droegen een helm zonder vizier. De bestuurder van de scooter droeg een witte blouse, zijn passagier een blauw shirt.

