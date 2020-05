Burgemeester Steenbergen duikt op in videoclip lokale rapper

Hij zingt niet en kan -naar verluidt- ook niet dansen. Toch heeft burgemeester Ruud van den Belt een prominente rol in de nieuwe videoclip van rapper Nyx. Zowel aan het begin als het einde van de clip duikt de burgervader op met onder meer teksten over het coronavirus.

"Zware tijden voor iedereen. Samen staan we sterk. Trots op onze jongeren. Maar wat waren het lange dagen", luidt de intro van het muzieknummer 'Lange Dagen.' Ook zie je in de video dat Nyx (echte naam: Bart Schouteren) en Van den Belt elkaar op een bankje voor het gemeentehuis ontmoeten, natuurlijk met 1,5 meter afstand tussen hen in.