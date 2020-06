Foto: Pim Verkoelen, SQ Vision

In een bos aan de Raktseweg in Deurne heeft dinsdagmiddag een bosbrand gewoed. Een stuk bos van dertig bij twintig meter is verloren gegaan. De brand sloeg hoog in de bomen. Er waren twee grote tankauto's van de brandweer nodig om het vuur te blussen.

Ron Vorstermans

De brand was volgens de brandweer snel onder controle, al is de brandweer rond halfzes nog steeds bezig met nablussen.

