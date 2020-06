Coronanieuws: honderdste dag van de crisis, uitslag van coronatest wordt niet gehaald binnen 48 uur

Archieffoto

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis. Het is vandaag de honderdste dag van de crisis in Nederland.

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus in heel Nederland is vrijdag met vijftien gestegen naar 6005.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9304 besmettingen.

Op een derde nertsenfokkerij in Landhorst zijn coronabesmettingen vastgesteld.

17.46

Het crisisteam van bewindslieden dat het voortouw heeft in de strijd tegen de coronaepidemie, komt voorlopig niet meer bijeen. Dat meldt het ANP. Nu het coronavirus is teruggedrongen, denkt het kabinet het zonder die 'crisisstructuur' af te kunnen.

Sinds het begin van de coronacrisis in maart kon de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCC) net als een gewone ministerraad besluiten nemen om het coronavirus terug te dringen. Ook de persconferenties die na de bijeenkomsten van het crisisteam volgden, verdwijnen.

17.23

De uitslag van een coronatest kan nog niet altijd binnen 48 uur gegeven worden. De maximale capaciteit van 2150 coronatesten per dag is in de eerste week niet gehaald, maar toch werd de deadline van een uitslag binnen twee dagen niet gehaald. Dit blijkt uit de eerste cijfers van de drie Brabantse GGD's.

17.12

De vervoerders in het openbaar vervoer en het kabinet zouden een akkoord hebben bereikt over de extra kosten die gemaakt zijn in het OV door de coronacrisis. Dat meldt de Telegraaf. De vervoersbedrijven hebben financiële steun nodig door de extra uitgaven en fors gedaalde inkomsten, omdat veel minder mensen nu met het OV reizen.

16.47

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil zo snel mogelijk beginnen met het ruimen van de nertsenhouderijen waar het coronavirus heerst. Het ministerie wil daarom zo snel mogelijk een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het ministerie is bang voor wanordelijkheden en wil om die reden snel tot ruiming overgaan. Ook omdat de nertsen nu jongen krijgen.

16.25

Top Oss gaat sluit aan bij het onderzoek over de verspreiding van het coronavirus binnen spelersgroepen. Vanuit het Amphia Ziekenhuis in Breda werden al de voetballers van NAC, RKC Waalwijk, Willem II en PSV al gemonitord.

16.16

De 32-jarige Angolese man die dinsdagochtend op station Roosendaal een buschauffeur mishandelde en een agent bespuugde, moet direct drie maanden de cel in. De verdachte zei dat hij corona had.

De man werd agressief nadat hij door de chauffeur was aangesproken omdat hij geen vervoersbewijs had en geen verplicht mondkapje droeg.

15.54

De horeca in Breda wil niet meewerken aan het plan van het kabinet om via horecareserveringen bron- en contactonderzoek te doen. De overheid ziet graag dat de GGD via cafés en restaurants namen en telefoonnummers van gasten gaan verzamelen voor als mensen besmet raken.

Volgens de Bredase horeca is het prima als mensen dat vrijwillig via een app doen. Alleen de horeca in Breda wil er niet zelf aan meewerken om de privacy van de gasten te beschermen.

15.52

Minister de Jonge zijn 'coronadashboard' staat sinds vandaag online. De website biedt inzicht in hoe het coronavirus zich ontwikkelt. Het dashboard is nog in ontwikkeling, er worden de komende tijd nog functies en statistieken toegevoegd.

15.41

Op een derde nertsenfokkerij in Landhorst zijn met corona besmette dieren aangetroffen. Dat heeft de gemeente Sint Anthonis vrijdagmiddag laten weten. De dieren zullen zo snel mogelijk geruimd, maar wanneer precies is nog onduidelijk.

De rechtszaak van dierenrechtenorganisaties om ruiming van nertsen tegen te houden, stond gepland voor maandag, maar is vervroegd naar vrijdagmiddag vier uur.

15.06

Er komt een extra corona-teststraat op het Mortelveld in Eersel. Er wordt een tent neergezet van waaruit medewerkers van de GGD Brabant-Zuidoost mensen met milde klachten gaan testen op het coronavirus. Begin volgende week moet de teststraat open gaan.

15.03

Toeristen zijn vanaf 1 juli weer welkom in Spanje. Dat heeft een woordvoerder van de Spaanse regering gezegd. Dat betekent dat de grenzen voor buitenlandse vakantiegangers later opengaan dan gisteren werd gemeld.

Minister Reyes Maroto van Toerisme zei toen dat de grenzen met Frankrijk en Portugal vanaf 22 juni opengingen en toeristen weer naar Spanje konden reizen.

15.02

Cabaretier Hans Teeuwen heeft een conference gemaakt die is toegespitst op de coronacrisis. De show, die hij in zijn eigen woonkamer opnam, wordt volgende week zaterdag uitgezonden door Powned.

De show, Smerige Spelletjes, gaat over een artiest die thuis zit en langzaam gek wordt. Hij is de eerste cabaretier die een gehele show vanuit huis maakt, maar hij ziet mogelijkheden. "Wellicht dat dit niet bij een eenmalige voorstelling blijft, maar dat ik in de toekomst vaker op deze manier ga werken."

13.54

Volgens het RIVM zijn er de afgelopen 24 uur in heel Nederland 15 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal doden door corona op 6005. Er werden 210 nieuwe besmettingen geregistreerd, het totaal aantal positief geteste mensen op het virus komt daarmee op 47.152.

In Brabant zijn in de afgelopen 24 uur 3 mensen overleden aan het coronavirus, het aantal loopt daarmee op naar 1520. Ook zijn sinds de uitbraak 2765 Brabanders met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 2 meer dan gisteren. Wel meldt het RIVM 43 nieuwe besmettingen in onze provincie. Dat zijn er 6 minder dan gisteren. Het totale aantal Brabantse besmettingen staat volgens het RIVM op 9304.

13.51

Het aantal boekingen van een huurauto neemt weer toe. Door de verspreiding van het coronavirus was de markt ingestort, maar de branche verwacht op korte termijn een run op auto's nu de grenzen in Europa langzaam weer opengaan en er weer vakantieplannen worden gemaakt.

Niall McDevitt van Auto Europe, een van de grootste partijen op de Europese autoverhuurmarkt, is voorzichtig positief. "Deze week groeide het aantal boekingen met 44 procent in vergelijking met de week ervoor, maar we zitten nog niet op het niveau van voor de coronacrisis."

13.29

De Efteling start binnenkort weer met de shows Raveleijn en Aquanura, maar dan corona-proof. Daarvoor heeft Raveleijn een wat andere verhaallijn gekregen en kunnen er bij Aquanura minder bezoekers tegelijk komen kijken, laat het park weten.

13.04

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen houden zich nog steeds niet aan de regels als ze vouchers aanbieden. Zo bieden ze alleen aan reizigers die na een bepaalde datum zouden vliegen geld terug aan, meldt de Consumentenbond. Die wil dat de luchtvaartmaatschappijen worden aangepakt.

12.38

De man die tijdens de coronacrisis onder valse voorwendselen als verpleger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) werkte, haalde eerder het nieuws met verschillende heldhaftige acties. Ook toen zei hij al tegen Omroep Brabant dat hij medisch hulpverlener was.

12.34

Omdat er tijdens de coronacrisis minder wordt gevlogen, wordt er op de vliegbasis Woensdrecht de komende tijd een aantal vliegtuigen 'gestald'.

12.19

Mensen die dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag een lintje toegekend kregen, ontvangen dat nu op vrijdag 3 juli. Dat meldt de Kanselarij der Nederlandse Orden.

De gedecoreerden krijgen hun onderscheiding niet opgespeld, maar overhandigd in een etui. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten met het dan geldende maximum aantal mensen. Gemeenten die niet genoeg ruimte hebben om alle gedecoreerden en gasten tegelijk te ontvangen, kunnen de uitreiking eventueel ook deels op 2 juli doen.

12.14

Maximaal 750 mensen mogen zaterdagmiddag op het Stadhuisplein in Eindhoven demonstreren tegen racisme. Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven kan met die hoeveelheid mensen nog anderhalve meter afstand worden gehouden. De deelnemers moeten een mondkapje dragen. Jorritsma heeft er vertrouwen in dat de manifestatie op deze manier coronaproof én vredelievend kan verlopen.

12.09

Provinciale Staten worstelen met de vraag of er nu al een gedenkteken moet komen voor de slachtoffers van het coronavirus. Desondanks nam een meerderheid van PS vrijdag een motie aan van Edith van Dijk van de PvdA om in Brabant te onderzoeken of er draagvlak is voor een blijvende herinnering aan de slachtoffers. Of en wanneer die er komt wordt later bepaald.

12.08

American Airlines voert weer passagiersvluchten uit tussen Nederland en de Verenigde Staten. Vrijdagochtend kwam het eerste toestel aan op Schiphol vanuit Dallas. Vanaf zaterdag vertrekt er ook weer elke dag een vliegtuig van American Airlines vanaf Schiphol richting de VS. Eerder dit jaar staakte de luchtvaartmaatschappij alle vluchten van Nederland naar de Verenigde Staten vanwege de uitbraak van het coronavirus.

11.58

Anderhalve meter afstand houden tussen bediening en gasten in de horeca is een uitdaging. Dat maakt FNV Horeca op uit de eerste twintig meldingen dat de bond binnenkreeg op zijn horeca-meldpunt. Horecamedewerkers kunnen daar hun ervaringen en klachten over hun werkomstandigheden delen.

"Er heerst nog veel onduidelijkheid bij medewerkers of zij ook van elkaar 1,5 meter afstand moeten houden", zegt een woordvoerder van FNV Horeca. "We willen via deze meldingen de overheid vragen duidelijker te maken wat wel en niet mag, zodat er geen onrust ontstaat onder medewerkers. Wij kunnen niet goed voorlichten als niemand precies weet hoe het in elkaar steekt."

11.53

Het ROAZ (Regionaal Overleg Acure Zorg) meldt vrijdag dat in de Brabantse ziekenhuizen 78 patiënten zijn opgenomen bij wie het coronavirus is vastgesteld. Dat zijn er acht minder dan gisteren. Van die patiënten liggen er zeventien op de intensive care.

In de Brabantse ziekenhuizen liggen 64 patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, maar die nog niet positief getest zijn. Daarvan liggen er drie op de IC.

11.26

Niet alleen de profs van de Nederlandse voetbalclubs leveren salaris in tijdens de coronacrisis, ook bij de voetbalbond KNVB gebeurt dat. "Binnen de KNVB zijn er personen die net als in de rest van de voetbalwereld besloten hebben om salaris in te leveren vanwege de coronacrisis", zegt een woordvoerder van de bond. De KNVB wil niet op namen ingaan. Ook zegt de bond niet om welke bedragen of percentages het gaat.

Volgens De Telegraaf brengen onder anderen bondsvoorzitter Just Spee, de directieleden en bondscoach Ronald Koeman een 'loonoffer'.

11.15

Er wordt nog niet gesproken over het verhogen van de zorgpremie volgend jaar om de kosten van de coronacrisis te dekken. Volgens minister Martin van Rijn (Medische Zorg) is het 'veel te vroeg daar ook maar enige uitspraak over te doen'.

Dat er voor de aanpak van de coronacrisis veel kosten worden gemaakt , is volgens de bewindsman duidelijk. Maar waar die rekening uiteindelijk belandt, daar zal nog naar worden gekeken. De premie gaat 'niet per definitie' omhoog, aldus Van Rijn.

10.25

De actiegroepen Bont voor Dieren en Animal Rights houden maandag een betoging tegen het ruimen van nertsen. Het protest is maandagmiddag bij de Tweede Kamer in Den Haag. De twee organisaties eisen ook de vervroegde sluiting van alle nertsenfokkerijen. Eerder is vastgelegd dat ze in 2024 definitief moeten stoppen met hun bedrijf.

Woensdag bepaalde minister Carola Schouten (Landbouw) dat nertsenfokkerijen waar besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, moeten worden geruimd. Het gaat in onze provincie tot op heden om zes bedrijven met acht vestigingen in Beek en Donk, De Mortel, Deurne, Gemert, Landhorst en Milheeze.

08.37

Bijna een kwart van alle aanvragen voor de Tozo-regeling is afgewezen of om een andere reden niet uitbetaald. Dat meldt BNR na een rondgang bij verschillende gemeenten over de steunregeling voor zzp'ers. Sommige aanvragen zijn afgewezen, maar er zijn ook andere redenen dat er niet wordt uitbetaald. Aanvragen waren bijvoorbeeld soms niet volledig ingevuld.

In april waren er nog forse verschillen tussen de manier waarop gemeenten de Tozo-regeling vormgaven, schrijft BNR. Die worden nu de regeling wat langer loopt steeds kleiner. Wel voorzien de gemeenten problemen bij de verlenging van de Tozo-regeling, waarbij het inkomen van de partner mede bepaalt of een zzp'er in aanmerking komt voor steun.

07.29

Het vertrouwen van consumenten was in de tweede helft van mei iets beter dan in de eerste helft van de maand. Huishoudens zijn minder pessimistisch over hun eigen financiële situatie en minder huiverig voor grote aankopen. Tegelijkertijd verslechtert het oordeel over de economische situatie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het statistiekbureau komt voor de tweede helft in mei uit op -29. Dat was bij de eerste meting in mei nog -31. Het CBS meet vanwege de coronacrisis het consumentenvertrouwen twee keer per maand.

07.15

Terwijl het aantal coronabesmettingen in slachterijen over de hele wereld opzien baart, wordt personeel lang niet overal getest. De landelijke GGD laat weten niet alle slachthuizen te bezoeken. Dat meldt het Brabants Dagblad vrijdag. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vakbonden én de branche zelf hadden daar wel om gevraagd.

Een deel van de slachthuizen blijft hierdoor voorlopig buiten beeld. De GGD Hart voor Brabant laat bijvoorbeeld weten alleen bij Vion in Boxtel een steekproef te hebben gedaan. Dat betekent dat andere slachterijen, zoals Vion in Tilburg en Vitelco in Den Bosch niet bezocht zijn. "Het is de vraag of we dat gaan doen. Dat hangt mede af van overleg met het ministerie", aldus een woordvoerder tegen de krant.

07.00

De 'mismatch' op de Nederlandse arbeidsmarkt houdt waarschijnlijk aan ondanks de coronacrisis. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO. Volgens hen verdwijnen er door de crisis weliswaar banen, maar er zijn ook nog steeds moeilijk te vervullen vacatures. Voor meer dan een tiende van de openstaande vacatures is het nog steeds heel lastig om geschikte arbeidskrachten te vinden, aldus onderzoek van de bank.

06.00

Nederland kampt nu precies honderd dagen met het coronavirus. Op 27 februari werd een 56-jarige man uit Loon op Zand opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij was de eerste Nederlander bij wie het virus werd vastgesteld. Inmiddels staat de officiële teller van het aantal besmettingen op 46.942. Maar het werkelijke aantal patiënten ligt veel hoger omdat niet iedereen wordt getest.

Tot nu toe overleden 5990 mensen in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus. De eerste dode in ons land viel op 6 maart, dag 9 van de uitbraak. In Brabant overleden tot nu toe 1517 mensen aan de gevolgen van het virus. Het officiële aantal coronabesmettingen in onze provincie staat op 9261.

06.00

Vrijwel alle organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede in Nederland (90 procent) verwachten flink meer hulpverzoeken. Maar lang niet allemaal zijn ze daarop voorbereid. Dat meldt de Stichting Armoedefonds op basis van eigen onderzoek. Het fonds verwacht na de zomer 'een golf van hulpvragen'.

Vooral gezinnen, alleenstaanden met kinderen en zzp'ers kloppen nu aan voor hulp. Bijna de helft van de organisaties ziet sinds het begin van de coronacrisis in maart een toename van het aantal hulpverzoeken, gemiddeld met 23 procent.

04.33

De overheid zit aan tafel bij de gesprekken over de redding van winkelketen HEMA. Dat meldt het Financieele Dagblad vrijdag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft enkele weken geleden zakenbank Lazard ingehuurd om te onderzoeken welke rol het kan spelen bij het door schulden overladen winkelbedrijf. De winkelketen zit financieel klem. De coronacrisis heeft de situatie verergerd.

03.26

Militaire keuringen en opleidingen hebben lang stilgelegen vanwege het coronavirus. Hierdoor konden er minder mensen worden aangenomen. Het toch al grote personeelstekort binnen Defensie, er zijn al ruim negenduizend vacatures, dreigt hierdoor nog verder op te lopen. Dat zegt staatssecretaris van Defensie Barbara Visser in gesprek met het AD.

Op de Luchtmachtschool in Woensdrecht bijvoorbeeld worden volgens haar normaal gesproken elk jaar 440 nieuwe militairen klaargestoomd. Het plan was om dat op te hogen naar zeshonderd om het grote personeelstekort in te lopen. Maar nu is het de verwachting dat dit jaar niet meer dan tweehonderd militairen hun opleiding afmaken, omdat de ruimte in de school om veilig les te kunnen geven is gehalveerd.

Voor vitale functies is het selectieproces volgens de staatssecretaris wel doorgegaan. Als er weer gekeurd kan worden, vreest ze voor een grote toestroom van kandidaten. "Dat wordt best nog een uitdaging. Keuring, kleding, opleiding, screening", somt ze op. Een belangrijk punt binnen Defensie is momenteel de huisvesting van militairen op kazernes. Voor de coronacrisis lagen die met zes of acht mensen in stapelbedden op een slaapzaal, maar dat kan nu niet meer.

01.30

Het aantal overnachtingen in hotels, campings en huisjes in Nederland was in maart 50 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Het grootste deel van de daling is het gevolg van de verspreiding van het coronavirus. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

01.25

We hebben de afgelopen maanden door alle coronamaatregelen fors minder uren gewerkt dan het kwartaal ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het in het eerste kwartaal om de sterkste terugval in bijna een kwart eeuw. In april zette de daling verder door.

In totaal werkten Nederlanders in het eerste kwartaal 3,4 miljard uren. Dat is 2,1 procent minder dan het laatste kwartaal van 2019. De laatste keer dat het CBS een sterkere terugval in het aantal gewerkte uren signaleerde was begin 1996. Het statistiekbureau kan niet aangeven wat destijds de reden was van de sterke afname.