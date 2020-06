Benzine, diesel of lpg mag straks niet meer binnen de Ring van Eindhoven

Foto: provincie Noord-Brabant

Mensen met een auto op benzine, diesel of lpg zijn over tien jaar niet meer welkom binnen de Ring van Eindhoven. Voor vervuilende vrachtwagens, zakelijke bestelwagens en bussen moet de maatregel al in 2025 ingaan. Dat is althans de wens van het college van Eindhoven. De maatregel geldt ook voor alle Eindhovenaren die binnen de rondweg wonen.

De gemeente wil daarmee een stap zetten richting het schoner maken van de lucht in de Eindhovense binnenstad. Uit cijfers blijkt dat in 2016 en 2017 er veel meer CO2-uitstoot was in Eindhoven dan eigenlijk verwacht is. Om de stijgende lijn tegen te gaan, wil de gemeente stapsgewijs drastische maatregelen nemen.

Binnen de Ring van Eindhoven liggen onder meer winkelgebieden als de binnenstad en Woenselse Markt. Veel woongebieden horen bij de hogere prijsklasse, maar er zijn ook armere wijken zoals bijvoorbeeld Oud Woensel.

Grote gevolgen voor bewoners

Stapsgewijs worden vervuilende vrachtwagens en bussen geweerd binnen de Ring. Vanaf 2025 worden ook steeds meer auto's niet meer toegelaten binnen de rondweg. In eerste instantie gaat het om auto's met een label onder emissieklasse 5. Uiteindelijk moet het hele gebied uitstootvrij zijn, oftewel volledig elektrisch of op waterstof rijden binnen de Ring.

Dat heeft grote gevolgen voor de mensen die binnen de ring wonen of bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de winkels en bedrijven in het centrum. Zij moeten binnen tien jaar overstappen op schoon vervoer. Er zijn nog geen concrete plannen hoe mensen binnen de rondweg gecompenseerd gaan worden. "Wij weten niet hoe de automarkt eruit ziet over tien jaar", vertelt Wethouder Monique List van mobiliteit.

Dit vinden de bewoners binnen de Ring van de plannen:

Nog niet gesproken over financiële compensatie

De gemeente moet nog gaan overleggen met bewoners en het bedrijfsleven. "We hopen dat het vrachtverkeer straks buiten het centrum in een zogenoemde hub de spullen verzamelt en daarna met elektrisch vervoer naar de winkels brengt." Over financiële tegemoetkoming is nog geen beslissing genomen.

Wethouder Rik Thijs van Klimaat en energie vult aan: "We hopen dat meerdere steden de lijn van Eindhoven volgen, zodat we richting Den Haag een vuist kunnen maken en de markt in beweging kunnen brengen."

Tweedehands elektrisch

Manager groene mobiliteit van de RAI, Gerard Koning heeft bedenkingen bij de plannen van het Eindhovense gemeentebestuur "Technisch is de ambitie haalbaar, maar omdat er op veel plaatsen in de wereld dit soort ideeën leven zijn er waarschijnlijk te weinig elektrische voertuigen", vertelt Koning aan de rand van de Eindhovense Rondweg. "Belangrijk om de ambitie mogelijk te maken is dat er ook voldoende betaalbare tweedehands elektrische auto's voor de inwoners te krijgen zijn en daar heb ik twijfels over", aldus Gerard Koning. Hij verwacht ook dat mensen er voor kiezen geen auto meer te nemen.

Het plan is nog niet definitief. Half september praat de gemeenteraad erover. Daarna wordt gesproken met het bedrijfsleven en bewoners.