Hardleerse bestuurder kan auto inleveren in Oss: voor de zesde keer gepakt zonder geldig rijbewijs

Een rijbewijs (foto: Flickr/mystic_mabel).

De auto van een hardleerse automobilist is donderdagnacht in Oss in beslag genomen nadat de politie de man aan de kant zette. Bij controle bleek dat het rijbewijs van de man eerder al was ingenomen. Ook bleek dat hij reed onder invloed van verdovende middelen. Volgens de politie niet voor het eerst.

Sandra Kagie Geschreven door

In de afgelopen achttien maanden is de man volgens de politie al al vijf keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs en drie keer op het rijden onder invloed van verdovende middelen.

Donderdagnacht zette de politie de bestuurder aan de kant nadat ze hem met 'flinke snelheid' door de stad zagen rijden. Ook reed hij door rood. Bij controle bleek dus onder meer dat zijn rijbewijs eerder al ongeldig was verklaard. Justitie bekijkt nu wat er met de auto van de man gaat gebeuren.

